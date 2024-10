Không chỉ Negav mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị ảnh hưởng bởi liên hoàn phốt của nam rapper. Những cái tên được nhiều người nhắc đến chính là HIEUTHUHAI và tổ đội GERDNANG. Những ngày qua, các thành viên của GERDNANG đều không tỏ thái độ trước ồn ào của Negav. HIEUTHUHAI và những anh em của mình cũng hiếm hoi xuất hiện.

Cho đến mới đây, trong một đoạn clip hậu trường 2 Ngày 1 Đêm được Lê Dương Bảo Lâm đăng tải, HIEUTHUHAI lần đầu lộ diện. Theo ekip chia sẻ thì HIEUTHUHAI và dàn cast đang quay hình cho chặng mới của 2 Ngày 1 Đêm. Trong clip, Lê Dương Bảo Lâm tiến đến trò chuyện với HIEUTHUHAI. Lúc này nam rapper đang lướt điện thoại, và khi thấy đàn anh đến thì anh chủ động cất điện thoại để tương tác.

Khi Lê Dương Bảo Lâm chọc ghẹo: "Sao mình lạnh nhạt với em vậy?" thì HIEUTHUHAI cười nhẹ nhàng và "cà khịa" mái tóc mới của đàn anh. Sau đó cả hai "thả miếng" cùng nhau nhưng HIEUTHUHAI thường xuyên cúi mặt xuống và có cử chỉ khá ngại ngùng trước ống kính. Trên MXH Threads, cư dân mạng chia sẻ lại khoảnh khắc này và nhiều người có chung nhận xét tâm trạng của HIEUTHUHAI khá trầm so với những đoạn clip hậu trường khác.

Clip: HIEUTHUHAI lộ diện với tâm trạng gây chú ý

Cư dân mạng cảm nhận tâm trạng của HIEUTHUHAI có vẻ trầm hơn

Các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua bị cái tên Negav phủ sóng. Tuy nhiên nguyên nhân không phải điều gì đó quá tích cực, mà nó đến từ liên hoàn drama. Bắt nguồn từ một phát ngôn bỏ học gây tranh cãi, Negav bị đào lại loạt bình luận thô tục với nhiều người trong đó có cả Sơn Tùng, Lâm Vỹ Dạ. Và hình ảnh "Út Khờ" chính thức bị sụp đổ sau khi nhóm riêng hơn 3 ngàn thành viên chỉ để bàn tán nội dung nhạy cảm liên quan đến giới tính bị "tố" chứa nhiều nội dung thô thiển.

Làn sóng tẩy chay Negav lan rộng khiến nhãn hàng hợp tác với nam rapper có động thái gỡ bỏ hình ảnh đại diện. Không những Negav mà các thành viên trong tổ đội GERDNANG cũng bị nhắc đến với nhiều bàn luận trái chiều. Đến nay, cả HIEUTHUHAI và HURRYKNG đều giữ động thái không nhắc gì đến ồn ào của Negav.

Trên trang cá nhân, HIEUTHUHAI chỉ chia sẻ bài đăng về FC. Trong khi đó HURRYKNG cũng "đóng băng" trang cá nhân nhiều ngày kể từ khi đăng hình tại concert. Còn thành viên nổi bật khác là MANBO cũng có động thái tương tự khi chỉ chia sẻ hành trình tại Rap Việt chứ không đề cập đến lùm xùm của thành viên trong tổ đội.

HIEUTHUHAI và các thành viên của GERDNANG không có đả động gì đến ồn ào của Negav

Xuất phát điểm là những chàng trai yêu hip-hop, GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc.

Thời gian gần đây, HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav gây chú ý khi tham gia chung chương trình với các Anh Trai. Trong khi đó MANBO dồn sức để thi Rap Việt mùa 4 và nhận được nhiều lời khen sau màn lên sóng ở tập 2.

Tổ đội GERDNANG bị ảnh hưởng không nhỏ bởi liên hoàn phốt của Negav

Ồn ào của Negav nổ ra sau đêm concert Anh trai say hi tối 28/9. Nam ca sĩ gây phản ứng vì nói "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa". Tiếp đến, hàng loạt phát ngôn trong quá khứ của anh bị lộ, xuất phát từ tài khoản "Dang Thanh An" (Đặng Thành An - tên thật của Negav) cách đây 4 năm trước. Khán giả chỉ trích gay gắt, cho rằng Negav có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói. Bên cạnh đó, hội nhóm hơn 3.300 thành viên do nam rapper lập chứa nội dung 18+ cũng tạo tranh luận lớn.

Sau những lùm xùm về phát ngôn, ngày 2/10, Negav khóa tất cả trang mạng xã hội cá nhân, từ Facebook, Instagram, TikTok và Threads. Hiện, chỉ có duy nhất fanpage Negav còn hoạt động.

Một số khán giả nhận định Negav khóa mạng xã hội vì không kiểm soát được những bài đăng, bình luận trong quá khứ đang bị cư dân mạng chụp màn hình làm bằng chứng. Fanpage FC của Negav thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của Negav bị hủy bỏ, không loại trừ khả năng nam rapper không xuất hiện trong đêm concert sắp tới, dự kiến diễn ra tối 19/10. Tuy vậy, thông tin chưa được xác thực, phía BTC chưa lên tiếng về vấn đề này.