Thế giới chao đảo bởi thiên tai: Nắng nóng "giết" chết gần 100 người chỉ trong 24h tại 1 quốc gia châu Á, ngập lụt khiến Sri Lanka khốn khổ

Friederike Otto, nhà khí hậu học tại Đại học Hoàng gia London (Anh) và giám đốc World Weather Attribution, cho biết: “Nỗi đau khổ mà Ấn Độ phải đối mặt trong tuần này còn tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu, do đốt than, dầu khí và nạn phá rừng”.