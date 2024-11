Tại các thành phố lớn, nhà mặt đường to luôn có giá đắt đỏ bởi tiềm năng đầu tư lớn. Ngược lại, nhà trong hẻm nhỏ là lựa chọn của những hộ gia đình kinh tế eo hẹp và muốn tìm kiếm chốn an cư lý tưởng.

Ưu nhược điểm nếu mua nhà trong hẻm to

Theo các chuyên gia trong ngành, yếu tố quan trọng nhất mang lại giá trị cho ngôi nhà là vị trí. Vì vậy, nhà nhỏ nằm trong hẻm to thường dễ tiếp cận với các tiện ích như nhà hàng, siêu thị, trường học, bệnh viện... Điều này giúp cuộc sống thuận tiện và góp phần làm tăng giá trị bất động sản.

So với hẻm nhỏ, những căn nhà trong ngõ to sẽ tăng giá trước một nhịp khoảng 12 tháng, trung bình tăng khoảng 5%/năm. Khi đó, gia chủ muốn bán để đổi nơi ở mơi hoặc cho thuê, kinh doanh cũng dễ hơn. Vì vậy, nhà trong hẻm to được xem là kênh đầu tư tốt cho tương lai.

Ngoài ra, nhà trong hẻm to với cư dân qua lại đông đúc nên thường đảm bảo an ninh tốt hơn so với nhà hẻm nhỏ.

Nhược điểm của nhà nhỏ nằm trong ngõ to là diện tích nhà hạn chế, phải xây cao tầng để tạo thêm không gian sống cho gia đình đông người. Nhà trong hẻm to còn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và ô nhiễm, làm giảm chất lượng sống hàng ngày.

Ưu nhược điểm khi mua nhà trong hẻm nhỏ

Với nhà to nằm trong hẻm nhỏ, ưu điểm lớn nhất là giá rẻ hơn so với nhà trong ngõ to. Cùng với một số tiền nhưng có thể mua được ngôi nhà diện tích rộng hơn. Ngoài ra, nhà trong hẻm nhỏ có không gian riêng tư và yên tĩnh hơn.

Nhà trong hẻm nhỏ bất tiện về giao thông. (Ảnh: Rever)

Tuy nhiên, nhà trong hẻm nhỏ có nhược điểm về quy hoạch, lưu thông và tốc độ tăng giá. Nhiều hẻm nhỏ phải quy hoạch lại do hẹp hơn chiều rộng tối thiểu 3,5 mét. Do đó, mua nhà trong hẻm nhỏ có thể gặp rủi ro về quy hoạch, không được sửa chữa, cơi nới.

Với vị trí trong hẻm nhỏ, cư dân phải di chuyển xa để tiếp cận các dịch vụ tiện ích như bệnh viện, trường học... Nhà trong ngõ nhỏ cũng có tính thanh khoản thấp hơn nhà ngõ to.

Nên mua nhà nhỏ trong hẻm to hay nhà to trong hẻm nhỏ?

Từ ưu và nhược điểm trên, các chuyên gia cho rằng, nhà nhỏ trong hẻm to sẽ mất ít hơn so với nhà to trong hẻm nhỏ. Với bất động sản ở thực, tiêu chí về lưu thông dễ dàng, sinh hoạt thuận tiện nên được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Nhà nhỏ trong hèm to được xem là bước đệm cho các cặp vợ chồng trẻ, gia đình neo người, người ở tỉnh lên thành phố học... Khi nhu cầu phát sinh theo thời gian (sinh thêm con, đón bố mẹ ở cùng...), có thể bán nhà để mua nhà mới hoặc cho thuê.

Khi mua nhà trong ngõ, nên chọn ngõ có chiều rộng đảm bảo giao thông thuận tiện, tốt nhất tìm hẻm đủ cho ô tô di chuyển. Không nên chọn nhà ở cuối ngõ vì dễ gây ngột ngạt. Nhà trong ngõ nên có cổng nhằm đảm bảo riêng tư và an toàn.

Tổng hợp