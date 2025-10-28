Thời gian và vai trò mới luôn khiến con người thay đổi, nhất là khi một người phụ nữ bước vào hành trình làm mẹ. Không còn những ngày chỉn chu tuyệt đối trước ống kính, cũng chẳng còn đủ thời gian để giữ vẻ ngoài hoàn hảo như trước, nhiều người dần học cách sống chậm hơn, thật hơn với chính mình.

Với Tăng Thanh Hà hay Mai Ngọc, dù là “ngọc nữ” màn ảnh Việt hay “MC xinh đẹp nhất VTV” thì họ cũng đều đã học cách chấp nhận rằng bản thân có nhiều thay đổi về sức khoẻ, diện mạo sau khi sinh con. Cả hai gương mặt từng được xem là biểu tượng của hình ảnh phụ nữ chỉn chu, thanh lịch đều nhận ra và thẳng thắn đối diện rằng bản thân không còn như thời trẻ trung, son rỗi trước đây.

Tăng Thanh Hà

Vừa qua trong sinh nhật tuổi 39 của mình, Tăng Thanh Hà chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp, cuốn hút nhưng lại khiến nhiều người chú ý với dòng tâm sự về bản thân. Ở ngưỡng tuổi U40, làm mẹ của 3 nhóc tỳ, Tăng Thanh Hà thẳng thắn nói về với những thay đổi ngoại hình của chính mình.

Cô thừa nhận sự thay đổi khác lạ rõ nhất so với thời trẻ chính là đôi mắt: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi mắt sâu này bắt đầu xuất hiện.... kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi...". Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà cũng bày tỏ cô không còn nhớ năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng vẫn đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời.

Tăng Thanh Hà đối diện về những điều thay đổi của bản thân

Không ít người cho rằng, Hà Tăng chọn ngày sinh nhật để nói về quan điểm ngoại hình và vấn đề tuổi tác vốn nhạy cảm với phụ nữ là bởi câu chuyện khen chê, phê bình nhan sắc trên MXH. Đây là điều mà gần như người của công chúng nào cũng phải đối mặt và một “ngọc nữ” như Tăng Thanh Hà cũng không thể tránh khỏi.

Người đẹp thừa nhận rằng thời gian rồi sẽ thay đổi mọi thứ từ gương mặt, vóc dáng cho đến cả những đường nét từng được xem là hoàn hảo. Do đó thay vì gồng mình chống lại, Tăng Thanh Hà chọn cách đón nhận, yêu chính mình và biết ơn vì những dấu ấn của hành trình làm mẹ.

Tuy nhiên cộng đồng mạng cho rằng dù không còn nét non trẻ của ngày xưa nhưng Hà Tăng ở hiện tại lại mang dáng vẻ đằm thắm, trưởng thành. Trải qua hơn một thập kỷ kể từ ngày rút lui khỏi showbiz, cô vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt, vừa có nét gần gũi lại vừa sang trọng. Có thể nhan sắc của "ngọc nữ" thay đổi theo thời gian nhưng khó ai có thể phủ nhận rằng Tăng Thanh Hà vẫn khiến người khác phải xuýt xoa bởi sự mặn mà và thần thái cuốn hút.

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà tập trung vào gia đình, công việc kinh doanh, tận hưởng cuộc sống

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và không còn hoạt động nghệ thuật, gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô tập trung vào việc sinh con, chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như đi làm vườn, nấu ăn, đi chơi cùng gia đình,... tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, khí chất khó lẫn vào đâu. Thay vì chạy theo tiêu chuẩn làm đẹp sắc sảo hay "trẻ hoá" quá mức, visual hiện tại của Tăng Thanh Hà là sự dung hòa giữa thanh lịch, khỏe khoắn và phong thái tự tin.

Mai Ngọc

Trước khi bước vào hành trình làm mẹ, MC Mai Ngọc từng nổi tiếng với danh xưng “cô gái thời tiết xinh đẹp nhất VTV”. Cô gần như dành toàn bộ thời gian vào sự nghiệp, luôn xuất hiện trên sóng truyền hình với diện mạo váy vóc là lượt, gương mặt rạng rỡ, tươi tắn.

