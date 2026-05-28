Nắng nóng cứ 3 món canh này mà ăn, vừa mát bổ hạ nhiệt lại nhanh gọn không cần nấu nướng nhiều

Bước vào những ngày hè oi bức đỉnh điểm 39 - 40 độ C, căn bếp bỗng trở thành "nỗi ám ảnh" lớn nhất của các chị em nội trợ. Đứng bên bếp lửa hầm xương hay xào nấu mặn chát vừa ra mồ hôi như tắm, vừa khiến cả nhà thêm háo nước, nhìn mâm cơm là chán ngấy. Để giải phóng bản thân khỏi sức nóng mà vẫn đảm bảo bữa cơm gia đình mát rượi, bổ dưỡng, bạn hãy lưu ngay công thức của 3 món canh "vua giải nhiệt" dưới đây. Điểm chung của chúng là thời gian đứng bếp cực ngắn, nguyên liệu mọng nước, giúp hạ hỏa và nhẹ bụng tức thì.

Không cần cầu kỳ, chính sự thanh đạm và ngọt mát tự nhiên của 3 món canh này sẽ giúp cả nhà "vét sạch" nồi cơm ngày nóng một cách nhẹ nhàng nhất.

1. Canh hến nấu bầu: "Thần dược" mát gan, nước ngọt lịm tim

Đứng đầu bảng công thức giải nhiệt mùa hè chắc chắn phải là con hến. Theo Đông y, thịt hến vị ngọt mặn, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và mát gan cực kỳ tốt cho những người hay bị nhiệt miệng, nổi mụn nhọt ngày hè.

Tại sao lại nhanh gọn? Hiện nay tại các chợ, ruột hến và nước luộc hến đã được làm sạch và đóng gói sẵn rất tiện lợi. Bạn chỉ mất đúng 5 phút đứng bếp là có ngay nồi canh chất lượng.

Cách làm thần tốc: Gạn nước luộc hến vào nồi đun sôi. Trong lúc chờ nước sôi, bạn băm hoặc nạo sợi một quả bầu xanh (bầu chứa 95% là nước, giúp bù nước cho cơ thể rất tốt). Khi nước hến sôi bùng, thả bầu và phần ruột hến vào, nêm chút hạt nêm và vài cọng hành hoa. Đợi nước lăn tăn trở lại đúng 1 phút là tắt bếp ngay để bầu giữ được độ giòn ngọt, không bị nát.

2. Canh thịt dăm nấu sấu, rau muống: Combo "chống nghẹn" đỉnh cao đầu mùa

Đây là món canh truyền thống nhưng chưa bao giờ thất sủng khi hè về. Vị chua thanh thoát của quả sấu già đầu mùa kết hợp với rau muống giòn sần sật sẽ kích thích vị giác, đánh tan cảm giác đắng miệng, chán ăn của cả nhà.

Tại sao lại nhanh gọn? Tận dụng "1 công đôi việc", vừa có rau luộc để chấm mắm, vừa có nước canh chua mát lịm người mà không cần lách cách ninh nấu nhiều nồi.

Cách làm thần tốc: Đun sôi một nồi nước, thả vài củ hành khô đập dập và đĩa thịt nạc dăm thái mỏng vào chần chín tới để lấy vị ngọt tự nhiên (thịt nạc dăm có mỡ dắt nên luộc rất mềm, không bị khô bã). Vớt thịt ra đĩa, trút rau muống vào luộc lửa lớn, mở vung cho rau xanh ngắt rồi vớt ra. Cuối cùng, thả 4 - 5 quả sấu vào nồi nước dùng đun thêm 3 phút cho sấu chín mềm. Khi ăn, chỉ cần dầm nát sấu hòa vào nước canh là xong xuôi.

3. Canh bông hẹ nấu đậu hũ non: Bài thuốc hạ hỏa, thanh lọc mạch máu

Nếu một ngày bạn quá mệt mỏi và không muốn đụng vào một chút thịt cá nào, hãy chọn canh bông hẹ đậu hũ non. Đây là món canh thuần thực vật nhưng lại có độ ngọt thanh khiết bất ngờ, cực kỳ nhẹ bụng và dễ nuốt.

Tại sao lại nhanh gọn? Cả đậu hũ non và lá hẹ đều là những nguyên liệu cực kỳ nhanh chín, tổng thời gian từ lúc bật bếp đến lúc múc canh ra bát chưa đầy 3 phút.

Cách làm thần tốc: Đun sôi một nồi nước lọc (hoặc nước dùng gà nếu có). Thả đậu hũ non cắt miếng vuông nhỏ vào. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi nước sôi trở lại, bạn thả một nắm bông hẹ (hoặc lá hẹ) đã cắt khúc khoảng 3cm vào nồi, đảo nhẹ một phát rồi tắt bếp ngay lập tức. Lá hẹ gặp nước sôi sẽ chín tái, giữ nguyên vị thơm ngọt thảo mộc, giúp làm sạch đường ruột và hạ huyết áp ngày nắng rất tốt.

Nấu ăn thông minh ngày nắng nóng là biết cách chọn những nguyên liệu mang tính mát, thời gian chế biến nhanh để bảo vệ sức khỏe cho cả người nấu lẫn người ăn. 3 món canh trên đây chính là giải pháp hoàn hảo để mâm cơm mùa hè luôn ngập tràn sự tươi mát mà chị em không phải "vật lộn" khổ sở trong căn bếp ngột ngạt. Chiều nay đi chợ, hãy chọn ngay một món để đổi vị cho gia đình nhé!