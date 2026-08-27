Dâu hào môn thê thảm nhất showbiz: Bị chồng thiếu gia tập đoàn ruồng bỏ vì 1 nữ diễn viên, diện mạo giờ xuống cấp khó tin

Ngày 27/8, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Dương Ái Cẩn - thiếu gia Quách Vĩnh Thuần - người mẫu Ngũ Trí Hằng đang là 3 cái tên nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Dương Ái Cẩn chính là "tiểu tam" chen chân phá hoại hôn nhân của Ngũ Trí Hằng, khiến chính thất bị Quách Vĩnh Thuần ruồng bỏ trong khoảng thời gian bệnh tật. Do mang tiếng xấu giật chồng đồng nghiệp, Dương Ái Cẩn rút khỏi showbiz, ở ẩn suốt 10 năm qua sau khi kết hôn với Quách Vĩnh Thuần, trở thành con dâu hào môn mới của tập đoàn có khối tài sản 30 tỷ HKD (100 nghìn tỷ đồng).

Vào tối 26/8, Dương Ái Cẩn hiếm hoi đăng tải hình ảnh bên ông xã thiếu gia và 2 con. Gia đình 4 người của nữ diễn viên đã trở về quê nhà thăm gia đình Dương Ái Cẩn, đi tham quan bảo tàng, trải nghiệm cuộc sống nông thôn, hái rau và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. Trong hình ảnh mới nhất, Dương Ái Cẩn vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối ở tuổi ngoài 40. Theo các nguồn tin trong showbiz, Dương Ái Cẩn được chồng thiếu gia yêu chiều, có cuộc sống sung túc.

Trên mạng xã hội, nhìn thấy cuộc sống viên mãn hiện tại của người đẹp Lan Quế Phường, công chúng không khỏi chạnh lòng cho Ngũ Trí Hằng. Bởi cuộc hôn nhân với Quách Vĩnh Thuần đã chôn vùi cuộc đời của nữ người mẫu. Cô được xem là "nàng dâu hào môn thê thảm, đáng thương nhất" showbiz xứ Hương Cảng.

Dương Ái Cẩn hiếm hoi lộ diện, đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Cô là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người mẫu Ngũ Trí Hằng, khiến đồng nghiệp sụp đổ tinh thần và bị chồng thiếu ruồng bỏ trong lúc bệnh tật quấn thân. Ảnh: Instagram.

Ngũ Trí Hằng thân tàn ma dại, bị thiếu gia Quách Vĩnh Thuần vứt bỏ vì Dương Ái Cẩn

Ngũ Trí Hằng từng là một trong những mỹ nhân được chú ý của giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Cô sinh năm 1978, trong một gia đình khá giả có cha mẹ đều là bác sĩ. Với nhan sắc ngọt ngào và thanh tú, Ngũ Trí Hằng sớm bước chân vào ngành giải trí từ năm 15 tuổi. Thời điểm đó, cô là gương mặt người mẫu trẻ được săn đón bậc nhất xứ Cảng Thơm. Năm 16 tuổi, Ngũ Trí Hằng gặp gỡ Quách Vĩnh Thuần - thiếu gia thuộc tập đoàn Wing On hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và bảo hiểm. Cặp đôi nhanh chóng yêu nhau, mở ra chuyện tình từng khiến không ít người ngưỡng mộ.

Vì tình yêu với Quách Vĩnh Thuần, Ngũ Trí Hằng đã từ bỏ cơ hội trở thành sinh viên của Đại học Oxford danh giá để kết hôn vào năm 2000. Thế nhưng, cuộc sống sau cánh cửa hào môn lại không diễn ra như những gì cô từng kỳ vọng. Ngũ Trí Hằng phải chịu nhiều áp lực trong cuộc hôn nhân với vị thiếu gia giàu có. Cô luôn lo lắng về việc phải duy trì hình ảnh, ngoại hình và vóc dáng để phù hợp với gia đình chồng. Biến cố lớn xảy ra sau khi Quách Vĩnh Thuần công khai chê bai cân nặng của vợ trên truyền thông. Câu nói này khiến Ngũ Trí Hằng rơi vào trạng thái bất an, lo sợ bản thân không còn đủ hấp dẫn trong mắt chồng. Từ đó, cô bắt đầu lao vào quá trình giảm cân cực đoan.

Nhan sắc xinh đẹp của Ngũ Trí Hằng. Ảnh: Sina.

