Nóng nhất mạng xã hội những ngày qua chính là loạt phốt căng của Negav. Dù liên tục lên tiếng xin lỗi nhưng công chúng vẫn tỏ thái độ bức xúc, lên án và cho rằng khó tha thứ cho những ồn ào mà tự nam rapper gây ra. Khắp các diễn đàn, cư dân mạng kêu gọi tẩy chay Negav khỏi showbiz.

Về việc Negav có tham gia đêm concert thứ 2 cùng các Anh Trai hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Nam rapper cũng đã khóa tất cả trang cá nhân từ Facebook, Instagram, Threads đến TikTok, chỉ duy nhất Fanpage gần 500 nghìn người theo dõi là còn hoạt động.

Dù xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích Negav vẫn chưa hạ nhiệt

Về phía các nhãn hàng hợp tác đại diện và tổ chức sự kiện với Negav cũng có nhanh động thái để tránh vạ lây.

Theo đó, các bài đăng và video quảng cáo có sử dụng hình ảnh Negav đã được một nhãn hàng xóa khỏi mọi nền tảng. Một số sự kiện công bố Negav trình diễn nay cũng thay đổi poster, hình ảnh của nam rapper "không cánh mà bay". Hành động mạnh tay của các nhãn hàng trước ảnh hưởng tiêu cực từ liên hoàn phốt của Negav nhận được sự đồng tình của dư luận.

Ngoài việc bị nhãn hàng gỡ hình ảnh, nhiều người trong ngành còn dự đoán Negev phải đối diện với việc đền bù những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng với nhãn hàng. Theo đó, việc hợp tác giữa nghệ sĩ/KOL với nhãn hàng sẽ phải ký kết hợp đồng đảm bảo hình ảnh và quyền lợi cho nhau.

Negav bị loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh từng hợp tác

Về phía nghệ sĩ/KOL thì nghĩa vụ không thể thiếu là đảm bảo hình ảnh "sạch scandal", đó như cách bảo vệ hình ảnh của nhãn hàng mà người đó đại diện. Cách nhãn hàng và nghệ sĩ/KOL giữ hình ảnh như một "bảo hiểm" cho nhau. Thế nên khi Negav vấp phải loạt phốt hiện tại, nhiều người cho rằng tùy thuộc vào cách thỏa thuận giữa Negav với nhãn hàng mà sẽ có mức độ đền bù khác nhau. Mặt khác, nếu không có điều khoản ràng buộc thì Negav không cần đền bù. Tuy nhiên đây là tình huống khó xảy ra.

Trước đó, ở showbiz xứ tỷ dân cũng có nhiều trường hợp các sao phải chi số tiền lớn để đền bù hợp đồng cho nhãn hàng vì không hoàn thành điều khoản ký kết. Cụ thể, Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng là 2 nghệ sĩ "ngã ngựa" nhanh nhất sau khi loạt bê bối bùng nổ. Theo QQ, số tiền Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng phải bồi thường lần lượt là 77 triệu USD (hơn 1.900 tỷ đồng) và 130 triệu USD (hơn 3.200 tỷ đồng).

Ngô Diệc Phàm và Trịnh Sảng từng bị nhãn hàng và các nhà sản xuất đòi bồi thường sau bê bối đời tư

Ồn ào của Negav nổ ra sau đêm concert Anh trai say hi tối 28/9. Nam ca sĩ gây phản ứng dữ dội với phát ngôn "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Tiếp đến, hàng loạt bình luận, bài đăng trong quá khứ của anh bị lộ, xuất phát từ tài khoản "Dang Thanh An" (Đặng Thành An - tên thật của Negav) cách đây 4 năm trước. Khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng Negav có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói. Bên cạnh đó, hội nhóm hơn 3.300 thành viên do nam rapper lập chứa nội dung 18+ cũng tạo tranh luận lớn.

Sau những lùm xùm về phát ngôn, ngày 2/10, Negav khóa tất cả trang mạng xã hội cá nhân. Một số khán giả nhận định Negav khóa mạng xã hội vì không kiểm soát được những bài đăng, bình luận trong quá khứ đang bị cư dân mạng chụp màn hình làm bằng chứng. Fanpage FC của Negav thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của Negav bị hủy bỏ, không loại trừ khả năng nam rapper không xuất hiện trong đêm concert sắp tới, dự kiến diễn ra tối 19/10. Tuy vậy, thông tin chưa được xác thực, phía BTC chưa lên tiếng về vấn đề này.

Bài viết xin lỗi của Negav trước khi khóa tất cả trang cá nhân: "Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".