Nếu những ai theo dõi sát sao cuộc sống đời thường của Mai Ngọc đều biết nữ MC yêu làm đẹp, chăm chút cho bản thân đến mức nào. Cô luôn giữ kỷ luật trong từng hoạt động để giữ vóc dáng, sức khoẻ tốt. Từ cách tập luyện đến ăn uống, Mai Ngọc luôn “thiết lập” cho bản thân những lộ trình khoa học, tuân thủ mọi nguyên tắc để body thon thả, visual trẻ trung.

Sau khi sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc cũng dành hết sự tiên hàng đầu cho quý tử

Thế nhưng khi đón con đầu lòng ở tuổi 35, dù vẫn cố gắng nhưng cuộc sống của cô đã thay đổi rõ rệt. Người ngoài nhìn vào vẫn sẽ thấy cuộc sống của Mai Ngọc đáng mơ ước khi cô không có quá nhiều áp lực kinh tế, chỉ cần tận hưởng, tập trung chăm con và làm những gì mình thích. Tuy nhiên sức khoẻ ở độ tuổi U40 lẫn sau khi trải qua quá trình sinh con đã không còn cho phép Mai Ngọc được chủ quan hay tự tin về bản thân như thời son rỗi.

Mai Ngọc từng thẳng thắn tiết lộ sau sinh, cơ thể cô gặp nhiều thay đổi, đặc biệt là thiếu hụt canxi khiến khớp gối và việc di chuyển bị ảnh hưởng. "Tràn dịch khớp gối. Bảo sao đứng lên ngồi xuống cứ đau mãi. Đẻ xong tụt canxi, bế em bé, khớp gối gồng gánh nhiều…", nữ MC chia sẻ.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1990 còn thừa nhận bất lực khi thấy bản thân không còn như xưa: "Mẹ bỉm và thời trang. Ai rồi cũng có lúc thừa chỗ này, chảy chỗ kia, quan trọng là chọn được trang phục phù hợp".

Hiện tại Mai Ngọc đang sống trong biệt thự nhà chồng ở Bắc Ninh, cô cũng vẫn tạm gác lại công việc lên sóng truyền hình để toàn tâm toàn ý cho gia đình

“Có sức khoẻ là có tất cả… càng ngày mình càng thấm thía câu nói này, rất muốn lên máy chạy nhưng lại đau gối, muốn lấy lại cơ thể mảnh mai ngày trước, nhưng lại không tập nặng được... nhiều khi thấy bất lực với bản thân. Nhưng có những thứ không vội được, kiên nhẫn hơn với chính mình, cho mình thời gian và hơn hết phải có niềm tin mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được”, những dòng trạng thái thu hút sự chú ý trên trang cá nhân của Mai Ngọc.

Từ người phụ nữ năng động, lịch trình dày đặc mỗi ngày, giờ đây Mai Ngọc dành phần lớn thời gian cho con cái và học cách cân bằng lại cuộc sống. Vẫn chỉn chu, vẫn xinh đẹp nhưng Mai Ngọc cũng chấp nhận một thực tế rằng mình không còn như xưa.

Có thể nói Tăng Thanh Hà, Mai Ngọc hay nhiều người phụ nữ khác, họ đều là “nạn nhân” của những sự thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi sinh con. Dù là người nổi tiếng, họ cũng trải qua và đối diện với những cảm giác quen thuộc của mọi bà mẹ: Mất ngủ, xuống sắc, áp lực lấy lại vóc dáng và đôi khi là cảm giác “mình không còn như trước”.

Tuy nhiên họ không ngần ngại nói ra điều đó, chọn một cách nhìn tích cực. Bên cạnh đó với Tăng Thanh Hà hay Mai Ngọc, hành trình làm mẹ vẫn là những giai đoạn đẹp của cuộc đời. Họ vẫn biết cách yêu bản thân, thay đổi thói quen để phù hợp với từng cột mốc và vẫn luôn rất háo hức với chặng đường phía trước.

Cũng từ đây mà nhiều người nhận ra rằng phụ nữ, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có quyền được thay đổi, sống chậm lại và chân thật với chính mình. Và họ cũng cảm thấy cơ thể của mình cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua.

