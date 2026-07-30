Vbiz có một ngọc nữ bị lãng quên: Dâu hào môn của gia tộc kín tiếng, đẹp sánh ngang Tăng Thanh Hà

Diễm My 9X tên thật là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt suốt hơn một thập kỷ qua. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi với vai trò diễn viên nhí, cô từng bước khẳng định tên tuổi nhờ vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn tự nhiên cùng hình ảnh sạch scandal. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Diễm My 9X được xem là một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới của Vbiz, thường xuyên góp mặt trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Việt.

Sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái sang trọng, Diễm My 9X luôn được đánh giá là một trong những biểu tượng nhan sắc của thế hệ diễn viên 9X. Cô vừa theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch, vừa biến hoá với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, nhờ đó giữ được sức hút mạnh mẽ trong mắt công chúng suốt nhiều năm.

Một trong những vai diễn giúp Diễm My 9X đến gần hơn với khán giả là Chi trong bộ phim truyền hình Mùa Hè Sôi Động (2009). Khi đó, cô hóa thân thành một cô gái 19 tuổi mồ côi cha mẹ, luôn tỏ ra hoạt bát, lạc quan nhưng lại mang nhiều tổn thương trong lòng. Với lối diễn tự nhiên cùng vẻ ngoài trong sáng, Diễm My đã khắc họa thành công hình ảnh một nữ sinh giàu năng lượng, hồn nhiên nhưng cũng nhiều cảm xúc. Vai diễn Chi không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của nữ diễn viên trên màn ảnh mà còn trở thành ký ức đẹp đối với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X. Thậm chí, trong nhiều năm sau đó, không ít người vẫn nhớ đến cô với cái tên thân thuộc "bé Chi".

Tên tuổi của Diễm My 9X bắt đầu bứt phá từ đầu thập niên 2010 khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Mỹ Nhân Kế, Để Mai Tính 2, Kung Fu Phở, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, 1990 hay phim truyền hình Tình Yêu Và Tham Vọng. Không chỉ được yêu mến nhờ ngoại hình, cô còn dần chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau, từ chính kịch đến hài lãng mạn.

Đặc biệt, Mỹ Nhân Kế được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về mặt nhan sắc của Diễm My 9X. Trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cô sánh vai cùng dàn mỹ nhân đình đám như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng, Kim Dung... Dù đứng cạnh Tăng Thanh Hà - biểu tượng "ngọc nữ" hàng đầu của điện ảnh Việt thời điểm đó, Diễm My 9X vẫn không hề lép vế. Tạo hình cổ trang kiêu sa, gương mặt thanh thoát cùng thần thái đài các của nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời khen, thậm chí được xem là một trong những nhan sắc nổi bật nhất phim. Chính từ dự án này, Diễm My 9X ngày càng được công chúng nhắc đến như một "ngọc nữ" mới của màn ảnh Việt.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Diễm My 9X là gương mặt phủ sóng dày đặc từ điện ảnh, truyền hình, thời trang đến quảng cáo. Tuy nhiên, sau bộ phim 1990 và đặc biệt kể từ khi kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào cuối năm 2023, nữ diễn viên chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cuộc sống gia đình. Gia đình ông Diễm My 9X được nhận xét là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực.

Những năm gần đây, cô hiếm khi xuất hiện trong các dự án phim mới, khiến nhiều khán giả trẻ gần như quên mất rằng Diễm My 9X từng là một trong những "ngọc nữ" nổi bật nhất của Vbiz trong suốt thập niên 2010.

Bước sang năm 2026, Diễm My 9X bắt đầu đánh dấu sự trở lại với nghệ thuật. Nữ diễn viên xác nhận tái xuất màn ảnh sau thời gian dài nghỉ sinh, đồng thời tiết lộ đã sẵn sàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Cũng trong năm nay, phân đoạn nhân vật Helen do cô thủ vai trong Cô Ba Sài Gòn bất ngờ "viral" trở lại trên các nền tảng mạng xã hội nhờ màn thoại dài dồn dập cùng thần thái sang chảnh. Hiệu ứng này khiến nhiều khán giả bất ngờ nhớ lại một Diễm My 9X từng là biểu tượng nhan sắc và là gương mặt bảo chứng cho nhiều dự án điện ảnh Việt suốt thập niên 2010.

Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Diễm My 9X vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc gần như không thay đổi. Ở tuổi 36, cô vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, thanh lịch cùng thần thái sang trọng từng làm nên thương hiệu, minh chứng cho vị thế của một trong những mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Việt một thời.