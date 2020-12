"Nữ idol xấu nhất Kpop", Nancy (MOMOLAND) bị chê không cùng đẳng cấp với "em gái" TWICE, liền có màn đáp trả khiến ai cũng phục

Cách đây không lâu, JooE (MOMOLAND) bất ngờ bị tấn công dự dội vì diện bộ trang phục giống hệt với thành viên nhóm nữ ITZY trên sân khấu. Việc xuất thân từ công ty kém tiếng nhưng lại được ngồi "chung mâm" với TWICE, BLACKPINK vì sở hữu quá nhiều bản hit, khiến MOMOLAND không ít lần bị chê bai không đủ trình, ăn may. Chưa kể Nancy cũng thường xuyên bị công kích khi thường được đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân Tzuyu (TWICE) vì cả hai sở hữu nhan sắc "một 9, một 10".

JooE - Nancy.

MOMOLAND.

Tuy nhiên càng chê bai thì MOMOLAND lại càng chứng minh đẳng cấp của nhóm. Cụ thể trong lần quảng bá Ready Or Not mới đây, MOMOLAND đã hát live toàn bộ trên tất cả các sân khấu. Thông qua các bản Mr Removed được tung ra, người hâm mộ không khỏi nở mày, nở mặt bởi chất giọng đầy nội lực của các cô gái, bất chấp việc nhóm từng mất đi 2 thành viên hát rất tốt là Daisy và Taeha.



Khả năng hát live cực tốt của MOMOLAND được chứng minh qua các bản Mr Removed.

Cũng từ việc MOMOLAND hát live như nuốt đĩa mà fan được dịp "cà khịa" TWICE lẫn nhóm nữ em gái ITZY vì trình hát live quá kém cõi.

Từ trước đến nay, TWICE là nhóm nhạc thường xuyên bị "soi" về khoản hát hò khi các cô gái luôn bị nhận xét là có kĩ năng ở mức trung bình, thậm chí còn thường xuyên hát nhép vào thời điểm mới debut. Dù đã ra mắt được 5 năm nhưng girlgroup nhà JYP lại có phong độ thiếu ổn định, 1 số thành viên sau 5 năm vẫn rụt rè, ngại ngùng trong lúc hát live. Điều này còn thể hiện qua lần comeback mới nhất của nhóm với ca khúc I Can't Stop.

Mặc dù đã ra mắt 5 năm những khả năng hát live của TWICE vẫn rất í ẹ

TWICE thường xuyên bị chê bai vì hát live quá yếu.

Về trường hợp của ITZY, tuy được "ngập thìa vàng" từ người đàn chị nổi tiếng nhưng khả năng hát hò của các cô gái vẫn bị đánh giá chưa tốt, đôi chỗ còn lạc giọng nhiều. Chưa kể Lia là thành viên hát chính còn không lên được những nốt cao mà phải để Yeji hát đệm hỗ trợ cùng.

ITZY cũng để lộ điểm yếu trong giọng hát.

ITZY.

Nhiều netizen cho rằng MOMOLAND dù vướng phải khá nhiều lùm xùm, tuy nhiên không thể phủ nhận khả năng hát live rất tốt của nhóm. Đây chính là "vũ khí" giúp các cô gái qua mặt rất nhiều nhóm nữ được hậu thuẫn từ các công ty lớn. Nhiều người hi vọng, công chúng sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về MOMOLAND để các cô gái tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc bắt tai và viral hơn nữa.