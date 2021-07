Nâng cao chất lượng cuộc sống từ những chi tiết nhỏ trong ngôi nhà

Trước đây, định nghĩa về một cuộc sống mơ ước thường bị giới hạn trong hình ảnh hào nhoáng của những căn biệt phủ sang trọng và dàn xe hạng sang. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạn chế đi lại hiện nay, việc dành phần lớn thời gian tại nhà đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm và bắt đầu chuyển hướng, quan tâm đến việc tối ưu không gian xung quanh mình.



Đi đầu trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, Đài Loan luôn mang tới những sản phẩm "nhỏ mà có võ" phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ra mắt người tiêu dùng Việt trong triển lãm Taiwan Expo sắp tới, bộ ba sản phẩm dưới đây sẽ giúp gia chủ nâng tầm chất lượng cuộc sống từ những chi tiết nhỏ nhất.

FECA: Bộ giá đỡ treo tường đa năng

Bếp và phòng tắm là những không gian riêng tư nhưng thể hiện rõ tính ngăn nắp của chủ nhà. Với nhiều vật dụng nhỏ và rời, hai khu này cần được sắp xếp gọn gàng, giúp các thành viên trong gia đình dễ tìm kiếm đồ đạc, đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Giá đỡ cao cấp FECA sở hữu thiết kế tối giản, thời thượng. Với công nghệ hút chân không tân tiến, bộ giá đỡ này có thể được gắn lên các bề mặt kính, gương và đá trơn chỉ bằng thao tác ấn hết sức đơn giản. Đặc biệt với tính năng "3 không": không cần khoan tường, không chiếm nhiều diện tích và không thấm nước, FECA tương thích với đa dạng không gian và ít chịu tác động bởi thời gian.

Bộ giá đỡ treo tường đa năng

Được làm từ nhựa và inox cao cấp, sản phẩm trên chính là lựa chọn không thể thiếu cho gia đình trong nhiều không gian khác nhau. Đối với nhà tắm, những vật dụng thiết yếu như khăn tắm, kem đánh răng, máy sấy, vòi hoa sen hay bánh xà phòng đều được FECA thiết kế các giá đỡ chuyên dụng. Trong khi đó, giá treo ngang, móc đơn, hộp đựng lại rất phù hợp với những dụng cụ làm bếp, tạp dề hay chậu cây trang trí ở trong nhà bếp.

VAGO: Thiết bị hút chân không thông minh

Mùa hè đến, việc thu dọn quần áo mùa đông đôi khi là một bài toán khó với nhiều gia đình. Hãy để thiết bị hút chân không cầm tay và túi chân không VAGO trở thành trợ thủ đắc lực của mọi nhà.

Thiết bị hút chân không cầm tay, gọn nhẹ từ VAGO

Nhờ ứng dụng công nghệ khí động học tân tiến, VAGO có khả năng hoạt động vượt trội so với các máy hút thông thường. Sau khi đặt quần áo vào túi chân không, người dùng chỉ cần xoay vặn thiết bị trên mặt túi, gắn vào nguồn và nhấn nút và chờ đợi máy xử lý tự động trong vòng 5 phút. Với khả năng giảm khối lượng túi đồ tới hơn 50%, VAGO sẽ là một vị cứu tinh của mọi gia đình khi sắp xếp hành lý cho những chuyến đi chơi xa sau khi đại dịch COVID-19.



Bộ thiết bị hút chân không thông minh VAGO có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng được cất giữ ở bất cứ đâu. Làm bằng vật liệu chắc chắn, túi chân không VAGO có thể sử dụng nhiều lần mà không bị hỏng, rách, tránh gây tốn kém và làm hại môi trường. Quần áo cất giữ vì vậy cũng giữ được mùi thơm và không bị ẩm mốc sau khi lấy từ túi ra.

Annie’s Way: Mặt nạ dưỡng da thạch tự nhiên

Sau những giờ căng thẳng và bận rộn với công việc, gia đình, chăm sóc da chính là một cách để các chị em tự yêu thương và "nuông chiều" bản thân. Để quá trình này thực sự trở thành "chuyến nghỉ dưỡng" cho làn da của các chị em, Annie’s Way đã đem tới sản phẩm mặt nạ dạng thạch Annie’s Way Arbutin tích hợp những "bí quyết" làm đẹp đến từ hãng mỹ phẩm hàng đầu Đài Loan.

Mặt nạ dưỡng da Annie’s Way không chỉ đem lại những phút giây thư giãn tại nhà mà còn nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Với thành phần thạch tự nhiên, Annie’s Way đã cho ra mắt các sản phẩm phù hợp với mọi loại da, bên cạnh đó còn có nhiều dòng riêng cho các bề mặt khô, nám, dầu,... Tập trung vào tính năng dưỡng ẩm cho da, mặt nạ Annie’s Way giữ cho da mặt căng bóng, đồng thời dưỡng trắng, làm sạch và se khít lỗ chân lông.

Mặt nạ Annie’s Way mang đến giải pháp dịu nhẹ cho da

Mặt nạ thạch Annie’s Way tạo nên sự khác biệt với phương pháp loại bỏ mụn đột phá, không chất kết dính và không gây kích ứng da. Đặc biệt, dòng sản phẩm Annie’s Way Acid Hyaluronic và Arbutin kết hợp hai thành phần tự nhiên và đem lại cảm giác mát lạnh sảng khoái. Ngoài ra, tinh chất Hyaluronic Acid còn cấp nước, bổ sung độ ẩm giúp da mềm mại, ẩm mịn, đánh tan những nỗi lo về mụn đầu đen, mụn trứng cá và lỗ chân lông. Mặt nạ Annie’s Way Arbutin cũng có chứa các hạt vitamin C siêu nhỏ, có khả năng thẩm thấu sâu, từ đó giúp phục hồi hư tổn và làm sáng da từ bên trong.

Các sản phẩm của FECA, VAGO và Annie’s Way đã và đang được các gia đình và chuyên gia hàng đầu tại Đài Loan tin dùng, đồng thời vinh dự nhận giải thưởng Taiwan Excellence từ Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan cho các ý tưởng đột phá. Sắp tới, ba thương hiệu FECA, VAGO và Annie’s Way sẽ có mặt tại triển lãm 3D trực tuyến Taiwan Expo vào ngày 21 - 23 tháng 7 tới, cùng các sản phẩm chất lượng cao khác từ Đài Loan góp tầm nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng Việt.