Cô từ bỏ cơ hội vào Oxford để cưới Quách Vĩnh Thuần, làm thiếu phu nhân hào môn nhưng cuối cùng nhận về cái kết buồn. Ảnh: Sohu.

Người đẹp ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí sử dụng thuốc giảm cân trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc giảm cân mất kiểm soát đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vài năm sau khi kết hôn, cả thể chất lẫn tinh thần của Ngũ Trí Hằng đều suy sụp. Cô mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, đồng thời gặp hàng loạt vấn đề về hệ tiêu hóa do lạm dụng thuốc giảm cân. Tình trạng sức khỏe trở nên nguy kịch đến mức cô phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, bao gồm cả việc cắt bỏ một phần lớn dạ dày và đại tràng. Không chỉ chịu đựng những tổn thương về thể chất, Ngũ Trí Hằng còn phải vật lộn với chứng mất ngủ và trầm cảm. Cơ thể ngày một héo mòn, khiến mỹ nhân từng nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều thay đổi đến khó nhận ra. Có thời điểm, cô suy yếu nghiêm trọng và phải sử dụng xe lăn để di chuyển vì bị thoái hóa dây thần kinh vận động.

Khi Ngũ Trí Hằng gặp vấn đề về sức khỏe, Quách Vĩnh Thuần ở bên chăm sóc và tìm kiếm bác sĩ điều trị cho vợ. Tuy nhiên, khi nhận được chẩn đoán vợ khó lòng có thể hồi phục như trước và nhìn thấy ngoại hình của Ngũ Trí Hằng ngày càng xuống sắc và già nua không khác nào bà lão 70 tuổi, Quách Vĩnh Thuần dần lạnh nhạt, thường viện lý do công việc để tránh gặp mặt Ngũ Trí Hằng. Sau đó, vị thiếu gia đã lén lút ngoại tình với nữ diễn viên Dương Ái Cẩn. Họ vụng trộm sau lưng Ngũ Trí Hằng suốt 7 năm. Đau đớn vì bị chồng phản bội khiến tình trạng sức khỏe của Ngũ Trí Hằng ngày càng tồi tệ. Có thời điểm, cô chỉ nặng 22 kg, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng trước hình ảnh tiều tụy của người đẹp từng sở hữu nhan sắc nổi bật.

Hậu giảm cân quá độ, nữ người mẫu suy kiệt trầm trọng, mắc đủ thứ bệnh và có ngoại hình như bà lão 70 tuổi. Ảnh: On.

Đến năm 2006, Quách Vĩnh Thuần đệ đơn ly hôn Ngũ Trí Hằng với lý do cô là gánh nặng, kìm hãm sự phát triển của anh. Tuy nhiên, theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Quách Vĩnh Thuần bỏ vợ là vì nhân tình Dương Ái Cẩn đã mang thai quý tử. Vụ ly hôn của Quách Vĩnh Thuần và Ngũ Trí Hằng diễn ra không êm đẹp khi vị thiếu gia không muốn trợ cấp hậu ly hôn cho vợ cũ. Trải qua nhiều phiên tòa, cuối cùng doanh nhân này đồng ý bồi thường cho Ngũ Trí Hằng 1,5 triệu HKD (4,7 tỷ đồng) và trợ cấp 42.500 HKD/tháng (hơn 135 triệu đồng).

Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, Ngũ Trí Hằng trở về sống cùng cha mẹ. Gia đình đã dành nhiều năm chăm sóc, điều trị để giúp cô dần hồi phục. Theo những thông tin được đăng tải, sức khỏe của Ngũ Trí Hằng sau đó có chuyển biến tích cực, cô tăng cân trở lại và có thể tự đi lại. Tuy nhiên, những hình ảnh gầy yếu của Ngũ Trí Hằng trong những năm sau này vẫn khiến công chúng không khỏi xót xa. Từ một cô gái xinh đẹp, từng được săn đón trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), cuộc hôn nhân hào môn đầy sóng gió đã để lại cho cô những tổn thương nặng nề cả về sức khỏe lẫn cuộc sống mãi mãi không thể phục hồi.

Quách Vĩnh Thuần bỏ Ngũ Trí Hằng để đến với nhân tình. Cuộc hôn nhân với thiếu gia tài phiệt khiến Ngũ Trí Hằng mất tất cả từ sức khỏe, ngoại hình cho đến danh tiếng. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu, On