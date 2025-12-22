Câu chuyện về những người trẻ nổi tiếng sớm trên mạng xã hội rồi dần đánh mất chất riêng không còn quá xa lạ, nhưng trường hợp của Yona Cươn - "sơn nữ Ba Na" từng làm mưa làm gió một thời vẫn khiến nhiều người tiếc nuối và tranh cãi. Từ một cô bé 17 tuổi ngây thơ với những video làm nương rẫy chân chất, Yona Cươn ở tuổi 21 đã lột xác hoàn toàn về ngoại hình lẫn phong cách.

Sự thay đổi là điều tất yếu của trưởng thành, thế nhưng, việc cô nàng bất chấp kéo cả người thân, cụ thể là bố ruột, vào những video bị đánh giá là phản cảm chỉ để "câu view" thì lại là một câu chuyện đáng báo động về văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Khi tình cha con bị đặt vào bối cảnh "lệch lạc" để câu view

Mới đây, Yona Cươn trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong một clip có tới hơn 4 triệu view. Trong video, cô nàng diện một chiếc áo màu vàng bó sát, cổ khoét sâu lộ rõ vòng một gợi cảm. Điều đáng nói là cô đã rủ bố ruột cùng tham gia đu trend "cô Nguyệt thảo mai" - một trào lưu với những đoạn hội thoại lả lơi, nũng nịu thường dành cho các cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng.

Lời thoại trong video: "Thế khi nào mình đi mua điện thoại hả anh? Ừm, anh chưa đủ tiền. Chắc phải tuần sau. Anh cố mua sớm cho em để có việc gì đột xuất còn tiện liên lạc", khi được đặt vào bối cảnh giữa bố và con gái, đã tạo nên một cảm giác vô cùng gượng gạo và phản cảm. Sự nũng nịu, cách xưng hô và cả trang phục của Yona Cươn khi đứng cạnh người cha chất phác của mình khiến người xem không khỏi "nhức mắt".

Nhiều người cho rằng, việc sáng tạo nội dung là tự do của mỗi người, nhưng cần phải có những giới hạn nhất định về văn hóa và đạo đức gia đình. Việc đặt người cha vào một tình huống dễ gây hiểu lầm như vậy chỉ để chạy theo một chiếc trend nhất thời là hành động thiếu tinh tế, nếu không muốn nói là lợi dụng tình thân một cách lệch lạc để kiếm fame.

Bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến thể hiện sự không hài lòng đã xuất hiện. Nhiều người thẳng thắn góp ý: "Hết trò rồi hả em? Cảnh này phải để bố và mẹ diễn mới đúng", "Cha con mà diễn kỳ quá, xem mà nổi da gà", hay "Thiếu gì bạn diễn nam mà phải lôi bố vào những kịch bản như thế này". Những phản ứng này cho thấy, dù mạng xã hội có cởi mở đến đâu, thì những giá trị nền tảng về quan hệ gia đình, cha con vẫn là điều thiêng liêng không nên bị đem ra làm trò đùa cợt nhả.

Nhiều người cho rằng, có lẽ do áp lực phải duy trì sức nóng cho một kênh TikTok gần 7 triệu người theo dõi, Yona Cươn đang loay hoay trong việc tìm kiếm hướng đi mới. Nhưng việc bất chấp tất cả, đánh đổi để lấy những con số view ảo thì quả thật là một cái giá quá đắt. Sự việc lần này là một bài học lớn không chỉ cho Yona Cươn mà còn cho nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ khác: Hãy giữ lại cho mình những giá trị cốt lõi chân thật nhất, đừng để ánh hào quang ảo của mạng xã hội làm lu mờ đi những chuẩn mực văn hóa tốt đẹp.

Tiếc nuối hình ảnh "sơn nữ" trong veo một thời

Còn nhớ khoảng năm 2021, cái tên Yona Cươn (Đinh Thị Cươn, quê Bình Định, nay là Gia Lai) nổi lên như một làn gió mới mát lành giữa vô vàn những nội dung ồn ào trên TikTok. Khi ấy, cô bé người dân tộc Ba Na mới 17 tuổi, gây thương nhớ với gương mặt mộc không tì vết, nụ cười rạng rỡ và những video ghi lại cuộc sống lao động bình dị nơi thôn quê.

Hình ảnh Yona Cươn đeo gùi lên rẫy, nhổ mì, bẻ ngô một cách thuần thục, khỏe khoắn đã chạm đến trái tim của rất nhiều người xem. Người ta yêu mến em vì sự chân chất, mộc mạc, một vẻ đẹp tự nhiên không cần tô vẽ, khác xa với những filter ảo diệu đầy rẫy trên mạng. Chính sự yêu mến đó đã giúp kênh TikTok của cô nhanh chóng cán mốc hàng triệu người theo dõi, trở thành một trong những hot TikToker có sức ảnh hưởng lớn.

Thời gian trôi qua, cô bé nương rẫy ngày nào giờ đã là thiếu nữ 21 tuổi. Ai rồi cũng phải lớn, việc Yona Cươn thay đổi phong cách ăn mặc, biết chăm chút cho bản thân hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu và không có gì đáng trách. Cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong những bộ trang phục hiện đại, ôm sát cơ thể, khoe khéo những đường cong nảy nở của tuổi dậy thì. Những video làm nông thưa dần, thay vào đó là những clip nhảy múa, bắt trend thịnh hành.

Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ tích cực. Nhiều người hâm mộ cũ cảm thấy tiếc nuối cái "chất" mộc mạc ngày xưa. Nhưng điều khiến cư dân mạng bắt đầu cảm thấy "khó chịu" thực sự không chỉ dừng lại ở chuyện ăn mặc hở hang, mà là cách cô nàng xây dựng nội dung, đặc biệt là sự xuất hiện của người bố trong các video gần đây.