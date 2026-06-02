Không ai tin đây là mỹ nhân đẹp nhất Vườn Sao Băng, gương mặt sao lại đáng sợ thế này?

Theo ghi nhận, nữ diễn viên Han Chae Young gần đây thường xuyên xuất hiện trên các buổi livestream TikTok để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, ngoại hình có phần khác lạ của cô trong những lần phát sóng gần đây đang khiến không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng. Trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc, các bài đăng với tiêu đề như "Han Chae Young đã thay đổi" hay "Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Han Chae Young" liên tục thu hút lượng tương tác lớn.

Theo đó, Han Chae Young vẫn giữ được những đường nét sắc sảo từng làm nên danh xưng "búp bê Barbie xứ Hàn" như đôi mắt to, sống mũi cao và gương mặt nhỏ nhắn. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nữ diễn viên cũng để lộ dấu vết tuổi tác sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Gương mặt cô trông gầy hơn đáng kể, phần má hóp nhẹ khiến tổng thể trở nên hốc hác và thiếu sức sống hơn so với hình ảnh rạng rỡ trước đây.

Bên cạnh đó, đôi mắt của Han Chae Young được nhận xét là kém linh hoạt và thất thần. Dù trang điểm khá đậm với eyeliner kéo dài và son môi màu nổi bật, ánh nhìn của nữ diễn viên vẫn tạo cảm giác mệt mỏi, như đang trong trạng thái thiếu năng lượng. Một số khoảnh khắc khi không cười, gương mặt cô còn mang nét đượm buồn, khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh một người đang chịu nhiều áp lực hoặc thiếu ngủ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng sự thay đổi này có thể đến từ việc giảm cân, ánh sáng livestream hoặc các bộ lọc. Dẫu vậy, không ít người vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi nhan sắc từng được xem là biểu tượng quyến rũ của màn ảnh Hàn nay đã không còn sự rạng rỡ, căng tràn sức sống như thời kỳ đỉnh cao.

Một số bình luận của netizen:

- Lâu lắm không thấy Chae Young mà sao giờ kém sắc thế nhỉ.

- Nhìn cổ trông mệt mỏi như thiếu ngủ ý.

- Không còn thấy chị đóng phim nữa, hoá ra giờ chị live TikTok.

- Tiếc cho các visual như búp bê ngày xưa thật sự.

- Tui nhớ ngày trước mọi người như phát cuồng với nhan sắc của bả.

- Có phải do filter TikTok không mà nhìn như Cleopatra vậy.

Han Chae Young (tên thật Kim Ji Young, sinh ngày 13/9/1980) là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu thế hệ đầu. Sinh ra tại Daegu nhưng lớn lên nhiều năm ở Mỹ, cô sở hữu vẻ đẹp lai Tây, chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, từ đó được truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi là "Barbie xứ Hàn" hay "búp bê sống".

Han Chae Young ra mắt làng giải trí vào năm 2000 với bộ phim truyền hình Autumn in My Heart (Trái Tim Mùa Thu). Tuy nhiên, phải đến năm 2005, tên tuổi cô mới thực sự bùng nổ nhờ vai nữ chính trong Sassy Girl Chun-hyang. Bộ phim trở thành hiện tượng trên toàn châu Á, giúp Han Chae Young vươn lên hàng sao hạng A và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Hàn thời kỳ hoàng kim.

Sau thành công này, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Only You, Boys Over Flowers, Bel Ami và nhiều dự án điện ảnh khác. Với vẻ đẹp sang trọng, thần thái sắc sảo và phong cách thời thượng, Han Chae Young từng là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất tại Trung Quốc trong giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, cô còn lấn sân sang truyền hình thực tế và làm đẹp. Năm 2015, Han Chae Young đảm nhận vai trò MC cho chương trình làm đẹp Take Care of My Dressing Table. Năm 2017, cô tham gia chương trình Sister's Slam Dunk và ra mắt trong nhóm nhạc dự án Unnies, cho thấy hình ảnh đa năng ngoài lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2018, Han Chae Young trở lại màn ảnh nhỏ với A Promise with the Gods sau nhiều năm vắng bóng. Đến năm 2024, cô gây chú ý khi nhận vai phản diện Moon Jeong In trong Snow White's Revenge. Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu sự trở lại khá tích cực của Han Chae Young. Năm 2025, cô tái xuất điện ảnh với bộ phim thriller City of Evil sau 8 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, livestream giao lưu với người hâm mộ và duy trì sức hút của một ngôi sao Hallyu đời đầu.