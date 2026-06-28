Hứa Vĩ Văn (sinh năm 1979) là một trong những nam diễn viên hiếm hoi của màn ảnh Việt duy trì được sức hút suốt hơn hai thập kỷ hoạt động. Anh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu từ đầu những năm 2000 nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và phong thái lịch lãm. Sau đó, Hứa Vĩ Văn lấn sân sang ca hát trước khi tìm được chỗ đứng vững chắc ở lĩnh vực diễn xuất.

Những năm đầu sự nghiệp, Hứa Vĩ Văn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Chuyện Tình Y2K, Lời Thú Nhận Của Eva, Khát Vọng Thượng Lưu, Anh Chàng Vượt Thời Gian... Tuy nhiên, phải đến khi chuyển hướng mạnh sang điện ảnh, tên tuổi của anh mới thực sự bứt phá. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng hình tượng nam thần trưởng thành, anh liên tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Em Là Bà Nội Của Anh, Chạy Đi Rồi Tính, Tiệc Trăng Máu, Nghề Siêu Dễ, Kẻ Thứ Ba, Trại Hoa Đỏ, Ước Gì Được Nấy... Không đóng quá nhiều phim mỗi năm, Hứa Vĩ Văn vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt bảo chứng về chất lượng nhờ tiêu chí lựa chọn kịch bản khắt khe.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Hứa Vĩ Văn từng là gương mặt được khán giả yêu mến, liên tục xuất hiện trong các bảng bình chọn và giải thưởng lớn. Thế nhưng, nam diễn viên cho biết anh từng vướng vào biến cố lớn nhất sự nghiệp trong quá khứ. Hứa Vĩ Văn cho biết, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển và liên tục được khán giả yêu mến, anh vô tình trở thành đối thủ cạnh tranh của một số đồng nghiệp trong giai đoạn họ đẩy mạnh hoạt động truyền thông và xây dựng hình ảnh. Theo nam diễn viên, anh bị cuốn vào cuộc cạnh tranh không mong muốn, trở thành "mục tiêu" của những tin đồn và chiêu trò trong nghề.

Không chỉ mâu thuẫn với một người, Hứa Vĩ Văn tiết lộ còn có thêm một diễn viên khác từng đóng chung phim cũng xem anh là đối thủ. Theo lời anh, cả hai người đồng nghiệp này đã liên kết, lan truyền nhiều thông tin tiêu cực và khai thác đời tư nhằm làm giảm uy tín của anh với đồng nghiệp cũng như các nhà sản xuất. Trước làn sóng tin đồn, nam diễn viên rơi vào tình cảnh "nói gì cũng không ai tin", cuối cùng lựa chọn im lặng, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian. "Tôi gần như mất hết tất cả", anh từng chia sẻ khi nhìn lại giai đoạn biến cố nhất trong sự nghiệp.

Bên cạnh sự nghiệp, Hứa Vĩ Văn còn được khán giả yêu mến nhờ hình tượng "quý ông độc thân" của showbiz Việt. Anh nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những nam nghệ sĩ hấp dẫn nhất Vbiz với phong cách lịch lãm, trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, trái với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, nam diễn viên nhiều lần thừa nhận bản thân không còn nhiều niềm tin vào hôn nhân. Anh cho biết từ nhỏ đã chứng kiến bà nội và mẹ sống cô quạnh trong một gia đình thiếu vắng người đàn ông, lớn lên lại tiếp tục nhìn thấy nhiều bạn bè lần lượt kết hôn rồi ly hôn.

Những trải nghiệm ấy khiến anh trở nên bi quan về hạnh phúc gia đình và xem hôn nhân chỉ là một sự cam kết trên giấy tờ. Hứa Vĩ Văn từng chia sẻ rằng nếu thực sự yêu một người phụ nữ, anh vẫn có thể sống trọn vẹn với họ mà không nhất thiết phải đăng ký kết hôn; chỉ khi người mình yêu cần một danh phận, anh mới sẵn sàng tổ chức đám cưới.

Giai đoạn 2025-2026 đánh dấu một trong những năm hoạt động sôi nổi nhất sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn. Sau dấu ấn từ bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ, anh liên tục thử sức với nhiều dạng vai mới. Đáng chú ý nhất là màn tái xuất phim truyền hình sau gần 10 năm vắng bóng trong Tận Hiến, nơi anh đảm nhận vai chính Nguyễn Thành (bí danh P1), một chiến sĩ tình báo hoạt động bí mật trên đất Lào. Để hóa thân vào nhân vật, Hứa Vĩ Văn phải học và thoại bằng bốn ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Lào, Pháp và Anh, đồng thời thực hiện nhiều phân cảnh hành động phức tạp. Vai diễn được chính đạo diễn đánh giá là phù hợp với "độ chín" trong diễn xuất của anh hiện nay.

Song song với Tận Hiến, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Đại Tiệc Trăng Máu 8, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Hộ Linh Tráng Sĩ. Đặc biệt, anh sẽ xuất hiện trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do Huỳnh Lập đạo diễn, dự kiến ra rạp vào tháng 8/2026. Việc liên tục được giao những vai diễn quan trọng cho thấy Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được vị thế của một trong những nam diễn viên thực lực và phong độ bậc nhất màn ảnh Việt sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.