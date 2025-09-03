Theo TS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, bữa sáng không chỉ là bữa ăn đầu tiên mà còn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng không nên bỏ qua bữa sáng bởi đây là thời điểm cơ thể cần nạp năng lượng sau khoảng 12-15 giờ không được cung cấp thực phẩm.

Theo y học, từ 7h đến 9h sáng là khung giờ dạ dày hoạt động mạnh. Nếu bỏ qua bữa sáng, dạ dày trống rỗng sẽ tiết nhiều axit, lâu ngày có thể dẫn đến các bệnh lý tiêu hóa , đặc biệt là viêm loét dạ dày .

Ngoài ra, từ khoảng 6h tối hôm trước đến sáng hôm sau, cơ thể gần như không được nạp thêm năng lượng, khiến các hoạt động buổi sáng dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Ăn sáng đúng giờ với cơm nóng mới nấu giúp tăng năng lượng, cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ bệnh dạ dày và thiếu dưỡng chất.

TS Từ Ngữ khuyến cáo, bữa sáng nên được đầu tư tương đương với bữa trưa hoặc bữa tối. Lý tưởng nhất là cơm nóng kèm rau xanh và món mặn được chế biến tươi mới ngay trong sáng hôm đó. Việc tận dụng đồ ăn thừa từ bữa tối hôm trước không nên duy trì lâu dài, do giá trị dinh dưỡng không còn đảm bảo và có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Một sai lầm phổ biến là ăn sáng quá muộn, sát giờ trưa (sau 9h30 – 10h). Theo chuyên gia, điều này không chỉ khiến dạ dày làm việc chồng chéo, mà còn ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học, gây khó khăn cho tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng trong các bữa còn lại.

Khi cơ thể không được cung cấp glucose – nguồn năng lượng chính cho não – sẽ rơi vào trạng thái “tạm thời quên”. Tuy nhiên, khi được bổ sung kịp thời, đặc biệt qua bữa sáng đầy đủ, chức năng nhận thức và trí nhớ sẽ nhanh chóng phục hồi.

Chuyên gia cũng cảnh báo không nên lạm dụng đường, vì glucose dư thừa có thể gây ra quá trình glycation và oxy hóa, dẫn đến tổn thương mô ở nhiều bộ phận trong cơ thể.

Dù bữa sáng rất quan trọng, việc ăn gì, ăn như thế nào, với khẩu phần ra sao còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, đặc thù công việc và nhu cầu cơ thể mỗi người. “Sáng ăn như vua, trưa ăn như chúa, tối ăn như bần cố nông” - câu nói truyền thống này vẫn mang giá trị trong đời sống hiện đại, phản ánh tầm quan trọng của bữa sáng.

Chuyên gia nhấn mạnh, để có bữa sáng lành mạnh, người dân nên chủ động tham khảo ý kiến chuyên gia, đồng thời học cách lắng nghe cơ thể mình để xây dựng chế độ ăn uống phù hợp, khoa học và bền vững.