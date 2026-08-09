Nam thanh niên kẹt đầu vào tay ghế bệnh viện, người bạn đến cứu cũng rơi vào tình cảnh khó tin

Một sự cố hy hữu xảy ra tại một bệnh viện ở Trùng Khánh (Trung Quốc), khi một người đàn ông bị mắc cổ vào khe giữa lưng ghế và tay vịn. Người bạn đến giúp nhưng cuối cùng cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khiến cả hai cùng mắc kẹt trên ghế.

Theo diễn biến sự việc, trong lúc chờ bạn khám bệnh, một người đàn ông cảm thấy mệt mỏi nên nằm xuống ghế tại khu vực phòng chờ và ngủ quên.

Clip: Daum

Hình ảnh được ghi lại khiến nhiều người chú ý (Ảnh: Daum)

Khi tỉnh dậy và cố gắng ngồi dậy, người này không may để cổ mắc vào khoảng trống hẹp giữa phần tựa lưng và tay vịn của ghế. Anh cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng cử động, cơ thể càng bị kẹt chặt.

Sau khi khám bệnh xong và quay trở lại, người bạn lập tức tìm cách giải cứu. Người này thử thay đổi tư thế cho bạn, đồng thời kéo cơ thể ra khỏi khe ghế nhiều lần nhưng đều không thành công.

Trong lúc loay hoay, người bạn còn quyết định trực tiếp thử cách thoát ra để hướng dẫn. Tuy nhiên, khi đưa cổ vào khe ở phía đối diện, người này cũng bị mắc kẹt và không thể tự thoát ra.

Những người xung quanh sau đó cùng hỗ trợ nhưng vẫn không thể giải cứu hai người. Cuối cùng, nhân viên an ninh của bệnh viện phải tháo rời chiếc ghế để đưa cả hai ra ngoài.

May mắn, hai người được cho là không bị thương sau sự cố.

Nguồn: Daum