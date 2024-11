Cô gái 30 tuổi mua nhà sau 8 năm lăn lộn ở thành phố đắt đỏ, tự trang trí khiến ai cũng khen hết lời

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái sinh năm 1994 chọn ở lại Bắc Kinh để khởi nghiệp thay vì về lại quê hương. Tất nhiên, trong quá trình đó, cô đã không ít lần nghĩ đến việc từ bỏ. May mắn thay, sự ủng hộ của bố mẹ và sự động viên của bạn bè đã khiến cô ngày càng trở nên can đảm hơn với quyết định ở thành phố này.

Cuối cùng, vào năm thứ 8 sau khi ra trường, cô ấy đã mua được căn nhà đầu tiên trong đời bằng nỗ lực của chính mình. Toàn bộ ngôi nhà rộng 88m2 sử dụng nhiều yếu tố theo phong cách Bắc Âu, được trang trí vô cùng tinh tế. Sau khi chia sẻ về "thành tựu" đầu tiền trong cuộc đời mình, cô ấy đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng và bạn bè xung quanh.

1. Sân thượng

Khoảng sân vườn được cô trang trí khá đơn giản nhưng lại mang màu sắc vô cùng dễ chịu.

Bước sang tuổi 30 cũng là lúc cô gái trẻ đánh dấu hành trình 8 năm sống ở Bắc Kinh. Nỗ lực làm việc và tích lũy đến nay đã được bù đắp bằng căn nhà ở thành phố. Tuy không quá rộng rãi hay khang trang nhưng cô gái trẻ luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì điều này.

"Dù đã không ít lần muốn từ bỏ nhưng thật may mắn là tôi đã kiên trì để bây giờ được tự do sống trong ngôi nhà do chính mình trang trí, chăm chút. Đặc biệt lại có khoảng sân vườn đúng như ước mong của tôi", cô gái trẻ nói.

Cách bố trí sân thượng được cho là mang màu sắc và diện mạo ngôi nhà mơ ước của nhiều cô gái. Cô ấy đã bố trí ghế sofa, bàn uống cà phê và dù che nắng, tạo cảm giác như đang ở nhà nghỉ dưỡng.

2. Sảnh vào

Không gian sảnh vào thoáng đãng và sáng sủa.

Ngay khi bước vào phòng, bạn sẽ thấy lối thiết kế nhẹ nhàng của cả căn nhà này.

Phần lớn không gian đều mang sắc trắng nhưng vì được nhấn thêm bởi nhiều gam màu sáng và nhẹ nhàng khác nên không gian vẫn đẹp một cách tinh tế mà không hề bị mờ nhạt.

Tuy không gian không lớn nhưng khu vực thay giày được tách biệt khá rõ rệt nên mọi thứ trông rất sạch sẽ và tiện nghi, mang tới cảm giác dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cùng với đó, cô nàng cũng không quên trang trí thêm một vài bức tranh để tạo thêm nét cá nhân, không bị trộn lẫn với bất cứ không gian nào.

3. Phòng khách

Phòng khách có nhiều đồ trang trí nhưng trông không hề bị rối mắt.

Nhà thực chất là một cái tôi khác, thể hiện chính con người bạn. Chỉ cần bạn thực sự thích thì nó sẽ đẹp nhất và phù hợp nhất.

Toàn bộ ngôi nhà thường được trang trí theo phong cách Bắc Âu, thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân nhưng vẫn mang hương vị gia đình nhờ chính sự đơn giản của nó. Cô gái 30 tuổi đã kết hợp từng chút một các yếu tố ngôi nhà yêu thích của mình và sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ, khiến cho cảm giác sống ở đó trở nên cực kỳ thoải mái và an toàn.

Hầu hết, cô đều dùng những gam màu nhẹ nhàng, sáng sủa.

Toàn bộ ngôi nhà đều sử dụng đồ nội thất đơn giản. Tuy không có nhiều đồ trang trí sang trọng nhưng trông rất đặc biệt với những nét chấm phá nhỏ của gia chủ.

Với tấm thảm trải trên sàn, cô gái có thể thoải mái ngồi dưới sàn xem tivi, đọc sách, tận hưởng cuộc sống thoải mái, dễ chịu một mình.

Một không gian đậm chất nữ tính!

4. Phòng bếp

Căn bếp tuy nhỏ nhưng tràn đầy sức sống và sự ấm áp.

5. Bàn ăn

Ý thức được tầm quan trọng của việc ăn uống, cô gái trẻ cũng rất để tâm và dành nhiều công sức trang trí góc ăn uống.

6. Giá sách

Góc tủ nhỏ chứa đầy sách, tạo cảm giác muốn đọc sách ngay lập tức.

7. Phòng ngủ

Cách bố trí phòng ngủ đơn giản, tiện nghi, mang đến cho người ta cảm giác đặc biệt thư giãn. Tuy không trang trí nhiều nhưng vẫn mang lại cảm giác sống động, ấm áp.

8. Góc làm việc

Khu vực làm việc được thiết kế đơn giản và thiết thực. Ở trong một bầu không khí như vậy cảm thấy thực sự an toàn và có thêm hứng thú học tập, làm việc.

Bắc Kinh là thành phố được nhiều người mơ ước. Biết bao người muốn định cư và sinh sống tại thành phố này, mong muốn tìm được cho riêng mình một khoảng không gian. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Vậy để thấy, cô gái 30 tuổi - chủ nhân của căn hộ này đã nỗ lực thế nào. Và điều đó càng làm tôn lên sự đặc biệt cho ngôi nhà này - dù không được trang trí cầu kì và cũng không phải 1 căn hộ rộng lớn.