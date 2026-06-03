Đố ai làm lại Goo Hye Sun: Đăng 4 ảnh khoe chân nõn nà đã đủ khiến bạn trai tin đồn Lee Min Ho bị réo gọi khắp MXH

Chiều 2/6, tờ Starnews cho hay, Goo Hye Sun (phim Vườn Sao Băng) vừa bất ngờ “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh khoe visual trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 42 cùng đôi chân nõn nà, trắng mịn màng. Loạt ảnh này được chụp trong hậu trường vào hôm nữ diễn viên thực hiện bộ hình quảng cáo cho sản phẩm lô cuốn tóc do chính cô phát minh.

Trong hình, mỹ nhân Vườn Sao Băng diện concept đồng phục học sinh và tái hiện lại nhân vật Geum Jan Di của chính mình trong bộ phim truyền hình kinh điển 1 thời Vườn Sao Băng (2009).

Chiêm ngưỡng diện mạo trẻ trung, “hack tuổi” thần sầu của Goo Hye Sun, bao kỷ niệm về Vườn Sao Băng bỗng như ùa về trong tâm trí người hâm mộ. Cũng từ đây, nhiều netizen bỗng đồng loạt réo gọi nam chính của bộ phim - Goo Jun Pyo do Lee Min Ho thủ vai. Và nguyên nhân xuất phát từ việc những khán giả này muốn ghép đôi nam nữ chính Vườn Sao Băng với nhau.

Goo Hye Sun vừa gây sốt khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh khoe đôi chân nuột nà, trắng mịn màng không tỳ vết. Ảnh: IGNV

Nữ minh tinh còn khiến công chúng khó lòng rời mắt trước diện mạo trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi 42. Ảnh: IGNV

Bộ hình này được chụp vào hôm Goo Hye Sun quay chụp tài liệu quảng cáo cho sản phẩm lô cuốn tóc do chính cô phát minh. Ảnh: IGNV

Lee Min Ho bỗng được réo gọi nhiệt tình bên dưới loạt ảnh của Goo Hye Sun. Thậm chí, không ít khán giả còn tích cực “đẩy thuyền” cho 2 diễn viên đình đám. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện tranh cãi trái chiều xung quanh việc Lee Min Ho bị réo gọi bên dưới loạt ảnh của Goo Hye Sun. Trong đó, 1 bộ phận công chúng cho rằng hành động gán ghép này thực ra cũng vô hại, do cả 2 ngôi sao hiện vẫn còn độc thân.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến lại phản đối việc gán ghép cặp đôi chính Vườn Sao Băng với nhau do trong quá khứ, Lee Min Ho - Goo Hye Sun từng dính nghi vấn hẹn hò nhưng đã ra sức phủ nhận. Theo những khán giả này, việc ship couple bừa bãi có thể khiến 2 nghệ sĩ cảm thấy khó xử, không được thoải mái.

Còn nhớ nghi vấn Goo Hye Sun hẹn hò với Lee Min Ho lần đầu rộ lên hồi tháng 3/2009 sau màn hợp tác ăn ý của cả 2 trong Vườn Sao Băng. Tin đồn tình ái lan rộng tới mức đại diện 2 bên hồi ấy đã phải lên tiếng phủ nhận tới cùng mọi nghi vấn tình cảm liên quan tới 2 ngôi sao.

Tới năm 2023, tin đồn Goo Hye Sun hẹn hò Lee Min Ho lại tiếp tục rộ lên trên nhiều diễn đàn trực tuyến. Nguồn cơn sự việc xuất phát từ hình ảnh nghi 2 nghệ sĩ đeo nhẫn đôi. Theo nguồn tin, nam tài tử họ Lee đeo chiếc nhẫn đặc biệt dự sự kiện họp báo ở Thái Lan vào ngày 5/8/2023, và sau đó “thánh soi” phát hiện ra Goo Hye Sun từng đeo 1 chiếc nhẫn na ná như vậy.

Thế nhưng, nhiều ý kiến lại nhấn mạnh, bằng chứng nêu trên chưa đủ sức thuyết phục bởi chiếc nhẫn này vốn là sản phẩm trang sức được nhiều ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn ưa chuộng. Vậy nên, kể cả Goo Hye Sun - Lee Min Ho có đeo chiếc nhẫn tương tự nhau thì đây cũng chỉ là sự trùng hợp và chưa thể được coi thành bằng chứng yêu đương.

Lee Min Ho - Goo Hye Sun bỗng bị réo gọi trong tin đồn tình ái vì chi tiết chiếc nhẫn na ná nhau cách đây 3 năm. Ảnh: X

Tin đồn hẹn hò của cặp đôi chính Vườn Sao Băng lần đầu rộ lên hồi năm 2009. Ảnh: Naver

Goo Hye Sun sinh năm 1984, trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi tham gia diễn xuất ở các bộ phim như Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng…

Về tình duyên, Goo Hye Sun kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun hồi giữa năm 2016 chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Vài năm trở lại đây, nữ minh tinh họ Goo không còn đóng phim và đã trở thành doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Lee Min Ho sinh năm 1987, vào showbiz với tư cách người mẫu trước khi chuyển sang theo đuổi diễn xuất khi vừa tròn 17 tuổi. Trong 5 năm (từ năm 2004 đến năm 2008), Lee Min Ho tham gia 6 phim truyền hình và 5 tác phẩm điện ảnh, nhưng chẳng ai nhớ đến anh vì chỉ được đóng các vai phụ mờ nhạt.

Phải tới năm 2009, Lee Min Ho mới vụt nổi tiếng và tạo nên cơn sốt toàn châu Á nhờ vai nam chính trong tác phẩm huyền thoại Vườn Sao Băng. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ tiếp tục củng cố vị thế vững chắc qua hàng loạt phim ăn khách bao gồm Thợ Săn Thành Phố (City Hunter), Người Thừa Kế (The Heirs), Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt,...