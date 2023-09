Hầu hết mọi người cho rằng cá càng to thì càng ngon, nhiều thịt, ít xương. Nhưng trên thực tế, chuyện cá lớn hay nhỏ ngon hơn còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cùng một loại cá, có khi con kích thước nhỏ lại an toàn hơn vì ít chất độc hại tích tụ trong cơ thể hơn.

Kích thước của cá chủ yếu được xác định bởi phần thịt trên bụng của nó. Vì vậy, muốn chọn được cá ngon hay không thì trước tiên phải quan sát vào phần bụng cá.

Nhiều người cho rằng khi chọn mua cá nên chọn những con có phần bụng to vì nghĩ nó nhiều thịt. Thực tế, đây là một quan điểm sai lầm.

Nên mua cá bụng to hay nhỏ? (Ảnh: Surfnturfmalta)

Những con cá bụng to thường là cá cái, bề ngoài trông khá hấp dẫn, cầm chắc tay nhưng tỷ lệ thịt thường rất thấp. Bụng cá to phần lớn là do chứa nội tạng và mỡ. Mùi vị của loại cá này cũng không được ngon, thịt cũng không được chắc.

Còn những con cá bụng nhỏ mặc dù hương vị tương đối tốt, thịt mềm lại ít, nếu nhỏ quá sẽ có nhiều xương dăm.

Vậy nên mua cá bụng to hay nhỏ? Câu trả lời là cả hai loại trên đều không phải ngon nhất.

Theo lời khuyên của những người bán cá, nên chọn những con cá có bụng vừa, thân mảnh và thon. Đây chính là những con cá đực, ăn ngon và chắc thịt và vì ít nội tạng nên năng suất thịt cũng cao hơn.

Trước tiên, bạn cần quan sát kỹ, nếu thấy mắt và da có màu đồng nhất thì đó là cá tươi. Nếu cá tươi, toàn bộ mắt và giác mạc sáng long lanh, linh hoạt. Ngược lại, cá ươn có mắt lõm, nhăn nheo, giác mạc đục, mắt xuất huyết đỏ.

Ngoài ra, cá tươi thường có chất nhầy trong suốt, vảy sáng bóng, dính chắc vào da, nếu gỡ bóc vảy cũng khó rơi ra. Còn cá ươn, đã qua tẩm ướp thì rất dễ bị tróc vảy.

Cá tươi ngon thì mang sẽ có màu đỏ tươi, nguyên vẹn, khép chặt vào xương má. Cá ươn thì mang sẽ bị hư hỏng hoặc bám dính, màu đỏ thẫm hơn hoặc màu ngả xám, tím tái, không nên mua loại này.

Mang cá là một trong những bộ phận giúp nhận biết cá tươi. (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài ra, bạn có thể chạm vào thân cá. Nên chọn những con cá có bề ngoài sáng bóng, ấn vào thân cá thấy có sự đàn hồi, thịt chắc; tránh những con nhìn bề ngoài thì rất tươi nhưng khi ấn tay vào thấy mềm, nhớt, mình cá lõm xuống rất lâu mới đàn hồi trở lại hoặc không đàn hồi.

Thịt cá tươi thường có màu trắng trong hoặc vàng. Còn cá ươn thịt trắng đục và mềm nhũn, cơ thịt lỏng lẻo.

Hãy chú ý trọng lượng cá. Bạn không nên mua những con cá dị dạng, quá to hoặc bé bất thường, đầu quá to hoặc thân ngắn - dài quá khổ. Cá quá nhỏ có thể chưa phát triển hết, thịt chưa đạt đến độ giàu dinh dưỡng nhất. Ngược lại, cá quá già tuổi cũng không tốt, khi đó các chất trong thịt cá có nhiều biến đổi. Cá sống lâu trong môi trường nước có thể bị nhiễm khuẩn và chất độc.

Cá luôn có mùi tanh tự nhiên, nhưng khi mùi tanh đó biến thành mùi lạ, hôi thối thì không nên mua.

Cá nước mặn thường có mùi muối mặn đặc trưng, còn cá nước ngọt có mùi của bùn đất nên có thể dễ dàng phân biệt cá biển hay cá nuôi.