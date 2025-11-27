Nam thanh niên 25 tuổi "tự sướng" 7 lần/tuần: BS chỉ ra tác hại khôn lường và cách giải quyết

ThS BS Phạm Minh Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) thông tin, nam giới thường có xu hướng "tự sướng" (thủ dâm) nhiều lần hơn so với nữ giới, đặc biệt ở độ tuổi thanh thiếu niên và giai đoạn đầu tuổi trưởng thành. Một số nghiên cứu cho thấy, có khoảng 70-90% nam giới thực hiện hành vi thủ dâm ít nhất 1 lần trong đời. Phụ nữ cũng thực hiện hoạt động này, mặc dù tần suất có thể thấp hơn so với nam giới, có khoảng 40-60% phụ nữ đã từng thủ dâm,

BS Ngọc cho rằng, thủ dâm nếu được thực hiện một cách điều độ thì không gây hại cho sức khỏe tâm lý và thể chất cá nhân. Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì lại gây ra nhiều tác hại. Do đó cần cảm nhận cơ thể để điều chỉnh tần suất thủ dâm cân bằng với độ tuổi, tình trạng sức khỏe bản thân.

Nam thanh niên 25 tuổi nghiện thủ dâm, có giai đoạn lên 7 lần/tuần

Theo BS Ngọc, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội từng tiếp nhận điều trị một trường hợp nam thanh niên 25 tuổi, chưa kết hôn, có xu hướng nghiện thủ dâm và suy nghĩ lệch lạc tình dục.

Nam thanh niên đến viện thăm khám trong tình trạng lo lắng, tâm lý căng thẳng. Qua khai thác bệnh sử, BS Ngọc cho biết, bệnh nhân bắt đầu từ năm 16 tuổi, trung bình 2 lần/tuần. Thời gian gần đây, do công việc không thuận lợi, mới nghỉ việc và đang chờ việc mới nên tần suất tăng lên 7 lần/tuần. Bệnh nhân xuất hiện nhiều suy nghĩ, tưởng tượng chỉ tập trung vào việc tình dục và dành phần lớn thời gian ở nhà suy nghĩ về chủ đề đó. Bệnh nhân cũng xuất hiện ý nghĩ nhìn hoặc có ý tưởng trộm đồ lót để thủ dâm.

Việc tập trung quá nhiều thời gian và suy nghĩ về tình dục gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc, do đó bệnh nhân đã nghỉ làm và đang trong thời gian chờ công việc mới.

Bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ, trước đây tham gia tích cực hoạt động thể thao, tập thể dục 3 lần/ tuần, nhưng hiện nay bệnh nhân đã bỏ không đi tập, giảm thời gian ra ngoài, giảm thời gian cho các hoạt động khác.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước thăm khám lâm sàng, xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội chẩn đoán bệnh nhân nghiện thủ dâm, xu hướng tăng suy nghĩ, tưởng tượng, động lực chuyện thủ dâm.

Tham vấn tâm lý, kết hợp đa phương thức điều trị nghiện thủ dâm

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh (Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội) cho biết, thủ dâm (hoặc bất kỳ hành vi nào mang lại khoái cảm tức thời như ăn uống, chơi game, mua sắm...) như cơ chế đối phó để trốn tránh căng thẳng là một hiện tượng tâm lý rất phổ biến.

Dưới góc độ tâm lý, việc thủ dâm và đạt cực khoái sẽ giải phóng một "cocktail" hóa chất trong não bộ (dopamine, endorphin, oxytocin), mang lại cảm giác thư giãn, giảm đau và khoái cảm ngay lập tức và do đó sẽ xoa dịu mọi căng thẳng. Tuy nhiên, nếu thủ dâm quá mức có thể gây ra cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc lo lắng. Những cảm giác này có thể xuất phát từ xung đột các quan điểm văn hóa, tôn giáo với giá trị cá nhân.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp lạm dụng thủ dâm như một cơ chế trốn tránh các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Nếu phụ thuộc vào thủ dâm như một phương tiện để giảm bớt căng thẳng có thể dẫn đến tình trạng trì trệ trong việc giải quyết những vấn đề này, từ đó gia tăng cảm giác cô đơn và sự không hài lòng trong cuộc sống.

Đối với trường hợp bệnh nhân nam 25 tuổi đến thăm khám, các bác sĩ Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội nhận định bệnh nhân có xu hướng nghiện thủ dâm và bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc tình dục gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Chính vì vậy, bác sĩ tư vấn bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc, liệu pháp hành vi nhận thức, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân thay đổi lối sống, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hạn chế ở một mình để giảm tối đa suy nghĩ đến hoạt động tình dục.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Quốc Linh, những trường hợp thủ dâm mang tính chất cưỡng chế và gây rối loạn chức năng giống như nam thanh niên trên (bỏ tập thể dục, giảm giao tiếp xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống), thì tâm lý trị liệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoài việc xác định và giúp bệnh nhân nhận ra cơ chế tâm lý duy trì vòng lặp thủ dâm của mình, can thiệp trị liệu còn giúp từng bước hình thành một mô hình đối phó thay thế có lợi hơn với sức khoẻ thân chất và tinh thần người bệnh.

"Kết quả sau điều trị 1 tháng, bệnh nhân bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn, quay lại các hoạt động thể dục thể thao, chạy bộ 3 lần/ tuần. Bệnh nhân cũng chủ động trong các mối quan hệ xã hội, thường xuyên đi gặp gỡ tán gẫu với bạn bè. Không những vậy, bệnh nhân cũng tham gia một lớp học vẽ để giải tỏa tâm lý", ThS.BS Phạm Minh Ngọc chia sẻ.

Khi tái khám, bệnh nhân cho biết đã giảm tần suất thủ dâm xuống còn 2 lần/ tuần, đồng thời hạn chế tối đa vào các trang web có nội dung tình dục.

Chia sẻ thêm về những ảnh hưởng của việc thủ dâm, chuyên gia cho biết, nếu không được tư vấn điều trị kịp thời có thể gây hại cho sức khỏe như đau lưng, mỏi gối, giảm độ tập trung, mệt mỏi. Thủ dâm không đúng cách hoặc không đúng tư thế còn có thể gây chấn thương cơ quan vùng chậu.

"Trong mối quan hệ vợ chồng, việc quá phụ thuộc vào thủ dâm có thể làm giảm hứng thú khi quan hệ tình dục. Nhiều người lạm dụng thủ dâm cảm thấy khó khăn, không thỏa mãn, không thể xuất tinh, cực khoái khi quan hệ. Một số khác bị xuất tinh sớm khi quan hệ với đối tác", BS Ngọc cho biết thêm.