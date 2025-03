Đem mật ong pha với thứ này, đều đặn uống vào buổi sáng cơ thể sẽ nhận được 5 lợi ích bất ngờ

Mỗi buổi sáng, uống một ly mật ong ấm giúp cơ thể thanh lọc và cung cấp nguồn năng lượng tự nhiên. Tuy nhiên, khi kết hợp mật ong với nước ép cà chua, hiệu quả sức khỏe còn tăng lên gấp bội.

Sự kết hợp này không chỉ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân mà còn góp phần chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Vậy tại sao thức uống này lại được ví như một "công thức vàng" cho sức khỏe? Hãy cùng tìm hiểu qua các nghiên cứu khoa học.

Mật ong và nước ép cà chua: Sự kết hợp giàu dưỡng chất

Cà chua là một trong những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin A, C, kali và lycopene - hợp chất có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Nutrition (2013), lycopene trong cà chua có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư tuyến tiền liệt.

Mật ong, với đặc tính kháng khuẩn, chứa nhiều enzym, vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện làn da. Một nghiên cứu của Iranian Journal of Basic Medical Sciences (2017) chỉ ra rằng mật ong giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch.

Những lợi ích sức khỏe vượt trội của nước ép cà chua mật ong:

1. Thanh lọc hệ tiêu hóa, giảm táo bón

Nước ép cà chua chứa một lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.

Theo nghiên cứu từ World Journal of Gastroenterology (2015), chất xơ trong cà chua giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa. Kết hợp với mật ong - một chất có khả năng duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thức uống này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

2. Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát mỡ thừa

Hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu dinh dưỡng, nước ép cà chua giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn.

Lycopene trong cà chua có khả năng điều chỉnh lượng lipid trong máu, hỗ trợ giảm mỡ bụng. Mật ong, với khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn, theo nghiên cứu trên Journal of the American College of Nutrition (2018).

3. Thải độc cơ thể, cải thiện chức năng gan và thận

Cà chua chứa nhiều kali và nước, giúp cơ thể loại bỏ độc tố thông qua thận. Một nghiên cứu đăng trên Food & Function (2020) chỉ ra rằng các hợp chất chống oxy hóa trong cà chua kết hợp với đặc tính kháng khuẩn của mật ong giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải độc.

4. Làm đẹp da, chống lão hóa

Vitamin C và lycopene trong cà chua giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, giảm thâm nám, cải thiện độ đàn hồi. Lycopene trong cà chua có khả năng làm giảm nếp nhăn và cải thiện tình trạng da. Mật ong cung cấp độ ẩm tự nhiên, giúp da luôn mềm mịn và tươi sáng. Việc uống nước ép cà chua mật ong thường xuyên có thể giúp làn da khỏe mạnh hơn từ bên trong.

5. Cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition (2016) đã chỉ ra rằng lycopene trong cà chua có khả năng làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Kali trong cà chua cũng giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cách tự thực hiện nước ép cà chua mật ong đơn giản tại nhà Nguyên liệu: 4 quả cà chua chín, 1/2 thìa mật ong nguyên chất, 100ml nước lọc. Cách làm: Rửa sạch cà chua, cắt nhỏ rồi cho vào máy xay cùng 100ml nước lọc. Lọc bỏ bã để thu phần nước ép nguyên chất. Thêm ½ thìa mật ong, khuấy đều và thưởng thức. Có thể uống kèm với đá lạnh để tăng độ ngon miệng.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng

- Không nên cho quá nhiều mật ong vì có thể gây tăng lượng đường trong máu.

- Người bị viêm loét dạ dày hoặc mắc bệnh tiêu hóa nên cân nhắc trước khi sử dụng cà chua sống.

- Trẻ sơ sinh không nên uống nước ép mật ong cà chua do hệ tiêu hóa còn non nớt.

- Nếu đang sử dụng thuốc hoặc có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.