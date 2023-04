Nàng 'Hoài Thatcher' vang bóng một thời vừa bị bắt từng để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh nhỏ

Hoài Thatcher, vai diễn để đời của Lệ Hằng

Nếu phải chỉ ra đâu là vai diễn nổi tiếng nhất sự nghiệp của Lệ Hằng, đáp án chắc chắn Hoài Thatcher trong Xin hãy tin em. Đây là bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên do nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ sáng tác.

Nhân vật chính của phim là Hoài, cô sinh ngổ ngáo, phá phách, không ngại đòi nợ hay so uống rượu với con trai. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài gai góc lại là một trái tim tình cảm.

Lệ Hằng từng vào vai Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em - nguồn: VTV

Bước ngoặt cuộc đời của Hoài đến khi cô gặp Phong (Lê Vũ Long), một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Hai người như thể trúng tiếng sét ái tình và hẹn hò cùng nhau. Theo thời gian, Hoài dần trở nên đổi khác so với trước đây.

Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng còn từng đóng không ít 'bom tấn'

Hoài Thatcher là vai diễn giúp tên tuổi của Lệ Hằng vụt sáng. Cô từng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Thế nhưng, cuối cùng thì vai diễn này lại trở thành cái bóng quá lớn khiến cô mãi mãi không thể vượt qua.

Sau thành công với Xin hãy tin em, trong 12 năm sau đó, Lệ Hằng từng góp mặt ở 17 dự án phim với các vai lớn nhỏ khác nhau. Dẫu vậy, không một tác phẩm nào có thể giúp cựu diễn viên nâng tầm sự nghiệp.

Những ngọn nến trong đêm

Có thể bạn chưa biết nhưng Lệ Hằng từng góp mặt trong phim Những ngọn nến trong đêm 1 - nguồn: VTV

Năm 2002, Lệ Hằng tham gia diễn xuất trong Những ngọn nến trong đêm - siêu phẩm gắn liền với tên tuổi của không ít cái tên gạo cội ở làng phim Việt như Mai Thu Huyền, Bá Anh, Mai Ngọc Căn hay NSƯT Kim Oanh.

Nội dung của Những ngọn nến trong đêm kể về cuộc sống, tình yêu và những hoài bão của Thanh Trúc (Mai Thu Huyền). Trong phim, Lệ Hằng hóa thân thành Bảo, một nhân vật phụ.

Chuyện phố phường

Lệ Hằng vào vai Ban trong phim Chuyện phố phường - nguồn: VTV

Bộ phim Chuyện phố phường phát sóng lần đầu vào năm 2004, kể về gia đình ông Vương, những người ở trong một ngôi nhà cổ nguyên bản giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đối với ông Vương (cố NSƯT Hà Văn Trọng) và Hà (Vi Cầm), ngôi nhà là tài sản tinh thần quý giá khi nó chứa đựng vô số ký ức đẹp đẽ. Thế nhưng trong mắt cậu cháu trai mới từ nước ngoài trở về tên Lân (Tùng Dương), đây chỉ là một cục tiền khổng lồ mà thôi.

Bị lòng tham che mờ lý trí, anh ta tìm đủ mọi cách để chiếm lấy ngôi nhà. Thế nhưng cho đến cuối cùng, những giá trị tình cảm gia đình mới là thứ chiến thắng. Ở bộ phim Chuyện phố phường, Lệ Hằng vào vai Ban.

Cảnh sát hình sự

Lệ Hằng trong phim Phi đội chuồn chuồn - nguồn: VTV

Cảnh sát hình sự chắc chắn là một trong những serie phim nổi tiếng nhất cả nước. Lệ Hằng từng may mắn được góp mặt trong 2 phần phim, đó là Cổ cồn trắng (2002) cùng với Phi đội chuồn chuồn (2005). Ở Cổ cồn trắng, cô đảm nhận vai Thanh "sói". Còn trong Phi đội chuồn chuồn, nhân vật cô được giao là Túy.

Ngoài những bộ phim kể trên, Lệ Hằng còn từng tham gia một số dự án như Kẻ cắp bất đắc dĩ (1998), Gái một con (2002), Lão hà tiện vui tính (2003) hay Trò đùa của số phận (2005). Cô cũng từng có vai khách mời trong Những người độc thân vui vẻ, bộ phim sitcom nổi tiếng một thời.

Lệ Hằng đã chính thức bị khởi tố vì tội mua bán trái phép chất ma túy - nguồn: Công an Hà Nội

Lệ Hằng từng có khoảng thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ nhưng sau đó xin nghỉ việc. Năm 2012, cô chính thức giải nghệ. Kể từ đó tới nay, cô sống kín tiếng và vắng bóng trước ống kính truyền thông.

Có lẽ, cái tên Lệ Hằng sẽ tiếp tục ở lại quá khứ nếu như không có chuyện cô bị khởi tố. Trước đó vào khoảng 20h10 ngày 10/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đã lập tức bắt giữ. Ngày 23/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng về tội mua bán trái phép chất ma túy.