Đó là Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt (còn được gọi là “Thảo da ua”) - TikToker sở hữu 1,2 triệu người theo dõi.

Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt có tên thật là Như Thảo, sinh năm 1999, đến từ Trà Vinh - nay là Vĩnh Long. Thảo bắt đầu nổi tiếng từ đầu năm 2024, từng khiến cả cõi mạng chao đảo với điệu nhảy bán sữa chua cho mẹ cô, khiến nhiều người thích thú đu theo. Sau đó cô dần nổi tiếng và có lượng người theo dõi đông đảo.

Như Thảo (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên mới đây, Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt lại vướng vào loạt tranh cãi, bị nghi PR sản phẩm kém chất lượng, drama tình ái trong quá khứ cũng bị khui lại.

Nghi vấn PR matcha kém chất lượng

Sự việc bắt đầu từ khoảng cuối tháng 11/2025 - khi một nữ TikToker (tạm gọi là L.) đặt nghi vấn đề chất lượng sản phẩm bột matcha. L. cho biết mình đăng ký nhận review sản phẩm miễn phí trên TikTok và được thương hiệu này lựa chọn. Nhưng khi nhận sản phẩm, cô thấy có nhiều vấn đề như in ấn bao bì không viết hoa, nguồn gốc không rõ ràng nên yêu cầu nhãn hàng cung cấp giấy tờ hợp lệ. Song nhãn hàng không làm được dù ghi nơi sản xuất là Nakamura Tokichi Honten - thương hiệu matcha có lịch sử 171 năm của Nhật Bản.

Bài đăng tố sản phẩm matcha có vấn đề của L. (Ảnh chụp màn hình)

Để chắc chắn hơn, L. liên hệ với Nakamura Tokichi Honten qua email để kiểm tra và nhận được phản hồi thương hiệu này không không có sản phẩm matcha nói trên. Ngoài ra, Nakamura Tokichi Honten khẳng định mình không bán hàng trên TikTok.

Thực tế tìm hiểu của chúng tôi, Nakamura Tokichi Honten chỉ bán trực tiếp tại các cửa hàng ở Nhật Bản và bán online tại website của hãng.

L. cũng nói thêm rằng, cô làm video cảnh báo vì thấy nhiều TikToker giới thiệu sản phẩm này trên TikTok, trong đó có gương mặt nổi tiếng là Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt. Ở phần bình luận, L. khẳng định mình đã thấy Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt đăng clip, gắn giỏ hàng nên comment và hiện tại không thấy clip này nữa.

Nhiều cư dân mạng cũng xác nhận thông tin Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt có thấy giới thiệu sản phẩm, khiến từ khóa “Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt matcha” lọt top tìm kiếm phổ biến.

Clip review có gắn giỏ hàng matcha của Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt đã xoá (Ảnh chụp màn hình)

Từ khoá "Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt matcha” lọt top tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Cùng với đó, cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng với Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt vì chuyện PR sản phẩm. Bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô nàng vướng ồn ào này mà từ tháng 4/2025, cô đã phải đăng bài xin lỗi vì bị phát hiện thổi phồng công dụng sản phẩm trị mụn và chăm sóc tóc để bán hàng.

Thời điểm đó, Như Thảo xin lỗi nhiều lần đồng thời đề xuất phương án xử lý rằng sẽ hoàn tiền cho những ai mua hàng từ đường link của mình mà muốn đổi ý hoặc gặp tình trạng kích ứng. Với người phải điều trị vì dùng sản phẩm do Thảo quảng cáo thì cô sẽ gửi chi phí điều trị đầy đủ.

Hiện tại, Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt đã thả tim toàn bộ những bình luận phía dưới các clip của mình nhưng chưa có phản hồi chính thức về ồn ào này.

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Block! Bạn này quảng cáo thực phẩm có vấn đề hết lần này hết lần khác mà không khắc phục nhìn lại mình, làm nội dung kiếm tiền từ TikTok mà sao lì quá mức. - Tui cũng bị fomo, mua theo bà này review xong vứt luôn. - Coi vui thôi chứ bả PR gì đừng mua là được. - Sao bạn này PR toàn mấy thứ gì đâu không á. Khó hiểu.

Ồn ào tình ái bị khui lại

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn bàn tán không ngớt về ồn ào tình cảm của Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt với chồng sắp cưới - Đức Việt. Sự việc xảy ra từ giữa năm 2024, cô đã lên tiếng làm rõ nhưng hiện tại vẫn gây chú ý.

Thời điểm đó, Như Thảo bị người yêu cũ Đức Việt tố là người thứ 3, xen vào mối quan hệ của mình. Tuy nhiên Thảo khẳng định nhắn tin tìm hiểu với Đức Việt trong bối cảnh không hề biết anh đã có bạn gái, phủ nhận việc trở thành “tiểu tam” như bị tố cáo.

Sau khi người yêu cũ Đức Việt nhắn tin, mối quan hệ của Như Thảo và Đức Việt chỉ là bạn bè bình thường. Việc Đức Việt thường xuyên xuất hiện trong các clip là do Thảo không có trợ lý hay ekip cố định nên anh ngỏ ý hỗ trợ quay và phụ việc.

Như Thảo cũng nhấn mạnh mình không nợ tiền, cho rằng chuyện tài chính là vấn đề riêng giữa Đức Việt và người yêu cũ, bản thân không có nghĩa vụ trả nợ thay. Trên các buổi livestream ở thời điểm đó, cô cũng luôn công khai rằng mình không có bạn trai.

Bài đăng của Như Thảo vào giữa năm 2024, lên tiếng về chuyện tình cảm (Ảnh chụp màn hình)

Về sau, Như Thảo và Đức Việt công khai hẹn hò, đã về ra mắt gia đình đối phương và chụp ảnh cưới khiến cư dân mạng đặt nhiều dấu hỏi về những tuyên bố trước đó, không ít người bày tỏ sự thất vọng.

Ngoài ra, đoạn tin nhắn của Như Thảo với phía người yêu cũ Đức Việt trong vụ việc đó cũng được lan truyền. Nhiều người choáng váng vì cô nàng sử dụng những từ ngữ chửi thề, nói tục thô thiển.

Tin nhắn được cho là giữa Như Thảo và chị của người yêu cũ Đức Việt (Ảnh: MXH)

Sau khi xảy ra ồn ào, Như Thảo tiếp tục đăng những khoảnh khắc ngọt ngào với Đức Việt. Dù cặp đôi không phản hồi những ý kiến trái chiều nhưng nhiều người cho rằng đây là động thái xác nhận mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường.

Như Thảo và Đức Việt (Nguồn: TTNV)

Hiện tại, cư dân mạng tiếp tục theo dõi sự việc còn Bé Mèo Nhỏ Mít Ướt tiếp tục đăng clip như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy không ít ý kiến cho rằng với lượng theo dõi như vậy, cặp đôi nên làm rõ những tranh cãi, tránh để sự việc kéo dài ồn ào.