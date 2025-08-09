Vương phi Kate nổi tiếng với phong cách sống lành mạnh, từ việc tập luyện đều đặn đến chế độ ăn uống khoa học. Dù phần lớn các lựa chọn ẩm thực của cô được giữ kín, một số nguồn tin thân cận từng hé lộ vài bí mật nhỏ trong đó có món ăn mở đầu mỗi buổi sáng của cô.

Món ăn quen thuộc mà Vương phi Kate thường dùng là cháo yến mạch (porridge). Theo các chuyên gia dinh dưỡng của BarBend, yến mạch cung cấp năng lượng chậm, giúp cô "no lâu, đủ sức tham dự các sự kiện hoàng gia, tập luyện và… chạy theo ba con nhỏ". Đặc biệt, đây cũng là nguồn năng lượng lý tưởng cho các buổi tập thể dục, vì yến mạch giải phóng năng lượng đều đặn suốt quá trình vận động.





Cách làm cũng cực đơn giản: Chỉ cần yến mạch, nước hoặc sữa (hoặc cả hai). Vương phi thường biến tấu thêm bằng trái cây tươi, quế, các loại hạt hoặc chút mật ong để món ăn thêm hương vị.

Ngoài cháo yến mạch, Vương phi Kate còn yêu thích các loại sinh tố giàu chất chống oxy hóa. Công thức được tiết lộ gồm: Cải xoăn, tảo xoắn spirulina, bột matcha, rau chân vịt, xà lách Romaine và việt quất – tất cả được xay nhuyễn thành một ly "năng lượng xanh" giúp làn da sáng khỏe.

Dù không phải người ăn chay, Vương phi Kate đặc biệt ưa chuộng các món chay vào bữa trưa. Một số món yêu thích gồm: Salad dưa hấu, tabbouleh (salad lúa mì kiểu Trung Đông), ceviche, gazpacho (súp cà chua lạnh), xiên rau củ nướng và cà ri đậu lăng.





Khi màn đêm buông xuống, bàn ăn của Vương phi thường có những món "kinh điển" như thịt nướng, pasta và các loại cà ri. Năm 2012, Thân vương William từng tiết lộ món thịt gà quay là "đỉnh cao" bữa tối của cả hai vợ chồng. Điểm thú vị là Vương phi Kate mê đồ ăn cay, trong khi Thân vương William lại không mặn mà với vị cay.

Trong các lần gặp gỡ công chúng, Vương phi cũng chia sẻ rằng cả ba con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đều thích nấu ăn. Gia đình họ thường cùng nhau làm pasta phô mai, salad, pizza và bánh ngọt. Đây không chỉ là những bữa ăn, mà còn là khoảnh khắc gắn kết gia đình quý giá của "gia đình hoàng gia trẻ nhất nước Anh".

Theo Express