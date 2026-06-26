Dương Dương diện cả "cây" trang sức phỉ thúy ra mắt, dân tình xuýt xoa: "Người với ngọc đúng là một thể, quá hợp!"

Không cần trang phục cầu kỳ, chỉ một bộ suit đen tối giản cùng vài món trang sức phỉ thúy, Dương Dương vẫn khiến cả khán phòng phải ngoái nhìn.

Khi "công tử nho nhã" gặp trang sức phỉ thúy: Đúng là sinh ra để dành cho nhau

Mới đây, loạt ảnh hậu trường và ảnh "thật" (ảnh chưa qua chỉnh sửa nhiều) của nam diễn viên Dương Dương tại sự kiện ra mắt trang sức cao cấp của Chow Tai Fook đã khiến cộng đồng fan châu Á được một phen "đứng hình". Với tư cách Đại sứ thương hiệu toàn cầu, anh cũng là người đầu tiên diện bộ trang sức phỉ thúy thuộc dòng cao cấp "Đông Phương Nghê Thường" (tên quốc tế Oriental Couture) của hãng.

Điều khiến netizen mê mẩn không chỉ là độ "xịn" của trang sức, mà là cách Dương Dương khoác lên mình tất cả một cách nhẹ tênh. Anh chọn một bộ suit đen cực kỳ tối giản, phối cùng áo sơ mi cổ đứng màu trắng. Tổng thể không hề cầu kỳ, nhưng chính sự tiết chế ấy lại giúp những món trang sức trở thành tâm điểm. Phỉ thúy xanh đậm óng ánh đặt cạnh kim cương trắng lấp lánh, vừa ấm áp đằm thắm lại vừa toát lên khí chất quyền quý rất riêng của phương Đông.

Dân mạng để lại bình luận không ngớt: "Đẹp trai mà còn biết tiết chế, đúng là đỉnh", "Người với ngọc đúng là hợp làm một thể luôn rồi", "Trang sức không lấn át anh, anh cũng chẳng làm lu mờ trang sức, cân bằng quá hoàn hảo"...

"Cốt tướng Á Đông" và bài toán cân bằng giữa người và ngọc

Nếu đã quen với khái niệm "cốt tướng" mà giới sành thẩm mỹ Trung Quốc hay nhắc, bạn sẽ hiểu vì sao Dương Dương lại được khen "sinh ra để đeo phỉ thúy". Anh sở hữu kiểu khung xương mặt thanh thoát, đường nét sạch sẽ mà mềm mại, mang nét đẹp rất "Á Đông". Chính kiểu gương mặt này giúp anh "ăn rơ" với những món trang sức mang đậm tinh thần truyền thống, thứ mà không phải gương mặt nào cũng cân được.

Cái hay của tổng thể lần này nằm ở hai chữ "cân bằng". Trang sức phỉ thúy cao cấp vốn rất kén người đeo: lộng lẫy quá dễ thành phô trương, mà giản dị quá lại uổng phí sự tinh xảo của món đồ. Dương Dương đã chạm đúng điểm rơi ấy. Bộ suit tối màu đóng vai trò như một tấm phông nền trầm để màu xanh của phỉ thúy bừng sáng, còn phong thái điềm tĩnh, ung dung của anh thì giúp cả set đồ trông sang chứ không "cố gắng". Đây cũng chính là tinh thần "nhân châu hợp nhất" (người và ngọc hòa làm một) mà giới mộ điệu trang sức luôn theo đuổi.

Phỉ thúy bước vào sân chơi trang sức cao cấp: Câu chuyện không chỉ của riêng Chow Tai Fook

Đằng sau hình ảnh đẹp mắt của Dương Dương còn là một câu chuyện thú vị về xu hướng. Vốn nổi tiếng với vàng và trang sức cưới, Chow Tai Fook (thành lập năm 1929 tại Hong Kong) đang trong hành trình "lột xác", muốn định vị lại thương hiệu thành một biểu tượng xa xỉ kiểu Á Đông trên bản đồ thế giới. Trong các bộ sưu tập cao cấp gần đây, hãng đã mạnh dạn đưa phỉ thúy và vàng nguyên chất, những chất liệu vốn ít xuất hiện trong dòng high jewelry, đặt cạnh kim cương và đá quý hiếm theo phong cách kết hợp mỹ học Đông Tây.

Với những ai yêu thích đá quý, đây là tín hiệu rất đáng mừng. Lâu nay, thị trường trang sức cao cấp toàn cầu phần lớn do các thương hiệu phương Tây dẫn dắt, và phỉ thúy thường được xem là chất liệu "rất Á Đông" nhưng hiếm khi được tôn vinh ở đẳng cấp xa xỉ quốc tế. Việc một viên phỉ thúy xanh mướt xuất hiện đầy kiêu hãnh trên một thiết kế cao cấp, lại được một nam thần như Dương Dương trình diễn, ít nhiều cho thấy chất liệu Á Đông đang dần có chỗ đứng trang trọng hơn.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần đến trang sức tiền tỷ mới cảm nhận được vẻ đẹp của phỉ thúy. Nhưng một hình ảnh đẹp như thế này cũng đủ để chúng ta thấy: khi được đặt đúng chỗ, đúng người, một viên đá mang hồn cốt phương Đông hoàn toàn có thể tỏa sáng chẳng kém bất kỳ viên kim cương lộng lẫy nào.

Và có lẽ, điều khiến dân tình "rần rần" nhất vẫn là cảm giác rất đời thường: ngắm một người vừa đẹp trai, vừa biết cách làm cho mọi thứ trên người mình trở nên hài hòa, ai mà chẳng mê cho được.