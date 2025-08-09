Quán quân The TVFace “đọ sắc” cùng Nam vương Tuấn Ngọc tại Miss World Vietnam 2025

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73

Bên cạnh thông tin "nóng" này, khán giả còn đặc biệt chú ý đến màn xuất hiện của bộ đôi MC Trọng Hiền và Nam Vương Tuấn Ngọc, những gương mặt vừa điển trai, vừa toát lên thần thái tự tin, lịch lãm trên sân khấu. Cả hai lựa chọn bộ suit tinh tế, sang trọng, chuẩn tinh thần "gentlemen" của các cuộc thi sắc đẹp.

MC Trọng Hiền và Nam Vương Tuấn Ngọc tại Họp báo Miss World Vietnam 2025

Đây không phải lần đầu Trọng Hiền và Tuấn Ngọc xuất hiện chung. Trước đó, tại Mr World Vietnam 2024, Tuấn Ngọc khi ấy còn là thí sinh, trong khi Trọng Hiền đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình. Sự hội ngộ lần này mang đến hình ảnh trưởng thành, chỉn chu và đầy cuốn hút của cả hai.

Trọng Hiền là gương mặt MC quen thuộc trong nhiều chương trình lớn

Với Trọng Hiền - Quán quân Gương mặt Truyền hình 2022, là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện lớn của thành phố. Anh không chỉ được biết đến nhờ phong thái dẫn chuyên nghiệp, khả năng xử lý tình huống khéo léo, mà còn bởi nụ cười ấm áp và giọng nói truyền cảm. Khán giả nhiều lần dành lời khen cho cách truyền năng lượng tích cực của anh trên sân khấu. Trọng Hiền cũng là gương mặt MC quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp do Sen Vàng tổ chức.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc mới với MC Trọng Hiền khi trở thành mentor của Gương mặt Truyền hình – The TVFace 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc mới khi Trọng Hiền trở thành mentor của Gương mặt Truyền hình – The TVFace 2025 (Chương trình đào tạo và tìm kiếm MC do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức). Song song đó, anh bận rộn chuẩn bị cho đêm Final Voice sắp tới, cùng nhiều dự án cá nhân hứa hẹn gây bùng nổ.

Nam vương Phạm Tuấn Ngọc tại thảm đỏ Họp báo Miss World Việt Nam 2025

Về phần Tuấn Ngọc, bên cạnh danh hiệu Nam vương, anh đang từng bước khẳng định mình với hàng loạt hoạt động trong lĩnh vực giải trí, dẫn chương trình, từ các cuộc thi nhan sắc, chương trình văn hóa – nghệ thuật đến sự kiện cộng đồng. Sự chuyên nghiệp và ngoại hình chuẩn "gentlemen" giúp anh nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu thích.

Trọng Hiền và Tuấn Ngọc là đại diện cho hình ảnh cho những quý ông lịch lãm, trí tuệ và biết lan tỏa cảm hứng tích cực đến công chúng. Sự xuất hiện của họ tại Miss World Vietnam 2025 một lần nữa khẳng định: sân khấu sắc đẹp Việt đang có những "quý ông" dẫn dắt đầy phong độ và đẳng cấp.