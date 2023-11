Nepal cấm TikTok do lo ngại tác động tiêu cực đến sự hòa hợp xã hội

Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Rekha Sharma cho biết, lệnh cấm được đưa ra cùng ngày và các cơ quan liên quan đang xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật.

Theo Bộ trưởng Sharma, lệnh cấm này xuất phát từ việc TikTok thường xuyên được sử dụng để chia sẻ nội dung "gây mất cân bằng xã hội và phá vỡ các cấu trúc gia đình, cũng như các mối quan hệ xã hội".

Nhiều giờ sau khi nhà chức trách công bố quyết định trên, video về lệnh cấm đã thu hút hàng nghìn lượt xem trên chính ứng dụng này.

Trước đó một vài ngày, Chính phủ Nepal đã ban hành chỉ thị yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội hoạt động tại nước này phải thành lập văn phòng đại diện.

Theo công ty truyền thông xã hội We Are Social, TikTok - thuộc sở hữu của công ty ByteDance - là nền tảng xã hội được sử dụng nhiều thứ 6 thế giới và thu hút khoảng 1 tỷ người dùng mỗi tháng. Tuy nhiên, nền tảng này đang đối mặt với các hạn chế tại nhiều quốc gia do vi phạm các quy định về dữ liệu cũng như do tác động tiềm tàng đối với giới trẻ.

Mới đây, Liên minh châu Âu đã mở các cuộc điều tra đối với TikTok nhằm làm rõ nền tảng này đã thực hiện những biện pháp nào để tuân thủ Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số mà khối này mới thông qua, đặc biệt là liên quan đến những rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em.

Đạo luật yêu cầu các đại gia công nghệ phải làm nhiều hơn để chống lại sự lan truyền các nội dung bất hợp pháp và có hại cũng như thông tin sai lệch. Theo luật này, các nền tảng vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt có thể lên tới 6% doanh thu toàn cầu.