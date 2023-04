Netizen hừng hực vì hình ảnh của Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon ở phim mới, nội dung nghe đã thấy 'phá đảo rating'

Hồi đầu năm nay, Song Hye Kyo đã gây bão với siêu phẩm The glory. Và trong tháng 6 tới, các fan sẽ được chứng kiến màn tái xuất đầy hứa hẹn của một tường thành nhan sắc khác, đó là Kim Tae Hee.

Được biết, Kim Tae Hee sẽ hợp tác với Lim Ji Yeon, Choi Jae Rim và Kim Sung Oh trong bộ phim dài 8 tập mang tên Lies hidden in my garden. Nội dung phim kể về cuộc sống của 2 người phụ nữ Joo Ran (Kim Tae Hee) và Sang Eun (Lim Ji Yeon).

Joo Ran là một người phụ nữ xinh đẹp đang được sống một cuộc đời màu hồng. Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi khi Joo Ran bất ngờ phát hiện ra mùi xác chết ở ngôi nhà của mình.

Tấm poster đầu tiên của Lies hidden in my garden - nguồn: ENA

Ở chiều ngược lại, Sang Eun là một cô gái bất hạnh. Cô phải sống cuộc đời thiếu thốn và còn là nạn nhân của bạo hành gia đình. Vận mệnh đưa Joo Ran và Sang Eun gặp gỡ nhau, thế rồi cuộc đời của cả hai đã hoàn toàn thay đổi.

Với nội dung sơ bộ như vậy, bộ phim giật gân - bí ẩn mới của Kim Tae Hee cùng với Lim Ji Yeon hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính, lôi cuốn. Ngay từ thời điểm mới có thông tin về sự trở lại của ngọc nữ xứ Hàn, các netizen đã sốt rần rần. Bây giờ, họ càng phấn khích hơn nữa khi tấm poster đầu tiên với sự góp mặt của cặp đôi nữ chính đã được tung ra.

Một vài bình luận đáng chú ý của các fan

- Nhìn thế nào mình cũng thấy xinh. - Ôi, nội dung nghe đã thấy quá đỉnh rồi. Thêm 2 nữ chính chị nào cũng xinh nữa thì chắc là sẽ nổi rần rần luôn. - Liệu có một chuyện tình tay ba không nhỉ? Nhưng mà trong The glory chị Lim Ji Yeon đã đóng phản diện rồi nên sang phim này mình muốn thấy chị đóng chính diện lắm. - Có vẻ sẽ có một chuyện tình tay ba. Nhân vật của Kim Tae Hee và Kim Sung Oh là vợ chồng còn nhân vật của Lim Ji Yeon sẽ là người thứ ba. - Kim Tae Hee trở lại màn ảnh hả? Quá tuyệt. Nguồn: HARIBOvn - Lim Ji Yeon 임지연 Vietnam Fanpage, Mydramalist

Bộ phim "Lies hidden in my garden" sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 năm nay trên ENA.