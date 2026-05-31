Căng: Đài truyền hình cắt sóng mỹ nam Vườn Sao Băng đang bị ghét nhất showbiz, cha mẹ cũng bị vạ lây

Vương Hạc Đệ hiện là cái tên bị ghét nhất Trung Quốc, thậm chí bị công chúng mỉa mai là "gã đàn ông nhỏ nhen nhất Cbiz". Nguyên nhân là mỹ nam này tố cáo bạn diễn trong Vườn Sao Băng là "nàng Cỏ" Thẩm Nguyệt và các thành viên thuộc show Quán Trọ Thân Yêu cô lập, khiến anh không thoải mái, không ghi nhận công sức lại còn chế tên thành "Vương Hạc Đáy" với nghĩa xếp cuối, tận cùng.

Sau đó, Thẩm Nguyệt đã đăng tâm thư dài giải thích rằng tên giải thưởng vốn là một trò đùa nhằm khen ngợi anh, còn nhóm chat bị nhắc đến thực chất là nhóm được lập ngày 13/2 để tổ chức bao rạp xem phim ủng hộ Vương Hạc Đệ, không hề mang ý nghĩa cô lập hay tẩy chay. Động thái rõ ràng văn minh của Thẩm Nguyệt khiến Vương Hạc Đệ bị đánh giá là người tâm cơ, cố ý dẫn dắt người hâm mộ tấn công, hạ bệ "nàng Cỏ" và các đồng nghiệp trong Quán Trọ Thân Yêu. Với các hành xử nhỏ nhen, hình tượng của Vương Hạc Đệ sụp đổ, hàng loạt "phốt" phát ngôn EQ thấp và hành vi thô lỗ trong quá khứ của anh với các nghệ sĩ khác bị đào lại.

Vương Hạc Đệ tố cáo các nghệ sĩ trong show Quán Trọ Thân Yêu bắt nạt, cô lập anh. Tuy nhiên, anh lại nhận về cái kết "lật xe" ê chề, bị dân tình bóc phốt và chỉ trích ngược. Ảnh: Sina.

Khán giả thất vọng khi nhận ra nam thần Thương Lang Quyết cố ý hạ bệ Thẩm Nguyệt. Ảnh: Sohu.

Sau khi Vương Hạc Đệ vướng lùm xùm thái độ với đồng nghiệp, các đài truyền hình vệ tinh đã đột ngột đình chỉ, không phát sóng tập cuối của chương trình Quán Trọ Thân Yêu mà anh tham gia. Theo tờ Sina, chẳng những Vương Hạc Đệ "không thoải mái", mà lần này phía Mango TV - đơn vị sản xuất cũng Quán Trọ Thân Yêu - cũng "không thoải mái" đối với nam diễn viên này. Vì vụ ồn ào của Vương Hạc Đệ, độ hot của chương trình liên tục đi xuống. Bình thường rating của Quán Trọ Thân Yêu vốn đã khá thấp, nay mỹ nam sinh năm 1998 lại làm người xem có ác cảm hơn và bỏ coi show diện rộng.

Các đài truyền hình vệ tinh quyết định cắt sóng show Quán Trọ Thân Yêu sau khi Vương Hạc Đệ gây ra lùm xùm. Ảnh: Sina.

Từ 1 đỉnh lưu vạn người mê, Vương Hạc Đệ đã kéo sập danh tiếng của mình vì lùm xùm đóng vai nạn nhân, "tiêu chuẩn kép" ích kỷ. Anh có thể thoải mái trêu đùa, thậm chí làm đau đồng nghiệp trong gameshow, nhưng khi bản thân bị trêu lại lên mạng kể khổ, cho rằng mình bị ức hiếp. Chưa kể, công chúng còn không hài lòng với việc anh "đâm sau lưng" Thẩm Nguyệt. Cả hai vốn thân thiết gần 10 năm trong nghề, nhưng khi thấy không thoải mái với cô bạn, thay vì chọn giải quyết riêng tư, anh lại đăng đàn tố cáo lên mạng dù biết việc này có thể khiến Thẩm Nguyệt hứng làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí mất danh tiếng.

Thái độ hành xử toan tính, "tâm cơ" hạ bệ đồng nghiệp khiến Vương Hạc Đệ trả giá đắt. 3 ngày sau khi drama nổ ra, tài khoản MXH của mỹ nam này đã bay mất 200.000 người theo dõi. Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện trào lưu chế ảnh và sử dụng cụm từ "không thoải mái" của Vương Hạc Đệ gắn vào đủ mọi hoàn cảnh để châm biếm, chế giễu nam diễn viên gen Z.

Vương Hạc Đệ bị khán giả quay lưng diện rộng, đã mất hơn 200.000 fan trên MXH. Ảnh: Sohu.

Phản ứng tiêu cực của công chúng Trung Quốc còn lan sang gia đình Vương Hạc Đệ. Cha mẹ nam diễn viên vốn kinh doanh 1 cửa hàng bán xiên que, đồ nướng tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Việc kinh doanh vốn rất tốt, nhưng sau khi tranh cãi của Vương Hạc Đệ nổ ra, làn sóng giận dữ của khán giả cũng đã tràn đến quán ăn của cha mẹ mỹ nam này. Nhiều cư dân mạng quá khích đã đánh giá 1 sao trên app đặt đồ ăn, đăng bình luận tiêu cực hoặc tới tận nơi quay video chỉ trích, khiến điểm đánh giá của cửa hàng giảm xuống còn 3,4 sao. Theo cha Vương Hạc Đệ, lượng khách đến cửa hàng đồ ăn của ông ngày càng ít, doanh thu thực tế đã giảm khoảng 40%.

Chia sẻ với báo giới, cha Vương Hạc Đệ nghẹn ngào chia sẻ ông không hiểu rõ những tranh cãi con trai đang vướng phải trong showbiz, nhưng cảm thấy bất lực khi chuyện kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng xấu. Theo cha nam thần Thương Lan Quyết, quán ăn là kế sinh nhai, tâm huyết, công sức và tiền bạc đầu tư của ông lẫn bà xã. Do đó, cha Vương Hạc Đệ cầu xin dân tình dừng tấn công, để vợ chồng ông kinh doanh yên ổn.

Scandal của Vương Hạc Đệ đã ảnh hưởng đến người thân của nam diễn viên. Quán ăn của cha mẹ anh bị dân tình tràn vào đánh giá 1 sao. Ảnh: Sina.

Cha Vương Hạc Đệ bất lực khi chuyện buôn bán của gia đình bị ảnh hưởng xấu. Ông cầu xin dân tình để cho vợ chồng mình kinh doanh yên ổn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, 163