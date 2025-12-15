Nam TikToker mới cưới tiết lộ "tật lạ" khi ngủ, trưa hay tối đều muốn vợ làm điều này

Và đó là vợ chồng Lê Đức (Trần Lê Đức) và Luna (Hằng Trịnh). Cả hai mới đây gây chú ý khi tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Cặp đội vừa kết hôn vào tháng 10 về qua, chính thức về chung một nhà sau hành trình yêu ngọt ngào, lãng mạn.

Lê Đức và Luna trên sóng chương trình Vợ chồng son.

Trên sóng truyền hình, Lê Đức và Luna lần đầu chia sẻ những câu chuyện đời thường sau hôn nhân. Trong đó, thói quen đi ngủ khá đặc biệt của Lê Đức nhanh chóng trở thành chi tiết gây “bão” mạng xã hội.

Chính Luna là người hài hước “bóc phốt” chồng. Cô kể có giai đoạn Lê Đức thường xuyên mất ngủ, trằn trọc đến sáng. Khi vợ hỏi, anh chỉ đáp mơ hồ rằng cứ chuẩn bị vào giấc ngủ là lại nghĩ đủ thứ: hôm nay làm gì, ngày mai dậy làm gì, rồi lo lắng cho bố mẹ đã lớn tuổi nhưng mình không thể ở cạnh. “Anh ấy lo rất nhiều, nhưng lại không chia sẻ. Sau này em phải chủ động an ủi, nói chuyện nhiều hơn”, Luna nói.

Đáng chú ý, theo Luna, chỉ cần vợ ngủ trước là Lê Đức gần như chắc chắn… không ngủ được. “Vợ mà đi ngủ trước là anh ấy thức tới sáng luôn”, cô bật mí.

Lý do được Lê Đức chia sẻ thẳng thắn trên chương trình. Anh cho biết trước khi ngủ luôn có thói quen được vợ xoa đầu hoặc xoa lưng. “Không ai xoa là cảm giác như bị bỏ mặc, tủi thân lắm, thế là thức tới sáng luôn”, nam TikToker kể khiến cả trường quay không khỏi ngạc nhiên.

Không chỉ buổi tối, ngay cả giấc ngủ trưa, Lê Đức cũng “nhất quyết” gọi vợ vào ngồi hoặc nằm cạnh, xoa đầu thì mới chịu ngủ. Nghe đến đây, Luna chỉ biết cười và đùa rằng: “Nhiều lúc em thấy như có thêm một đứa con”.

MC Hồng Vân sau khi nghe câu chuyện cũng kết luận vui: “Không phải tật xấu đâu, mà là tật lạ đấy con ạ”.

Từ những chia sẻ này, Luna mong chồng có thể bớt suy nghĩ quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phía mình, Lê Đức cũng thẳng thắn mong vợ bớt “nhăn nhó” vì cơ địa gương mặt. Anh thừa nhận bản thân là người hay lo xa, đôi khi mất ngủ vì nghĩ cho gia đình và tương lai. Còn Luna học cách chấp nhận và thay đổi góc nhìn: “Người ta nhăn vậy thôi, nhưng vẫn yêu mình”.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trẻ không thiếu những khác biệt. Luna quen dậy muộn, Lê Đức lại thích dậy sớm. Người mê bún đậu, người không ăn được đồ nếp. Thay vì ép buộc đối phương thay đổi, cả hai chọn cách dung hòa. Có lúc, mỗi người ăn một quán, miễn là vẫn cùng nhau về nhà. “Quan trọng là hạnh phúc, không phải giống nhau”, Luna chia sẻ.

Luna có xuất phát điểm ca sĩ sau đó diễn xuất trong một số dự án chiếu mạng, chẳng hạn Ê nhỏ lớp trưởng. Cô tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh 2025 cách đây không lâu. Lê Đức sinh ra tại Hà Nội, nổi tiếng với danh xưng “hot boy trường Y” khi theo học Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Hà Nội, từng là thành viên của nhóm nhạc SuperV, tham gia một số dự án phim. Anh chàng hiện tại sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 735 nghìn người theo dõi. Cả hai hiện tại đều đang là nhà sáng tạo nội dung trên MXH.

Vào giữa tháng tháng 8 vừa qua Lê Đức chính thức cầu hôn Luna sau 2 năm yêu. Trước đó, trên sóng chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Lê Đức tiết lộ đã “crush” cô suốt 3 năm, nhiều lần bày tỏ nhưng đều nhận lại cái lắc đầu. Luna từng tâm sự Lê Đức là người tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Điều đó khiến cô an tâm rằng anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cả 2 cùng xây dựng gia đình.

Đến tháng 10 cả hai tổ chức đám cưới.

Cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

