Nàng dâu hào môn tới cơ quan chức năng nộp bằng chứng chồng đại gia bạo hành cô, đang cho lời khai thì bị đưa lên xe cấp cứu

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) - Lý Phái Lăng và đại gia Đới Thắng Lợi từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Họ kết hôn, về chung nhà hồi năm 2005. Tới năm 2024, cặp đôi ly dị, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Hậu chia tay, Lý Phái Lăng - Đới Thắng Lợi vẫn giữ liên lạc với nhau để cùng chăm sóc, nuôi nấng con cái.

Đến tối 21/9, tờ Mnews đưa tin, Lý Phái Lăng vừa bất ngờ tới đồn cảnh sát giao nộp bằng chứng tố chồng cũ - Đới Thắng Lợi bạo hành cô dã man. Theo nguồn tin, trước đó 2 ngày, Lý Phái Lăng đã tham gia buổi tụ họp với nhóm bạn học. Chồng cũ lái xe đến đón cô và con gái ra về. Nhưng đại gia họ Đới chỉ đứng chờ bên ngoài, không vào chào hỏi bạn bè của Lý Phái Lăng, điều này khiến nữ diễn viên bị mất mặt. Lúc trên xe trên đường về nhà, mỹ nhân họ Lý đã thẳng thắn chê trách thái độ của chồng cũ. Sau đó, cô bị đàng trai “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, đánh đập dã man.

“Anh ta đã đánh, tát mạnh vào mặt khiến tai trái của tôi tạm thời bị mất thính giác. Anh ta gây ra cho tôi nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và tay ngay trước mặt con gái”, Lý Phái Lăng bức xúc lên tiếng tố cáo hành vi bạo hành của chồng cũ đại gia.

Tới ngày 21/9, Lý Phái Lăng tới đồn cảnh sát để nộp đơn kiện chồng cũ vì hành vi cố ý gây thương tích kèm theo những bằng chứng liên quan. Ai dè lúc đang cho lời khai giữa chừng, mỹ nhân họ Lý bất ngờ bị khó thở, được đưa đi cấp cứu ngay tại đồn cảnh sát.

Thông qua truyền thông, luật sư đại diện cho Lý Phái Lăng xác nhận rằng nữ minh tinh đã dựa vào 2 tờ giấy giám định thương tích để chính thức đệ đơn kiện đại gia Đới Thắng Lợi vì tội cố ý gây thương tích. Luật sư cho biết thêm, trước đó Đới Thắng Lợi cũng từng hành hung Lý Phái Lăng. Cụ thể, vào hôm 25/7 năm nay, nữ nghệ sĩ họ Lý đã phải tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý sau khi bị chồng cũ đánh đập, bóp cổ. Và tới hôm 20/9 mới đây, Lý Phái Lăng lại bị chồng cũ hành hung. Luật sư nhấn mạnh, trong vụ bạo hành xảy ra cách đây 2 ngày, đại gia Đới Thắng Lợi đã gây ra nhiều vết bầm tím ở vùng tay và chân của Lý Phái Lăng, còn tát mạnh khiến tai đàng gái bị ảnh hưởng thính lực. Bên cạnh những vết thương bên ngoài, mỹ nhân họ Lý hiện còn xuất hiện thêm cả triệu chứng chóng mặt sau khi bị chồng cũ hành hung. Bác sĩ thậm chí đã yêu cầu nữ diễn viên phải nhanh chóng nhập viện theo dõi xem có bị chấn động não hay không.

Chưa hết, luật sư còn đề cập tới những tranh chấp pháp lý liên quan tới vấn đề tài chính của Lý Phái Lăng - Đới Thắng Lợi. Theo đó, Đới Thắng Lợi nợ Lý Phái Lăng 4,7 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng) nhưng tới nay đàng trai vẫn chưa hoàn trả lại số tiền như đã cam kết. Luật sư thông tin thêm về vụ việc: “Lý Phái Lăng đã dùng tiền tiết kiệm cá nhân để lo cho chi phí gia đình. Đới Thắng Lợi đã lấy rất nhiều tiền của cô ấy để đầu tư vào lĩnh vực nhà nghỉ. Tuy nhiên, cô ấy cũng không tính toán chi tiết những khoản tiền mà anh ta đã lấy đi. Cuối cùng, Đới Thắng Lợi chỉ bảo trả lại 4,7 triệu Đài tệ (khoảng 4 tỷ đồng) và ký 1 tờ thương phiếu bảo chứng. Thế nhưng cho đến nay, số tiền này vẫn chưa hề được hoàn trả cho Lý Phái Lăng”. Thậm chí, Đới Thắng Lợi còn lấy cả tiền học phí của các con đem đi trả nợ do kinh doanh thua lỗ.

Trong 1 diễn biến khác, phía cảnh sát hiện đợi tình trạng của Lý Phái Lăng ổn định trở lại rồi mới hoàn tất quá trình lấy lời khai từ nữ diễn viên.

Lý Phái Lăng sinh năm 1976, chính thức bước chân vào làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi vừa tròn 19 tuổi. Tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm phim giờ vàng hút khách như Phi Long Tại Thiên, Đời Sống Chợ Đêm, Tình Đầu Khó Phai…