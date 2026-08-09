Vụ 4 người đi chụp ảnh bị sóng biển cuốn trôi: Xót xa ánh mắt người mẹ ngóng tin con mất tích

Liên quan đến vụ việc 4 người đi chụp ảnh, không may bị sóng cuốn, xảy ra ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 người được tìm thấy, đưa vào bờ an toàn, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Trong số 2 người đang mất tích có chị Mai Thị Ph. (25 tuổi). Ngồi trên lối đi xuống khu vực Mũi Nghê, bà Lê Thị Lộc (trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, mẹ của Phương) thất thần ngóng tin con.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online , bà Lộc cho biết, tối 7/8, Ph. hứa ngày 8/8 sẽ về nhà. Sáng 8/8, bà Lộc chở xe rau từ quê đi bán, trong lòng khấp khởi, nghĩ sắp được gặp con.

Thế nhưng, chờ mãi không thấy con về, người mẹ gọi điện thoại thì chỉ nhận lại tiếng “tút” dài vô vọng. Đến giữa trưa, hay tin con gái gặp nạn, bà Lộc vội vã chạy xe máy lên núi Sơn Trà, trên xe vẫn còn giỏ rau.

Trong mắt bà Lộc, con gái là người hiền lành, hàng ngày chăm chỉ làm việc tại một quán ăn phục vụ khách du lịch. Người mẹ càng hoang mang vì biết con gái không biết bơi. Khi được thông báo phải băng rừng hơn một giờ mới có thể đến khu vực cứu nạn, bà Lộc ngã khuỵu tại chỗ.

Hình ảnh khiến ai cũng đau xót, hy vọng phép màu sẽ tới và các nạn nhân còn lại sớm bình an trở về.

Trước đó, vào sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và anh Nguyễn Th. bị sóng lớn cuốn ra biển. Sau đó, tàu cá của một ngư dân đã phát hiện và vớt được anh Th., bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc y tế.

Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, tàu thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện chị Trương Thị Ph. trôi dạt cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý (tương đương khoảng 3,7 km). Các chiến sĩ lập tức thả phao cứu sinh, tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu an toàn, sau đó chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Kể trên báo VietNamNet , chị Ph. cho hay, thời điểm gặp nạn, dù không biết bơi, chị vẫn cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước, đồng thời giữ cho mặt không bị chìm. Sau đó, chị Ph. may mắn bám được một chiếc phao cũ ghép từ 2 vật dụng bằng nhựa.

Ph. kê phao dưới cổ, giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy, không vùng vẫy tránh mất sức. Cô gái cố giữ bình tĩnh, chờ lực lượng cứu hộ, hy vọng mọi người sẽ tìm thấy mình.

Đến đầu giờ chiều, khi nhìn thấy tàu Hải quân từ xa, chị Ph. dồn sức vẫy tay ra hiệu. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa chị lên tàu và chăm sóc y tế. May mắn được cứu sống, chị Ph. cảm thấy rất may mắn vì hy vọng 2 người bạn còn lại trong nhóm cũng sớm được tìm thấy an toàn.