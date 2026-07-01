"Nàng cỏ" Goo Hye Sun hết thời đi bán lô cuốn tóc kiếm cơm?

Thời gian gần đây, Goo Hye Sun gây bất ngờ khi thông báo sẽ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Vào ngày 29/6, nữ diễn viên Vườn Sao Băng đã đăng tải giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cùng hình ảnh xác nhận sản phẩm lô cuốn tóc do chính cô nghiên cứu và phát triển vừa chính thức được bày bán tại các cửa hàng miễn thuế tại Hàn Quốc.

Theo giới thiệu của Goo Hye Sun, mẫu lô cuốn tóc này được cô trực tiếp tham gia thiết kế nhằm khắc phục nhược điểm của các sản phẩm truyền thống. Thay vì sử dụng phần ống nhựa cồng kềnh như các loại lô thông thường, sản phẩm của nữ diễn viên được cho biết chỉ sử dụng một lượng nhựa tối thiểu kết hợp với chất liệu khóa dán Velcro, giúp giảm trọng lượng và thuận tiện mang theo khi di chuyển.

Goo Hye Sun gây xôn xao khi bất ngờ kinh doanh lô cuốn tóc. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, nhãn hàng của Goo Hye Sun gây tranh cãi lớn về giá bán cao hơn mặt bằng chung gấp nhiều lần. Không ít người cho biết mức giá 10.000 won (190.000 đồng) dành cho những chiếc lô cuốn tóc là đắt cắt cổ.

Bên cạnh đó, 1 phận khán giả cũng đặt nghi vấn nữ diễn viên hết thời, không được ai mời đóng phim và quay show truyền hình nên mới phải đi bán lô cuốn tóc, dựa vào tên tuổi của mình nâng giá thành sản phẩm lên con số ngất ngưởng để kiếm cơm. Đáp lại, người hâm mộ Goo Hye Sun lại cho rằng thần tượng của họ chỉ đang thử sức ở lĩnh vực mới chứ không hề lâm cảnh túng quẫn tài chính.

Trước những lời bàn ra tán vào của dư luận, nhiều người vì tò mò đã đặt mua lô cuốn tóc được quảng cáo là do chính Goo Hye Sun nghiên cứu, thiết kế. Ở ngày mở bán đầu tiên, sản phẩm làm tóc của minh tinh xứ Hàn đã nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Sản phẩm của nữ diễn viên gây tranh cãi vì có mức giá trên trời. Ảnh: Instagram.

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng sau khi tham gia các bộ phim Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng… Trong đó, vai diễn "nàng Cỏ" Geum Jan Di trong Vườn Sao Băng đã đưa cô lên hàng ngũ sao hạng A vào năm 2009. Tuy nhiên, từ 1 mỹ nhân được yêu mến, Goo Hye Sun giờ đây đã trở thành "nữ hoàng nói dối" bị ghét bỏ tại showbiz Hàn Quốc.

Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 2019, khi Goo Hye Sun cáo buộc chồng Ahn Jae Hyun ngoại tình với một stylist, chê bai thân hình cô, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài. Dispatch sau đó đã vào cuộc điều tra và kết quả cho thấy sự thật không phải như những gì Goo Hye Sun nói.

Drama vẫn chưa dừng lại tại đây. Sau ly hôn, Goo Hye Sun liên tục bị chỉ trích vì hành vi giả tạo. Cô đăng bài và thậm chí lên sóng truyền hình than nghèo khó, sống trong xe hơi. Thế nhưng, truyền thông lại bóc ra nữ diễn viên bí mật xây biệt thự cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Đến tháng 8/2025, scandal bùng nổ trở lại khi cô chỉ trích các chương trình giải trí mời Ahn Jae Hyun và liên tục nhắc đến vụ "ly hôn 5 năm trước" để câu view. Tuy nhiên, khán giả chẳng hề đứng về phía nữ diễn viên sinh năm 1984. Điều này bị xem là "đạo đức giả" vì chính cô từng khai thác drama ly hôn để nổi tiếng.

Công chúng mệt mỏi và chia rẽ, với bình luận như "Hãy dừng lại đi, cả hai đều mệt mỏi" hoặc "Goo Hye Sun vẫn đang sống ảo". Netizen cáo buộc cô nói dối trắng trợn và vu khống chồng cũ, dẫn đến hashtag #GooHyeSunFake trending. Một bộ phận ủng hộ cô chống lại truyền thông, nhưng đa số khán giả đều cho rằng nữ diễn viên Vườn Sao Băng đang đóng vai nạn nhân, "gây drama" để che đậy sự nghiệp sa sút, làm gì cũng thất bại của mình.

Goo Hye Sun bị gọi là "nữ hoàng dối trá, "nàng Cỏ diễn kịch", "bà chúa drama"... vì vu vạ chồng cũ, thích đóng vai nạn nhân. Ảnh: X.

Nguồn: Kbizoom