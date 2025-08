Meghan Markle vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 44 vào thứ Ba tuần này với một bài đăng "ngọt như đường" trên tài khoản Instagram có tên As Ever Official. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời chúc tốt đẹp, bài viết nhanh chóng vấp phải nghi ngờ từ cộng đồng mạng lẫn các chuyên gia hoàng gia.

Điểm gây chú ý nhất chính là dòng chữ giới thiệu: “From the team” (Từ đội ngũ). Nhưng theo bình luận của nhà quan sát hoàng gia Kinsey Schofield, không có dấu hiệu nào cho thấy một "đội ngũ" thực sự đứng sau tài khoản này. Trái lại, nhiều người cho rằng đây chỉ là cách Meghan gửi lời chúc công khai... cho chính mình, thông qua tài khoản cá nhân mà cô đang tự quản lý.

Chưa dừng lại ở đó, việc Meghan khóa chức năng bình luận trên bài đăng cũng khiến dư luận càng thêm hoài nghi. Trong chương trình của TalkTV, bà Schofield chia sẻ với người dẫn Kevin Sullivan rằng: “Việc giới hạn bình luận nói lên rất nhiều điều. Meghan biết sẽ có rất nhiều người vào bình luận kiểu như: ‘Ủa? Sao lại tự chúc mừng sinh nhật vậy? Thôi đi!’”.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết kèm theo vô số phản ứng trái chiều, từ hoài nghi đến châm biếm. Một số ý kiến cho rằng Meghan đang cố gắng duy trì hình ảnh thân thiện, tích cực nhưng cách thể hiện lần này lại phản tác dụng. “Dù bài viết có ý tốt, nhưng việc 'tự chúc mình' nghe hơi kỳ cục”, một bình luận phổ biến trên X (Twitter) viết.

Hiện tại, tài khoản “As Ever Official” vẫn chưa xác nhận danh tính người đứng sau nhưng gần như ai cũng đoán được đó chính là Meghan. Dù bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích, nhưng không thể phủ nhận rằng làn sóng nghi vấn đang bao trùm sinh nhật năm nay của Vương phi xứ Sussex.

Theo Express