Nam thần Vườn Sao Băng khuynh đảo sự kiện ở Hà Nội: Thở thôi cũng đẹp ngút ngàn, muốn thử uống một thứ ở Việt Nam

Sáng nay (19/6), sự xuất hiện của Kim Bum tại sự kiện ở Hà Nội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay khi vừa xuất hiện, ngôi sao đình đám của Vườn Sao Băng đã nhận được những tràng reo hò không ngớt từ người hâm mộ.

Diện bộ suit đen tinh tế, Kim Bum toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn đã trở thành "thương hiệu" của anh suốt nhiều năm qua. Từng bước đi, ánh mắt hay nụ cười của nam diễn viên đều khiến đám đông khó có thể rời mắt. Không quá lời khi nói rằng Kim Bum là minh chứng rõ nét cho câu nói "thời gian bỏ quên mỹ nam". Đáng chú ý, ở những khung hình cận mặt chưa qua chỉnh sửa, tài tử Hàn Quốc tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ với diện mạo hoàn hảo. Làn da mịn màng, săn chắc, gương mặt hầu như không lộ dấu hiệu tuổi tác giúp anh giữ vững phong độ đỉnh cao sau hơn một thập kỷ, kể từ thời gây sốt với vai diễn "chàng gốm" hào hoa So Yi Jung. Ngay cả những góc quay cam thường hay ảnh zoom sát mặt cũng khó có thể tìm thấy khuyết điểm trên gương mặt nam diễn viên.

Ở tuổi 37, Kim Bum vẫn sở hữu ngoại hình khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vẻ điển trai thư sinh ngày nào nay được cộng thêm nét trưởng thành, chín chắn của một quý ông, tạo nên sức hút đặc biệt khó cưỡng. Không ít khán giả nhận xét rằng nam diễn viên gần như không thay đổi so với thời kỳ hoàng kim của Vườn Sao Băng, thậm chí còn cuốn hút hơn nhờ khí chất ngày càng đĩnh đạc. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kim Bum đều khiến người hâm mộ hiểu vì sao anh vẫn là một trong những nam thần Hàn Quốc được yêu mến bậc nhất châu Á. Sự kiện tại Hà Nội lần này cũng không ngoại lệ, với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong thái ngôi sao của anh tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Kim Bum xuất hiện tại sự kiện ở Hà Nội. Nam thần xứ Hàn có visual đẹp trai miễn chê (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Tài tử xứ Hàn đi giữa vòng vây của hàng trăm người hâm mộ Việt (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

"Chàng gốm" đình đám của Vườn Sao Băng khiến mọi người không khỏi trầm trồ khi lộ diện với diện mạo điển trai không tuổi nổi bật, thần thái lịch lãm cuốn hút đúng chuẩn ngôi sao hàng đầu xứ Hàn.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Kim Bum đã nở nụ cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào người hâm mộ. Sự thân thiện, gần gũi của nam diễn viên nhanh chóng khiến bầu không khí sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tại sự kiện, Kim Bum đối mặt với "bài kiểm tra visual" khó nhằn từ những ống kính zoom cận mặt và loạt camera cam thường không qua chỉnh sửa. Thế nhưng, thử thách này dường như chẳng thể làm khó mỹ nam xứ Hàn. Từng đường nét trên gương mặt nam diễn viên đều hiện lên sắc nét, hài hòa, giúp anh ghi điểm tuyệt đối ở mọi góc độ.

Điều khiến công chúng ngạc nhiên hơn cả là khả năng "hack tuổi" đáng kinh ngạc của Kim Bum. Sau 17 năm kể từ khi gây sốt khắp châu Á với vai So Yi Jung trong Vườn Sao Băng, nam diễn viên gần như vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung, phong độ.

Đặc biệt, nụ cười tỏa nắng thương hiệu của Kim Bum tiếp tục trở thành "vũ khí sát thương" khiến người hâm mộ mê mẩn. Mỗi lần nam diễn viên nở nụ cười, cả không gian như bừng sáng. Không ít fan hài hước chia sẻ rằng chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc ấy cũng đủ để "đổ gục", thậm chí "nhắm mắt yêu luôn" vì sức hút quá đỗi ngọt ngào của nam thần Hàn Quốc.

Kim Bum mê gạo Việt, muốn thử rượu nếp và trải nghiệm mùa đông Việt Nam

Trong sự kiện giao lưu gần gũi với người hâm mộ tại Hà Nội, nam diễn viên nhanh chóng ghi điểm với màn nói tiếng Việt rõ ràng, chuẩn xác: "Xin chào, tôi là Kim Bum. Rất vui được gặp mọi người", "Tôi rất thích đồ ăn Việt Nam”, khiến khán giả không khỏi thích thú. Kim Bum cho biết anh vừa hoàn thành một dự án phim mới và rất vui khi có cơ hội trở lại Việt Nam. Dù nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ Việt Nam khi hoạt động tại Hàn Quốc, nhưng đây mới là lần đầu tiên nam diễn viên đặt chân đến Hà Nội. Anh bày tỏ sự bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội trở lại Việt Nam trong tương lai.

Kim Bum nói tiếng Việt (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Không giấu được sự yêu mến dành cho Việt Nam, Kim Bum tiết lộ anh đã có thời gian trải nghiệm tại TP.HCM vào năm ngoái và thưởng thức nhiều món ăn địa phương. Trước chuyến đi Hà Nội, nam diễn viên còn chủ động tìm hiểu về văn hóa ẩm thực nơi đây và đặc biệt mong muốn được thử rượu nếp.

Đáng chú ý, anh cho biết mình là "fan cứng" của gạo Việt Nam, thậm chí từng nhờ người vận chuyển gạo sang Hàn Quốc để sử dụng. Kim Bum cũng chia sẻ anh rất thích du lịch nhưng vẫn chưa có cơ hội khám phá Việt Nam một cách trọn vẹn. Do đó, nam diễn viên rất tò mò về khung cảnh Việt Nam vào mùa đông và hy vọng sẽ sớm được trải nghiệm trong một chuyến đi gần nhất.

Kim Bum mê gạo Việt, muốn uống thử rượu nếp. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Bên cạnh đó, Kim Bum cũng có những chia sẻ chân thành về sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên cho biết vai diễn trong bộ phim mới nhất là một thử thách không nhỏ, khiến anh từng không ít lần lo lắng. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và cố gắng, anh đã hoàn thành tốt vai diễn và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Nói về kế hoạch tương lai, Kim Bum mong muốn được thử sức với những dạng nhân vật trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý và cảm xúc phong phú. Tài tử tin rằng đó sẽ là cơ hội để anh tiếp tục khám phá những giới hạn mới trong diễn xuất của mình.

Khi được hỏi về sự trưởng thành của bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Kim Bum thẳng thắn cho biết anh vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Nếu trước đây luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo và sợ mắc sai lầm, thì hiện tại anh đã học được cách chấp nhận những thiếu sót của bản thân. Theo nam diễn viên, điều quan trọng không phải là không mắc lỗi, mà là biết nhìn nhận, sửa chữa và hoàn thiện mình sau mỗi lần vấp ngã.