Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Cao Quân Hiền là "nam vương được chứng nhận" đầu tiên trong lịch sử đài TVB, với danh hiệu quán quân mùa 1 của cuộc thi Mr. Hong Kong 2005. Ở thời đỉnh cao sự nghiệp, cát-xê của anh có thể lên đến 2 tỷ đồng/phim. Tuy nhiên, Cao Quân Hiền lại dùng hết thu nhập mình kiếm được để tiêu xài xa xỉ, thay vì tiết kiệm. Những năm gần đây, danh tiếng của nam vương này sa sút, lâm cảnh thất nghiệp triền miên. Dù vậy, Cao Quân Hiền vẫn duy trì lối sống xa hoa, vung tiền như rác khi 1 tháng tiêu đến hơn 100 triệu đồng.

Kết cục cho sự tiêu hoang của mình là Cao Quân Hiền cháy túi. Anh hiện tại ở nhà sang, nhưng thảm đến nỗi phải chạy vạy lo ăn từng bữa cho bản thân và vợ con. Theo vợ "nam thần TVB", Cao Quân Hiền đang phải đi làm phụ hồ, bê gạch xách vữa mỗi ngày để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Công việc nặng nhọc ngoài trời nắng nóng khiến nam vương đình đám 1 thời nhiều lần bị kiệt sức. Dù vậy, Cao Quân Hiền vẫn cố duy trì công việc này do cần tiền mua sữa tả cho con gái 12 tháng tuổi. Thời gian qua, nam diễn viên cũng sống tằn tiện đến mức chỉ dám ăn uống ở các quán vỉa hè ven đường bình dân.

Cao Quân Hiền đi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi vợ con

Trước khi làm công nhân xây dựng, Cao Quân Hiền từng có thời gian đi rửa xe thuê. Sau đó, anh được đồng nghiệp giúp quay lại showbiz đóng phim với tác phẩm Nữ Hoàng Tin Tức (2023). Tuy nhiên, Cao Quân Hiền vẫn không thể bám trụ với nghề do không có công ty quản lý chống lưng, lại chẳng được "mái nhà xưa" TVB trọng dụng vì đã hết thời. Do đó, nam diễn viên giờ chỉ có thể lao động tay chân để kiếm tiền duy trì cuộc sống.

Cao Quân Hiền đi rửa xe để mưu sinh

Cao Quân Hiền sinh năm 1984. Nhờ ngoại hình điển trai, anh từng là cái tên được đài TVB o bế, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình gây tiếng vang như Cảnh Sát Mới Ra Trường, Anh Hùng Trong Biển Lửa, Bằng Chứng Thép 2... Sau khi dứt áo ra đi khỏi đài TVB, sự nghiệp của nam diễn viên lụi tàn, "bốc hơi" khỏi showbiz. Anh lặng lẽ kết hôn với 1 cô gái tên Christine.

Cao Tuấn Hiền là nam vương đầu tiên của TVB

Nguồn: Sina, On