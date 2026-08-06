Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Hoàng Văn Trường (SN 2008, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Nam Sách, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ Công an xã Nam Sách, các hành vi của Trường xảy ra liên tiếp trong ngày 16/6/2026.

Khoảng thời gian này, Trường bị cáo buộc đã đến khu vực quán bi-a Thuận Lắc, chợ Hóp (xã Nam Sách, TP. Hải Phòng) và lợi dụng sơ hở để lấy một chiếc xe mô tô.

Chiếc xe được xác định có giá trị khoảng 23 triệu đồng. Sau khi lấy được xe, Trường mang đi cầm cố và nhận 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi cầm cố chiếc xe, Trường đã lợi dụng sơ hở của người nhận cầm cố để lấy lại chính chiếc xe này. Sau đó, Trường đưa xe về lại vị trí ban đầu.

Theo cơ quan chức năng, việc làm này được thực hiện nhằm che giấu hành vi trộm cắp tài sản.

Tình tiết này khiến vụ việc trở nên đáng chú ý: chiếc xe sau khi bị lấy đi, được mang đi cầm cố để lấy tiền, rồi lại được chính người trộm lấy về và đưa trở lại nơi cũ.

Cũng trong ngày 16/6, Trường còn bị xác định thực hiện một vụ việc khác.

Theo thông tin được công bố, Trường đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt một chiếc xe máy điện trị giá khoảng 4,3 triệu đồng của chị L.T.H.T. (SN 2009, trú tại xã Trần Phú, TP Hải Phòng).

Sau khi chiếm đoạt chiếc xe, Trường mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Như vậy, trong cùng một ngày, Trường bị cáo buộc đã liên tiếp thực hiện hành vi liên quan đến lừa đảo và trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ. Vụ án đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.