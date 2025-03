Mới đây, Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo (IPP) cho nam thanh niên 31 tuổi bị chứng “liệt dương” lâu ngày. Đây là giải pháp điều trị hiệu quả cho nam giới bị rối loạn cương dương không hồi phục.

Theo các Bs cho biết, nam thanh niên H.V.T (sinh năm 1994, tại Hà Nội) với mong muốn có sức khoẻ tình dục tốt hơn đã nghe theo lời bạn bè sử dụng các loại rượu, thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trong nhiều năm. Sau đó chức năng sinh dục giảm dần (cụ thể là chức năng cương dương). Cho tới cách đây 2 năm, bệnh nhân có bạn gái và tiến tới hôn nhân, tuy nhiên, bệnh nhân không thể quan hệ tình dục (QHTD) được như các cặp đôi bình thường do “cậu nhỏ” không thể cương cứng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình và chất lượng cuộc sống. Người bệnh luôn mặc cảm, tự ti khi nghĩ tới tình trạng bệnh lý của mình.

Qua lời kể của bệnh nhân và người nhà thì bệnh nhân cũng đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tuy nhiên không có kết quả khả quan. Qua tìm hiểu, bệnh nhân tìm đến Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108. Quá trình thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt dương, chỉ định phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo.

BSCK2 Nguyễn Tuấn Đạt – Chủ nhiệm Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ, phương pháp này là lựa chọn cuối cùng cho những bệnh nhân liệt dương, không đáp ứng với điều trị bằng các phương pháp khác. Để thực hiện kỹ thuật, các bác sĩ sẽ đưa một bộ phận gọi là thể hang nhân tạo 3 mảnh vào trong cơ thể trong một cuộc phẫu thuật không quá phức tạp.

Sau này, mỗi khi có nhu cầu QHTD, bệnh nhân sẽ điều chỉnh bằng 1 nút "nhấn" cho “cậu nhỏ” cương lên, khi QHTD xong, người bệnh lại tự điều chỉnh bằng nút xả để “cậu nhỏ” xẹp lại. Với phương pháp này, không làm ảnh hưởng tới ham muốn và cảm xúc của bệnh nhân, cũng như giúp bệnh nhân có thể có con qua đường tự nhiên bằng QHTD.

Thể hang nhân tạo có thể giúp tăng khả năng quan hệ tình dục. Dương vật sẽ cương cứng cho đến khi bạn bấm nút “xả” đặt trong bìu. Bạn có thể quan hệ nhiều lần mà không cần lo lắng về thời gian và độ cương dương vật. Giúp cho nam giới tìm lại bản lĩnh đàn ông và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Với bệnh nhân T sau phẫu thuật, việc đáp ứng thể hang nhân tạo tiến triển khá tốt và nam bệnh nhân đang tập cương nhân tạo theo ý muốn.





Cũng theo bác sĩ Đạt, hiện nay rối loạn cương dương ở nam giới đang có xu hướng gia tăng, với nhiều nguyên nhân liên quan đến lối sống, yếu tố môi trường, nội tiết, bệnh lý rối loạn chuyển hóa và nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống…. Đặt thể hang nhân tạo là kỹ thuật hiện đại và khá mới tại Việt Nam. Phương pháp này được áp dụng cho các bệnh nhân rối loạn cương dương không đáp ứng điều trị bằng thuốc, bệnh Peyronie, xơ hóa thể hang, liệt dương sau đột quỵ, hoặc sau một số phẫu thuật can thiệp vào vùng chậu, cắt tiền liệt tuyến triệt căn….





Sau khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được xuất viện sau một vài ngày và mất khoảng 4-6 tuần để có thể sử dụng dương vật như bình thường. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần được tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc hậu phẫu tốt để nhanh liền sẹo và cơ thể chấp nhận thể hang, Bs Đạt cho biết.





Chia sẻ vấn đề này, anh H.V.T cho biết, trước đây mỗi lần dùng thuốc khiến anh khó chịu, mất đi hưng phấn với “đối tác” do cuộc yêu bị gián đoạn. Do đó anh tìm hiểu kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo và thật may mắn khi tìm đến Bệnh viện TWQĐ 108 để phẫu thuật. Phẫu thuật thành công đã giúp anh thoải mái về tinh thần, cảm thấy tự tin, yêu đời hơn.





Không giống như điều trị bằng thuốc cần uống thường xuyên và có thể có tác dụng phụ, đây là giải pháp lâu dài cho bệnh nhân rối loạn cương dương nặng, không hồi phục. Thể hang nhân tạo được sử dụng trong 10-15 năm hoặc lâu hơn. Các nam giới không nên sử dụng những thức ăn, đồ uống,thuốc không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng tới khả năng "đàn ông", dẫn tới việc rối loạn cương không hồi phục. Khi có biểu hiện rối loạn cương dương cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nam học uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị tốt nhất, Bs Đạt khuyến cáo.