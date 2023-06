Nạn nhân trong vụ mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời kể lại trải nghiệm hãi hùng

Vào ngày 26-5, trên chuyến bay 020560.KS của hãng Asiana, Hàn Quốc, một người đàn ông đã mở cửa thoát hiểm trong lúc máy bay đang hạ cánh và chỉ còn cách mặt đất hơn 200m.

Anh Lee Yoon Joon ngồi ngay cạnh người đàn ông mở cửa thoát hiểm bằng tay không, anh đã cực kỳ hoảng sợ và nghĩ đến cái chết khi gió ập vào cabin. Ngoài ra, có một số hành khách đã cố gắng cản người đàn ông lại nhưng không kịp.

Lee là người đàn ông mặc quần màu đỏ, anh đã cực kỳ hoảng sợ và nghĩ đến cái chết khi gió ập vào cabin

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng, có thể thấy Lee là người đàn ông mặc quần màu đỏ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo sợ khi gió từ bên ngoài thổi rất mạnh vào khoang máy bay. Các vị khách khác cũng hoảng loạn không kém, họ bám chặt vào ghế khi máy bay đang hạ cánh xuống thành phố Daegu, Hàn Quốc. Khung cảnh lúc đó trông giống như một bộ phim về thảm họa thiên nhiên.

Theo lời tường thuật của Lee, trước khi xảy ra sự việc, anh đã cảm thấy rất khó chịu đối với vị khách ngồi cạnh mình. Trong suốt chuyến bay, anh ta có những hành vi kỳ lạ, như nhìn ngang liếc dọc liên tục.

Khung cảnh hỗn loạn trên máy bay

Một hành khách 44 tuổi chia sẻ: “Khung cảnh thật hỗn loạn. Những người ngồi gần cửa sổ cứ lần lượt mà ngất đi. Các tiếp viên thì kêu gọi bác sĩ giúp đỡ, còn có người thì chạy loạn lên. Tôi đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi”.

Khung cảnh trên máy bay lúc đó cực kỳ hỗn loạn

Lúc cánh cửa thoát hiểm bị kéo ra, máy bay đang ở độ cao hơn 213 mét so với mặt đất. Cơ trưởng Sully Sullenberger, phi công lái máy bay nổi tiếng vì từng hạ cánh xuống sông Hudson vì máy bay bị mất điện ở cả hai động cơ, ước tính rằng hành khách trên máy bay lúc đó có thể đã trải nghiệm cơn gió mạnh tương đương với cơn bão cấp 5. Ở độ cao lớn hơn, áp suất không khí bên trong cabin sẽ gây khó khăn cho việc mở cửa cabin.

Để ngăn ngừa tai nạn tương tự trong tương lai, hãng Asiana Airlines đã cấm hành khách đặt chỗ tại hàng ghế ở lối thoát hiểm.

Hạ cánh an toàn

Chuyến bay khởi hành từ đảo Jeju đến sân bay Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 237km. Có tổng cộng 194 hành khách, trong đó có 48 vận động viên chuẩn bị thi đấu cho sự kiện thể thao toàn quốc ở Ulsan. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Daegu lúc 12:40 giờ địa phương, khoảng 12 hành khách do quá hoảng sợ nên phải nhập viện vì khó thở. May mắn là không ai bị thương.

Gã đàn ông 33 tuổi mở cửa máy bay đã bị cảnh sát bắt giữ. Anh ta thú nhận bản thân đang gặp áp lực nặng nề do mất việc nên mới có hành động dại dột. Hành vi của anh đã vi phạm luật an toàn hàng không. Theo đó, một người tự ý mở cửa máy bay mà không được phép sẽ phải chịu hình phạt tối đa là 10 năm tù giam.

Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố đây là một sự cố hàng không hy hữu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hàng không Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, ngành hàng không ở Hàn Quốc từ lâu đã được coi là rất an toàn và chuyên nghiệp.

Hồi đầu năm, một chiếc máy bay mang số hiệu An-26 của Nga cũng gặp sự cố tương tự, phi công buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng Yakutsk thuộc Siberia. Tất cả những người ngồi trên máy bay đều an toàn.