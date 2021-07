Chợ truyền thống giảm thu nhập vì dịch bệnh, Hàn Quốc tổ chức chương trình mua sắm livestream tận nơi bán hàng cho tiểu thương

Trong mùa dịch, người dân Hàn Quốc cũng ngại đi chợ truyền thống để đảm bảo an toàn. Chính vì thế, doanh thu của các tiểu thương ở khu chợ bị giảm sút đáng kể. Phần lớn những tiểu thương này đều đã lớn tuổi, khả năng tiếp cận thông tin và quảng bá sản phẩm online cũng hạn chế và thụ động hơn rất nhiều.

Hiểu được điều này, cuối năm 2020 Hàn Quốc đã triển khai một dự án có tên gọi là "온라인 장보기" (đi chợ online).

Ban sản xuất nội dung bao gồm người quay phim, MC dẫn chương trình sẽ đến từng sạp hàng để giới thiệu giá cả, đặc điểm các sản vật địa phương và phát "livestream" để người dân trên toàn quốc có thể theo dõi và đặt hàng giúp tiểu thương ở địa phương đó.

Mục tiêu lớn nhất là hồi sinh các chợ truyền thống đang bị suy giảm thu nhập do dịch bệnh và mở rộng trải nghiệm mua sắm online.

"Mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) và gameshow là những chương trình rất thú vị và nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhưng liệu người xem có thể vừa vui vẻ lại vừa đáp ứng được nhu cầu mua sắm của họ khi xem một chương trình mua bán online tại chính các khu chợ truyền thống. Đặc biệt, diễn biến dịch bệnh ảnh hưởng tới việc ra ngoài của người dân cũng sẽ giúp họ muốn mua sắm an toàn hơn khi ở nhà", đại diện của chương trình này chia sẻ.

Sự kiện mua sắm online này đã được thực hiện tại khu chợ Gwangmyeong ở Gyeonggi-do và chợ Suyu ở Seoul. Kim Young-cheol, một phát thanh viên nổi tiếng, xuất hiện với tư cách là một BJ để trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm đặc sản và thực phẩm nổi tiếng của khu chợ cho người xem đặt hàng.

"Noljang", một ứng dụng dịch vụ giao hàng tại chợ truyền thống, ban đầu chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng trong khu vực gần chợ, nhưng tại sự kiện livestream này, dịch vụ giao hàng sẽ được mở rộng đến tất cả các khu vực của Seoul trong hai ngày.

Chương trình không chỉ phát sóng online để tạo sự chú ý mà còn giúp các tiểu thương tại chợ truyền thống tăng doanh số bán hàng. Trong buổi phát sóng trực tiếp cũng sẽ tổ chức đi kèm một sự kiện cảm ơn, trong đó các loại thực phẩm đặc biệt từ mỗi khu chợ sẽ được tặng cho 200 khách hàng đầu tiên đã đặt hàng qua ứng dụng.

Không dừng lại ở như thế, nhiều lớp hướng dẫn tiểu thương ở chợ truyền thống tự lập tài khoản riêng trên Naver, Youtube và các kênh mạng xã hội khác để tự "livestream" và bán hàng trên kênh của mình.

Ngoài ra, người dân muốn đặt hàng ở các chợ trực tuyến có thể đặt mua các sản phẩm họ muốn thông qua "My Neighborhood Shopping" do Naver vận hành và "Ứng dụng Coupang Eats" do Coupang vận hành.

