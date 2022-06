Nắng nóng kỷ lục kéo dài tại Trung Quốc, Nhật Bản

Nhiệt độ đo được ở các khu vực phía tây bắc Tân Cương, Trung Quốc hai ngày qua đã lên tới hơn 40 độ C, có nơi lên tới 44,3 độ C. Trong khi đó, tại Thượng Hải, nhiệt độ là hơn 35 độ C và tình trạng thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

Nắng nóng kéo dài cũng đã khiến mức tiêu thụ điện tại một số khu vực của Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục. Lượng điện tiêu thụ tăng vọt tại các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây cũng như Tân Cương, với mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhật Bản nắng nóng kỷ lục trong vòng 150 năm qua

Tại Nhật Bản, tháng 6 này đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 150 năm qua, đặc biệt là tại khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Dự báo tình trạng nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh: Media Today

Ngày 28/6 là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản phải hứng chịu cái nóng thiêu đốt, nền nhiệt độ trên 35 độ C, mức nền nhiệt được coi là nắng nóng cực đoan ghi nhận được ở 914 điểm trên toàn quốc, trong đó có nhiều điểm tại thủ đô Tokyo. Theo số liệu thống kê, đây là năm có thời tiết nắng nóng trong tháng 6 tồi tệ nhất trong vòng 150 năm qua.

Nắng nóng đã khiến số người nhập viện vì sốc nhiệt gia tăng. Theo Sở cứu hỏa Tokyo, trong ngày 27 có 160 người và trong ngày 28 tính đến 15h đã có 80 người phải nhập viện do bị sốc nhiệt. Người dân được khuyến cáo sử dụng điều hòa nhiệt độ một cách hợp lý, thường xuyên bù nước và có thể bỏ khẩu trang nếu đảm bảo khoảng cách từ 2 mét khi giao tiếp.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, nhiệt độ cao sẽ tiếp diễn cho đến đầu tháng 7, đặc biệt là tại khu vực thủ đô Tokyo, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C, người dân cần hết sức thận trọng, có các biện pháp tránh sốc nhiệt, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.