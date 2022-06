Phát hiện 46 người tử vong trong xe đầu kéo ở Mỹ trong thời tiết nắng nóng 40 độ C

KSAT đưa tin, một quan chức Mỹ cho biết ít nhất 46 người được tìm thấy đã tử vong bên trong một chiếc xe đầu kéo. Trong khi đó, 16 người khác may mắn còn sống, gồm 12 người lớn và 4 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện ở San Antonio.

Được biết, 46 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân được tìm thấy trong xe container 18 bánh gần biên giới với Mexico, gần giao lộ của đường Cassin Drive và đường Quintana ở Tây Nam San Antonio.

Các thi thể được tìm thấy hôm 27/6. Cảnh sát trưởng San Antonio William McManus cho biết các sĩ quan đã nhận được cuộc gọi vào chiều ngày 27/6 về việc một người làm việc gần hiện trường nghe thấy có tiếng kêu cứu.

Hiện trường vụ việc bị phong tỏa.

Khi người này đến gần thì phát hiện một số thi thể bên trong chiếc xe đầu kéo. Khi cảnh sát đến nơi, cảnh tượng vô cùng bi thảm. "Đúng là một thảm kịch. Họ là những người đã có gia đình. Họ chỉ đang cố gắng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn", một người dân cho biết.

Các nhà chức trách chưa lên tiếng xác nhận các nạn nhân là người nhập cư hay họ đến từ quốc gia nào. Ít nhất 3 người đã bị giới chức trách bắt giữ nhưng không rõ liệu họ có liên quan tới hoạt động buôn người hay không, cảnh sát trưởng thành phố San Antonio William McManus cho hay.

Các bức ảnh chụp hiện trường vụ việc được phóng viên KSAT đăng trên Twitter cũng cho thấy nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh một chiếc xe tải lớn.

Chiếc xe xảy ra vụ việc được chụp từ trên cao.

Nhiệt độ bên trong xe rất nóng

Theo CNBC, khi các thi thể được phát hiện, nhiệt độ bên trong chiếc xe cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài. 16 nạn nhân được chữa trị trong tình trạng bị say nắng và kiệt sức. Được biết vào thời điểm vụ việc được phát hiện, San Antonio đang trải qua đợt nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 103 độ F (khoảng 39,4 độ C).

Nhiệt độ trong xe thường sẽ cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Khi nhiệt độ tăng cao, ở trong môi trường ngột ngạt, kín mít có thể dễ dàng bị say nắng, mất nước và tử vong. San Antonio hiện đang trải qua cái nóng khắc nghiệt chưa từng thấy.

Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vào tháng 6, khu vực San Antonio đã đạt nhiệt độ 100 độ F (37,7 độ C) trong 17 ngày liên tiếp do đợt nắng nóng kéo dài đổ bộ miền nam và miền tây Hoa Kỳ.

San Antonio ước tính có 19.000 người di cư đi qua thành phố vào tháng 6 này. Vụ việc trên có thể là thảm kịch chết chóc nhất trong các vụ hàng nghìn người đã chết khi cố gắng vượt biên giới Mỹ từ Mexico trong những thập kỷ gần đây.

Vào năm 2017, có 10 người di cư đã chết trong một chiếc xe tải chở 39 người ở San Antonio trong cái nóng nực của mùa hè.

Nguồn: KSAT

