Vụ khách tự mở cửa thoát hiểm máy bay: Khoảnh khắc ghi lại phản ứng của nữ tiếp viên hàng không "gây bão"

Ngày 26/5 vừa qua, chuyến bay chở hơn 194 hành khách từ Jeju đến Daegu (Hàn Quốc) thuộc hãng hàng không Asiana Airlines đã xảy ra một tai nạn vô cùng hy hữu. Theo đó, khi chiếc Airbus A321-200 này đang ở độ cao 213 mét và chuẩn bị hạ cánh, một nam hành khách ngồi ở khu vực thoát hiểm đã tự ý mở bung cửa thoát hiểm bên trái máy bay.

Video ghi lại cảnh tượng trên máy bay khi cửa thoát hiểm bật mở

Dù chiếc máy bay sau đó đã may mắn hạ cánh an toàn nhưng nó vẫn khiến khoảng 9 hành khách phải nhập viện do có triệu chứng khó thở, nôn mửa. Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến vụ việc, một số người cũng đặt ra nghi vấn về cách xử lý của các tiếp viên hàng không trên máy bay.

Để làm rõ vấn đề này, truyền thông Hàn Quốc đã lập tức công bố khoảnh khắc đáng chú ý của nữ tiếp viên khi máy bay đang trong quá trình hạ cánh. Bản tin của đài MBN cho hay, sau khi hành khách tự ý bật mở cửa thoát hiểm và có ý định nhảy xuống, đã có người chạy đến thông báo cho tiếp viên. Ngay khi nhận được thông tin, tiếp viên hàng không đã nhanh chóng hét lớn "xin hãy giúp đỡ tôi" và có khoảng 10 hành khách đã đứng dậy để giúp khống chế hành vi của nam hành khách.

Bức ảnh nữ tiếp viên dùng dây bảo hiểm cố gắng dựng chắn cửa thu hút sự chú ý trên MXH

Khi máy bay đang cố gắng hạ cánh an toàn, một nữ tiếp viên đã dùng dây an toàn ở cửa thoát hiểm, sau đó dang hai tay sang hai bên trái phải, dùng thân mình chặn ở vị trí cửa bị mở trong điều kiện gió lớn và rung lắc mạnh để tránh tai nạn không may xảy ra trong quá trình tiếp đất.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách 33 tuổi tự ý mở cửa máy bay này đã ngay lập tức bị cảnh sát đưa đi điều tra, trong quá trình thẩm vấn người này thừa nhận anh cảm thấy áp lực sau khi mất việc và muốn "nhanh chóng xuống máy bay". Hiện tại, người này đang chuẩn bị phải hầu tòa và đối mặt với án phạt lên tới 10 năm tù vì hành vi của mình.

Nam hành khách mở cửa máy bay đối mặt với án phạt nặng

Sau khi sự việc được đăng tải, hình ảnh tiếp viên hàng không nỗ lực chặn phía cửa bị bật mở đã nhận được hơn 5 triệu lượt xem và hơn 26.000 lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội, đa phần các cư dân mạng đều dành lời khen cả cảm phục trước hành động của nữ tiếp viên.

"Sau sự cố này, tôi hy vọng mọi người có thể nhận ra rằng nhiệm vụ của các tiếp viên hàng không không chỉ là phục vụ mà còn là bảo vệ hành khách".

"Công ty nên thưởng cho cô ấy".

"Ý thức về sứ mệnh của cô ấy thật tuyệt".

Nguồn: ET Today