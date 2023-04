Nắng nóng nghiêm trọng gây ảnh hưởng tiêu cực ở châu Á

Tình hình nắng nóng nghiêm trọng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết, trong ngày 22/4, nhiệt độ tại một số khu vực ở nước này có thể lên tới 50oC, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Do vậy, giới chức nước này kêu gọi, người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và giữ đủ nước bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là vào buổi trưa và đầu giờ chiều khi nắng nóng gay gắt nhất.

Trong khi đó, tình hình nắng nóng cũng rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đều ghi nhận mức nhiệt lên tới 40oC trong nhiều ngày.

Ít nhất 13 người đã tử vong vì say nắng tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ hồi cuối tuần qua sau khi tham dự lễ trao giải tại bang này. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo, tình hình nắng nóng năm nay sẽ trở nên gay gắt hơn, thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Trước tình hình này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tự bảo vệ mình khỏi nắng nóng.

Ấn Độ sẽ hứng chịu nắng nóng nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong năm nay. (Ảnh: Telegraph India)

Tiến sĩ Sanjay Rai, thuộc Viện Khoa học y tế Ấn Độ, nói: "Chúng ta nên bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng trực tiếp và tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bạn vẫn phải ra ngoài đường, bạn ở trong bóng râm, sử dụng ô, mặc quần áo rộng rãi và quan trọng nhất là giữ cho cơ thể đủ nước".

Tại Bangladesh, nhiệt độ trung bình trong 7 ngày tính đến ngày 19/4 tại thủ đô Dhaka cao hơn 4,3% so với tuần trước và 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong ngày 19/4, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận lên tới 42,8oC ở miền Tây Bangladesh. Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Bangladesh cho biết, nếu nắng nóng không hạ nhiệt, cơ quan này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về nhiệt độ ở một số khu vực.