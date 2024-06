Nắng nóng kỷ lục toàn cầu: Hành tinh "phát sốt" và ngưỡng nhiệt độ báo động đang gần kề

Hơn 90% nhiệt lượng "bất thường" là do con người tạo ra

Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục leo thang, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận đáng lo ngại: 92% nguyên nhân gây ra mức nhiệt kỷ lục, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó trong năm qua, là do tác động của con người. Nghiên cứu, được thực hiện bởi một nhóm gồm 57 nhà khoa học quốc tế, đã sử dụng các phương pháp được Liên Hợp Quốc phê chuẩn để phân tích nguyên nhân đằng sau hiện tượng nắng nóng bất thường trong năm qua. Dù tốc độ ấm lên toàn cầu đang gia tăng, nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng về sự gia tăng đáng kể nào trong biến đổi khí hậu do con người gây ra ngoài việc đốt nhiên liệu hóa thạch ngày càng nhiều.

Mặc dù chưa ghi nhận sự tăng tốc đáng kể trong tốc độ ấm lên toàn cầu do con người gây ra ngoài việc đốt nhiên liệu hóa thạch, nhưng những tác động mà nó mang lại là rất đáng lo ngại. Nhiệt độ Trái Đất hiện đang tăng với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng quan ngại trong lịch sử khí hậu của hành tinh chúng ta.

Đồng hồ khí hậu đếm từng giây: Ngưỡng 1,5°C càng đến gần

Nghiên cứu cũng đưa ra cảnh báo về việc tiếp tục sử dụng than đá, dầu và khí tự nhiên đang đẩy Trái Đất đến gần ngưỡng giới hạn nóng lên 1,5 độ C. Theo đó, nếu xu hướng phát thải khí nhà kính hiện tại vẫn tiếp diễn, chỉ trong vòng 4,5 năm nữa, chúng ta sẽ chạm ngưỡng nóng lên 1,5 độ C.

Kết quả này trùng khớp với những nghiên cứu trước đó dự đoán Trái Đất sẽ “bắt buộc” vượt qua ngưỡng 1,5°C vào đầu những năm 2030 nếu quỹ đạo phát thải không thay đổi. Việc chạm ngưỡng 1,5 độ C có thể diễn ra sau đó vài năm, nhưng sẽ là điều tất yếu nếu lượng carbon tiếp tục được thải ra với tốc độ như hiện nay.

Việc vượt qua giới hạn 1,5°C không đồng nghĩa với sự kết thúc của Trái Đất hay nhân loại, nhưng sẽ dẫn đến những xáo trộn nghiêm trọng về sinh thái và khí tượng. Theo các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ tăng từ 1,5 đến 2 độ C có thể gây ra những thay đổi lớn đối với hệ sinh thái Trái Đất, bao gồm mất dần các rạn san hô, băng biển Bắc Cực, các loài động thực vật - cùng với những hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm chết người.

Giải mã những bất thường: Biến động tự nhiên và tác động của con người

Nhiệt độ năm ngoái không chỉ tăng cao mà còn theo một mô hình bất thường khiến các nhà khoa học bối rối. Điều này đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của cuộc khủng hoảng khí hậu đang tăng tốc hay là kết quả của những yếu tố khác.

Nghiên cứu đã phân tích vai trò của các hiện tượng tự nhiên như El Nino và hiện tượng ấm lên bất thường ở Đại Tây Dương, cùng với các biến đổi thời tiết ngẫu nhiên, trong việc đóng góp 8% vào sự nóng lên toàn cầu được ghi nhận. Sự gia tăng nhiệt độ bất thường và đáng kinh ngạc được quan sát thấy vào tháng 9, tuy nằm trong phạm vi dự đoán nhưng ở mức cao nhất, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Một con khỉ trong lồng được điều trị khi đợt nắng nóng hoành hành ở Cunduacan, Mexico vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Nắng nóng gay gắt đến mức những con khỉ rơi khỏi cây và chết.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh thực trạng thế giới đang đối mặt với những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, ngay cả khi tốc độ ấm lên chưa có gia tăng đột biến. "Việc nóng lên toàn cầu tăng tốc, nếu xảy ra, sẽ còn tồi tệ hơn, giống như việc chạm đến một điểm tới hạn toàn cầu, có lẽ đó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất", đồng tác giả nghiên cứu Sonia Seneviratne, Trưởng nhóm nghiên cứu về động lực học đất-khí hậu tại ETH Zurich, Thụy Sĩ, cho biết. "Tuy nhiên, những gì đang xảy ra đã là cực kỳ tồi tệ và nó đang gây ra những tác động lớn ngay tại thời điểm này. Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng."

Theo NBCNews