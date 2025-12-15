Trong nhiều năm qua, câu chuyện cứu hộ chó mèo - đặc biệt là chó mèo hoang/ bị bỏ rơi - luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Đó không chỉ là vấn đề bảo vệ động vật mà còn chạm đến điểm giao giữa lòng tốt, trách nhiệm và cách hành xử đúng mực. Vì vậy mỗi khi xuất hiện những lùm xùm xoay quanh hoạt động cứu hộ, dư luận lại nhanh chóng dậy sóng.

Tình huống mới đây liên quan đến việc cứu hộ mèo hoang của ABG Tina - nhà sáng tạo nội dung sở hữu 472k người theo dõi trên TikTok. Cũng vì sự việc này mà Tina phải liên tục đăng bài trên Threads.

Abg Tina (Ảnh: FBNV)

Sự việc bắt đầu từ ngày 20/11, Tina liên hệ với một trạm cứu hộ mèo (tạm gọi là L.) nhờ đưa một chú mèo hoang đi phòng khám thú y. Tina nói mình sẽ chi trả chi phí chữa trị cho chú mèo.

Trong thời gian chữa trị cho mèo (khoảng 1 tuần), L. qua lại phòng khám thú y và làm việc với các bác sĩ. Sau đó L. cập nhật tình hình sức khỏe chú mèo với Tina song 2 bên không đề cập đến chi phí chữa trị. Việc cứu hộ của L. là tự nguyện, không phải dịch vụ.

Cũng trong 1 tuần này, Tina có đến phòng khám thú y để thăm mèo 1 lần.

Ngày 28/11, chú mèo đã khỏe và được về. Tina nói rằng mình đang đi Hà Nội, không tiện đón nên nhờ L. đón. Sau đó L. gửi hóa đơn chi phí từ phía phòng khám thú y cho Tina thanh toán. Chi phí điều trị của chú mèo là 6,6 triệu đồng, được giảm 20% còn 5,3 triệu đồng.

Tuy nhiên Tina cho rằng con số này là khá cao và mình không được cập nhật về chi phí điều trị. Ngoài ra Tina còn nói thêm lý do là phòng khám mà trạm L. chữa trị cho mèo là “bệnh viện quốc tế lại còn ở Thảo Điền”, đến quyết định cuối cùng vào ngày 10/12 là không thanh toán.

Cũng trong ngày 10/12, Tina đăng bài (đã xóa) lên Threads tham khảo ý kiến cộng đồng mạng về việc hóa đơn như vậy có hợp lý không. Trong bài đăng không đề cập đến tên phòng khám và tên trạm cứu hộ nhưng cách chia sẻ và trả lời bình luận của Tina khiến nhiều người có cái nhìn không tích cực về trạm cứu hộ L.

Trích từ bài đăng của Tina vào ngày 10/12 (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, một bình luận của Tina còn mang tính ám chỉ phía L. và phòng khám thú y ăn chia hoa hồng: “Làm gì có ai làm việc với nhau ăn commission mà lại đi nhận là mình có làm hả bạn?”. Việc này khiến cho tình hình căng thẳng hơn.

Ngày 11/12, phía trạm cứu hộ L. đăng bài đầu tiên, tường thuật lại sự việc, nhắc thẳng tên ABG Tina. Phía này cho biết: "Mình gửi lại toàn bộ câu chuyện. Mình sẽ không thể nói gì nếu như được nhận 1 lời cảm ơn và 1 phần chi trả tùy theo khả năng và kinh nghiệm chữa mèo của bạn ấy dù là 100 - 200k. Nhưng việc nhờ giúp rồi để 100% bill nợ cho mình và lên Threads đăng hỏi 1/10 câu chuyện thì mình không thể im lặng được".

Sau bài đăng của trạm L, Tina tiếp tục đăng bài kể lại sự việc, nhận lỗi vì "suốt quá trình 2 bên cùng trao đổi Tina không nhận được chi phí dự báo, về phần này, Tina nhận 1 phần lỗi vì bản thân chủ quan và nghĩ trạm sẽ đưa tới nơi giá thành hợp lý".

Cô cho biết thêm sau khi đọc ý kiến của mọi người thì đã đề xuất trả 1 nửa bill chữa trị của chú mèo nhưng trạm L. từ chối vì đã có người ủng hộ số tiền đó. Vì vậy Tina và phía trạm thống nhất hỗ trợ tìm chủ cho các bé mèo của trạm.

Ngày 12/12, trạm L. đăng bài thứ 2. Phía trạm bức xúc vì những thông tin không đúng, phòng khám thú y mà L. chữa bệnh cho mèo là phòng khám bình thường, không phải bệnh viện quốc tế.

Bài đăng thứ 2 của trạm L. (Ảnh chụp màn hình)

Đến trưa ngày 14/12, Tina tiếp tục thông báo về sự việc. “Tina nhận ra rằng trong quá trình trao đổi đã có những điều mình nói ra chưa đủ tinh tế, có thể khiến người khác hiểu lầm. Vì vậy Tina đã chủ động liên hệ riêng với trạm với mong muốn được chia sẻ rõ ràng hơn và khép lại mọi việc trong sự tôn trọng.

Tina thật sự trân trọng sự quan tâm, những góp ý mà mọi người đã dành cho Tina, và mong mọi người có thể thông cảm và chia sẻ cùng Tina” - Tina nói.

Bài đăng gần nhất của Tina (Ảnh chụp màn hình)

Kèm theo đó, Tina đăng ảnh tin nhắn xin lỗi gửi riêng cho trạm L. Trong tin nhắn, cô gửi lời xin lỗi vì những hiểu lầm, nghi ngờ liên quan đến việc L. làm việc với phòng khám, cũng như việc chậm phản hồi tin nhắn khi nhận được bill do bất ngờ và bối rối. Tina thừa nhận đây là thiếu sót của mình và mong L. thông cảm.

Tina cũng xin lỗi vì những phát ngôn đưa ra khi chưa nắm rõ câu chuyện từ phía L., vô tình khiến L. buồn. Về trường hợp bé mèo, Tina khẳng định cả hai đều xuất phát từ mong muốn giúp đỡ, không có mục đích nào khác.

Liên quan đến chi phí điều trị, Tina nói việc đăng bài hỏi ý kiến cộng đồng xuất phát từ cảm giác áy náy, song cách chia sẻ một chiều đã gây hiểu lầm. Cuối cùng, Tina bày tỏ mong muốn được gửi hỗ trợ bằng thức ăn cho mèo và hy vọng trong tương lai có thể đồng hành, hỗ trợ hoạt động cứu trợ của Liên trong khả năng của mình.

Sau bài đăng này của Tina, phía trạm L. chưa có bất kỳ chia sẻ nào thêm. Chúng tôi đã liên lạc với phía trạm cứu hộ này nhưng chưa được phản hồi.

ABG Tina (Hoài Thu, sinh năm 1997) được biết đến là DJ, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (MXH). Cô là người Hà Nội, sinh sống tại TP.HCM và gây chú ý bởi ngoại hình có nét lai Tây, vóc dáng quyến rũ, cuốn hút.

Trên MXH, ABG Tina là người hoạt ngôn, có tính cách vui vẻ hài hước. Cô thường sáng tạo các nội dung liên quan đến chủ đề “pick me girl” (cụm từ chỉ những cô gái luôn thích tỏ ra khác biệt) và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng. Cũng nhờ loạt video này mà tài khoản TikTok của ABG Tina nhanh chóng tăng lượng người theo dõi, lên đến 472k người.