Nâng mũi nhiều ngày vẫn xuất hiện dấu hiệu này, chuyên gia cảnh báo nên đi thăm khám để tháo chất liệu ngay!

Theo BS Nguyễn Thanh Hùng, đây là những dấu hiệu cho thấy chất liệu nâng mũi không phù hợp với mình. Bạn nên tìm đến bác sĩ để thăm khám lại và xử lý loại bỏ chất liệu kịp thời. Đây là ưu tiên hàng đầu. Bác sĩ sẽ phải tháo bỏ chất liệu và làm sạch, dùng kháng sinh cho ổn định.

Bên cạnh đó, nếu tình trạng mô da bị tổn thương (do can thiệp muộn) thì các bác sĩ sẽ phải cấy thêm các mô đệm trung bì tự thân để hạn chế sự co rút, nhất là ở đầu mũi, tiến hành đặt trung bì mỡ. Với những trường hợp viêm chất liệu dị ứng đến sớm, can thiệp kịp thời thì không cần đặt. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn làm vệ sinh tại nhà cũng như dùng kháng sinh cho ổn định. Thông thường, sau 3-4 ngày, những trường hợp bị viêm chất liệu sẽ ổn định, mũi xẹp xuống như cũ.