Bát canh "thần dược" thanh mát, hạ hỏa mùa hè được nấu từ thứ bạn đang vứt đi

Mùa hè đến, bí đao (bí xanh) là món canh giải nhiệt quen thuộc trong mọi mâm cơm gia đình. Thế nhưng, có đến 99% người nội trợ đang phạm một sai lầm lãng phí: Gọt bỏ toàn bộ vỏ bí đao rồi vứt vào sọt rác. Trong Đông y, vỏ bí đao không phải là rác, mà là một vị thuốc quý có tính mát gấp đôi ruột bí. Chỉ cần giữ lại phần vỏ này, đem hầm cùng một nắm đậu xanh nguyên vỏ, bạn sẽ có ngay một bát canh "thần dược" giúp cả nhà thanh lọc cơ thể, mát gan và đánh bay rôm sảy chỉ sau vài lần ăn.

Giữa cái nắng như đổ lửa của những ngày hè, thay vì ép con uống các loại nước đắng hay thuốc bổ, một bát canh vỏ bí đao đậu xanh trong vắt, ngọt thanh chính là giải pháp "0 đồng" cứu cánh cho cả gia đình.

1. Giải mã khoa học: Tại sao vỏ bí đao lại là "vua hạ hỏa"?

Nhiều người sợ vỏ bí đao cứng và dăm nên luôn gọt thật dày móng tay. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

Nơi tập trung nhiều vi chất nhất: Vỏ bí đao (đông qua bì) chứa hàm lượng chất xơ hòa tan, vitamin và các khoáng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn phần ruột. Nó có tác dụng lợi tiểu, tiêu thũng, thanh nhiệt và giải độc cực mạnh.

Sự kết hợp hoàn hảo với đậu xanh nguyên vỏ: Đậu xanh khi để nguyên vỏ có tính hàn, giúp hạ nhiệt cơ thể rất nhanh. Khi kết hợp vỏ bí đao và đậu xanh, hai "khắc tinh của cái nóng" này sẽ tạo ra một hợp chất giúp làm mát máu (lương huyết), trị tận gốc chứng nóng trong, mụn nhọt và rôm sảy ở trẻ nhỏ vào mùa hè.

2. Cách sơ chế vỏ bí đao sạch bách dăm ngứa, nước trong veo

Để nấu món canh này ngon và dễ ăn, khâu sơ chế cực kỳ quan trọng:

Rửa sạch bằng muối: Chọn quả bí đao non hoặc bánh tẻ, dùng bàn chải mềm chà sạch lớp lông tơ bám bên ngoài vỏ dưới vòi nước. Ngâm quả bí vào nước muối loãng 10 phút.

Kỹ thuật gọt "giữ ngọc": Thay vì gọt sâu vào thịt, bạn hãy dùng dao nạo thật mỏng lớp vỏ xanh ngoài cùng (hoặc dùng muôi cạo nhẹ). Phần vỏ này dai nhưng khi hầm kỹ sẽ ra hết nước ngọt và dưỡng chất.

Xử lý đậu xanh: Đậu xanh nguyên vỏ ngâm nước ấm khoảng 30 phút cho hạt ngậm nước, khi hầm sẽ nhanh chín mềm và không bị nát đục nước.

3. Công thức canh "thanh nhiệt đại bổ" cho ngày nắng 40 độ

Món canh này có thể nấu chay hoặc nấu cùng một ít thịt băm/tôm khô để tăng thêm vị ngọt cho các bé dễ nuốt.

Bước 1: Cho đậu xanh vào nồi cùng lượng nước vừa ăn, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ ninh cho đến khi hạt đậu nở bung nhẹ như hoa.

Bước 2: Thả phần vỏ bí đao đã thái sợi dài (hoặc cắt khúc nhỏ) vào nồi. Nếu muốn ăn cùng thịt băm, hãy xào sơ thịt băm với chút hành khô trước rồi trút vào nồi canh lúc này.

Bước 3: Đun sôi lửa nhỏ thêm 10 phút cho vỏ bí tiết hết chất ngọt thanh ra nước. Nêm nếm một chút muối hoặc hạt nêm cho vừa vị (đừng nêm nước mắm vì sẽ làm nước canh bị chua và đổi màu đục). Tắt bếp, thả vài cọng hành hoa thái nhỏ vào là hoàn thành.

4. Thành quả mát lành, trôi cơm mỏi mồm

Bát canh vỏ bí đao đậu xanh đạt chuẩn sẽ có phần nước trong vắt, màu xanh nhạt vô cùng mát mắt. Khi húp một thìa nước canh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh khiết, thơm nhẹ mùi đậu xanh quyện với mùi cỏ cây tự nhiên của vỏ bí.

Phần vỏ bí sau khi hầm kỹ ăn vào thấy sần sật, bùi bùi chứ không hề bị cứng. Ngày nóng chán cơm, chỉ cần chan bát canh mát lành này vào cơm trắng, ăn kèm vài quả cà pháo giòn rụm là đủ để cả nhà "vét sạch" đáy nồi một cách nhẹ nhàng, sảng khoái.

Nấu ăn thông minh là biết tận dụng những giá trị dinh dưỡng bị số đông bỏ quên. Thay vì vứt bỏ một vị thuốc giải nhiệt quý giá, mùa hè này, các mẹ hãy giữ lại vỏ bí đao để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé. Vừa tiết kiệm, vừa độc lạ lại mang lại hiệu quả bất ngờ, đảm bảo ai ăn xong cũng phải ngỡ ngàng vì công dụng của nó!