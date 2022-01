Nàng Hậu quyền lực nhất nhì Việt Nam: Xuất thân gia đình đại trí thức, nhìn thành tích học tập mà choáng vì quá ấn tượng

Dương Trương Thiên Lý (sinh năm 1989) đăng quang ngôi vị Á hậu 2, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 khi vừa tròn 19 tuổi. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, mỹ nhân 8x đã được đánh giá cao với sở hữu sắc vóc hài hòa, sự tự tin và thành thạo nhiều ngoại ngữ như: Anh, Pháp... và từng có thời gian học trường song ngữ Việt - Pháp. Người đẹp được săn đón nhiệt tình, tên tuổi nổi đình nổi đám.

Dương Trương Thiên Lý giành vị trí Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008.

Xuất thân gia đình đại trí thức, không chỉ có sắc mà còn tài năng

Á hậu Dương Trương Thiên Lý lớn lên trong gia đình tri thức ở Đồng Tháp, có bố là giảng viên tại Đại học Khoa học Tự nhiên, mẹ là bác sĩ khoa mắt, anh trai và chị gái của Thiên Lý đã tốt nghiệp ngành y và kiến trúc tại Mỹ.

Bản thân Dương Trương Thiên Lý cũng được xem là người đẹp không chỉ có sắc mà còn tài năng. Theo đó, cô có 10 năm học tại Việt Nam thì 9 năm là học sinh giỏi, riêng năm lớp 10 học chương trình cải cách nên cô chỉ đạt học sinh khá. Hết năm lớp 11, cô sang Mỹ du học và là người Việt duy nhất sống nội trú trong trường Trung học Athenian, Bắc California. Dương Trương Thiên Lý theo học ngành Truyền thông tại Đại học Saint Mary, Mỹ.



Không chỉ giỏi tiếng Anh, người đẹp còn nói tốt cả tiếng Pháp và từng có thời gian học trường song ngữ Việt-Pháp.

Trường Đại học Saint Mary's University được thành lập vào năm 1912 nằm trong khung cảnh uy nghi, tráng lệ của thung lũng Mississippi River Valley thuộc thành phố Winona phía Đông Nam bang Minnesota. Trường đào tạo các ngành nghề khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống tự do và khoa học lấy sinh viên là tâm điểm để giảng dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập.

Trường là một trong 152 trường đạt danh hiệu Best Midwestern Colleges 2011 của Princeton và được U.S. News & World Report xếp vào danh sách Best National Universities 2011.

Tháng 8/2011, Dương Trương Thiên Lý gây bất ngờ khi thông báo kết hôn cùng chồng đại gia Nguyễn Quốc Toàn (hay còn gọi là Tony Toàn), con trai của cố doanh nhân Tư Hường - bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu (đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe) và ngân hàng Nam Á.

Sau khi bước vào hào môn, Thiên Lý dành phần lớn thời gian để vun vén tổ ấm và sinh con.

Sau khi bước vào hào môn, Thiên Lý dành phần lớn thời gian để vun vén tổ ấm và sinh con. Bắt đầu từ năm 2013, cô mới tái xuất khi đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của "Miss Universe" tại Việt Nam. Đồng thời từ năm 2015, cô cũng trở thành người phụ nữ quyền lực khi đứng ra tổ chức lại "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Trong 2 mùa giải 2015 và 2017, Thiên Lý thường xuyên xuất hiện và đồng hành với mọi hoạt động của cuộc thi.





