Nàng cỏ Goo Hye Sun giờ biến thành “yêu tinh” đấy à?

Sau 17 năm kể từ khi gây sốt toàn châu Á với vai “nàng Cỏ” trong Boys Over Flowers, Goo Hye Sun vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung gần như không đổi theo thời gian. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồng phục học sinh trong chuyến ghi hình tại làng cổ Bukchon Hanok.

Ở tuổi 41, Goo Hye Sun vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng thần thái trong trẻo khiến nhiều người khó tin đây là mỹ nhân đã bước qua hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Bộ đồng phục học sinh càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng của cô, gợi nhớ hình ảnh Geum Jan Di từng “làm mưa làm gió” màn ảnh châu Á năm nào. Không ít khán giả thừa nhận rằng sau gần hai thập kỷ, vẻ ngoài của nữ diễn viên dường như vẫn “đóng băng” ở thời kỳ đỉnh cao.

Dưới bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc của Goo Hye Sun. Nhiều người cho rằng cô vẫn giữ được khí chất dịu dàng, mong manh rất riêng mà hiếm mỹ nhân Hàn nào có được. Đặc biệt, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi sáng của nữ diễn viên vẫn mang cảm giác như thời mới đóng phim thần tượng đình đám cùng Lee Min Ho.

Một số bình luận của netizen:

- Tôi cần gấp thực đơn ăn uống hàng ngày của bả.

- Eo ơi, sao trẻ dã man con ngan vậy.

- Bà này là yêu tinh hay ma cà rồng thật rồi.

- Sao nhìn như hồi đóng Vườn Sao Băng thế, ảo thật sự.

- Hơn 40 rồi mà trẻ như gái đôi mươi ý, trông cưng quá.

Từng có thời điểm được xem là biểu tượng nhan sắc thế hệ phim thần tượng Hàn Quốc, Goo Hye Sun đến nay vẫn khiến công chúng chú ý mỗi lần xuất hiện nhờ vẻ đẹp trẻ trung bất chấp tuổi tác. Dù đã bước sang tuổi 41, cô vẫn giữ được vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét gương mặt thanh thoát và khí chất nữ sinh đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét rằng điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Goo Hye Sun chính là vẻ đẹp gần như không bị thời gian tác động, đặc biệt khi đặt cạnh hình ảnh của cô từ thời Boys Over Flowers cách đây 17 năm.