Nancy (MOMOLAND) bí mật tham gia "Ca sĩ giấu mặt", liền bị netizen chê bai giọng "chua như chanh" dù chưa tháo mặt nạ

Tập phát sóng tối 13/12 của chương trình Ca sĩ giấu mặt phiên bản Hàn - King of Mask Singer chào đón màn đối đầu của 2 ca sĩ là "Jingle Bell" và "Golden Bell" trong ca khúc tiếng Anh - Do You Want to Build a Snowman?

Ngay từ khi cất lên giọng hát, nữ ca sĩ tự nhận là Jingle Bell đã nhanh chóng bị khán giả nhận ra là nữ thần tượng Nancy (MOMOLAND).

Nancy (MOMOLAND) tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt

Mặc dù thân phận thật sự của Jingle Bell vẫn chưa được tiết lộ và phải chờ đến tập phát sóng tuần sau, tuy nhiên vì nhận ra đây là giọng của Nancy nên có không ít netizen đã công kích nữ thần tượng khi cho rằng phần hát của cô quá tệ, phá hỏng bài hát vì chất giọng khá chói tai và "chua như chanh".

Tuy nhiên cũng có ý kiến nói rằng giọng Nancy không hẳn là tệ, chỉ có điều không hợp với thể loại nhạc này chứ chưa đến mức phá hỏng cả bài hát. Đồng thời họ cũng hi vọng "thiên thần lai" sẽ có dịp khoe giọng trong một ca khúc khác phù hợp với chất giọng của mình hơn.

Trước đó, trong chương trình ca nhạc hàng tuần Inkigayo, Nancy từng có màn kết hợp cùng 6 thành viên đến từ 3 nhóm WJSN, MOMOLAND và PRISTIN trong bài hát Just Do It của SEVENTEEN BSS. Tuy nhiên màn thể hiện của em út MOMOLAND đã vấp phải vô số lời chê bai vì bị cho là khá "chói tai" khi giọng của Nancy cất lên. Trong khi những thành viên kia lại thể hiện chất giọng mượt mà, nữ tính, pha chút swag thì line hát của Nancy lại đem đến sự "ngang phè" cực kỳ đối nghịch.